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Литва предоставила убежище предпринимателю подозреваемому российской прокуратурой в загрязнении нефти в нефтепроводе “Дружба”

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опубликовано редакцией на Переводике 24.07.20 01:35
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Литва предоставила убежище предпринимателю подозреваемому российской прокуратурой в загрязнении нефти в нефтепроводе “Дружба”

Reuters

Jul 23, 2020  

VILNIUS — Как заявил высокопоставленный сотрудник миграционной службы в четверг,  Литва предоставила политическое убежище  предпринимателю подозреваемому  российской  прокуратурой в загрязнении  трубопровода в прошлом году,.

Роман Ружечко, руководитель небольшой нефтетранспортной компании, был задержан в Литве в июле прошлого года по ордеру Интерпола. Россия добивалась его экстрадиции.

Российская прокуратура обвинила Ружечко и нескольких других в преступном сговоре с целью загрязнения сети после того, как было установлено, что нефть, отправленная Россией по трубопроводу "Дружба" и в балтийский порт Усть-Луга, оказалась загрязненной  химическими реагентами.

“Дружба” обслуживает  нефтепереработчиков в Германии, Польше, Чехии, Словакии, Венгрии, Украине и Белоруссии.

Эвелина Гудзинскайте, директор департамента миграции Министерства внутренних дел, подтвердила агентству Reuters сообщение  появившееся  на 15-минутном новостном сайте, что Ружечко было предоставлено убежище. Решение было принято в марте, но до сих пор не было обнародовано.

Ружечко ходатайствовал о предоставлении убежища на том основании, что он не получит справедливого судебного разбирательства в России, отчасти из-за заявлений ведущих политиков страны, сообщил его адвокат агентству Reuters.

Юрист добавил, что Ружечко может свободно путешествовать по Евросоюзу, не опасаясь экстрадиции в Россию.

Загрязнение связано с высоким уровнем содержания органического хлорида, химического соединения, используемого для ускорения добычи нефти путем очистки скважин и ускорения потока сырой нефти.

Он был обнаружен в апреле прошлого года и привел к прекращению поставок из России. Покупатели сейчас добиваются  выплаты  компенсаций на десятки миллионов долларов. (Reporting By Andrius Sytas, editing by Niklas Pollard and Timothy Heritage)

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теги: Литва  
   
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