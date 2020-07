архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 24.07.20 01:35 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Lithuania grants asylum to suspect in Russian probe into oil contamination" Канада - 23 июля 2020 г. Литва предоставила убежище предпринимателю подозреваемому российской прокуратурой в загрязнении нефти в нефтепроводе “Дружба” Jul 23, 2020 VILNIUS — Как заявил высокопоставленный сотрудник миграционной службы в четверг, Литва предоставила политическое убежище предпринимателю подозреваемому российской прокуратурой в загрязнении трубопровода в прошлом году,. Роман Ружечко, руководитель небольшой нефтетранспортной компании, был задержан в Литве в июле прошлого года по ордеру Интерпола. Россия добивалась его экстрадиции. Российская прокуратура обвинила Ружечко и нескольких других в преступном сговоре с целью загрязнения сети после того, как было установлено, что нефть, отправленная Россией по трубопроводу "Дружба" и в балтийский порт Усть-Луга, оказалась загрязненной химическими реагентами. “Дружба” обслуживает нефтепереработчиков в Германии, Польше, Чехии, Словакии, Венгрии, Украине и Белоруссии. Эвелина Гудзинскайте, директор департамента миграции Министерства внутренних дел, подтвердила агентству Reuters сообщение появившееся на 15-минутном новостном сайте, что Ружечко было предоставлено убежище. Решение было принято в марте, но до сих пор не было обнародовано. Ружечко ходатайствовал о предоставлении убежища на том основании, что он не получит справедливого судебного разбирательства в России, отчасти из-за заявлений ведущих политиков страны, сообщил его адвокат агентству Reuters. Юрист добавил, что Ружечко может свободно путешествовать по Евросоюзу, не опасаясь экстрадиции в Россию. Загрязнение связано с высоким уровнем содержания органического хлорида, химического соединения, используемого для ускорения добычи нефти путем очистки скважин и ускорения потока сырой нефти. Он был обнаружен в апреле прошлого года и привел к прекращению поставок из России. Покупатели сейчас добиваются выплаты компенсаций на десятки миллионов долларов. (Reporting By Andrius Sytas, editing by Niklas Pollard and Timothy Heritage) статью прочитали: 409 человек Комментарии