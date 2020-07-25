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дата публикации 25.07.20 07:06
скаут: Игорь Львович;
   
 

Договорились, но пока не подписали

 Super User   24 июля 2020

 Полное прекращение огня на Донбассе должно начаться 27 июля. Об этом договорились в Трехсторонней контактной группе в Минске. В Офисе президента Украины назвали это

"прорывом" в Минском процессе. И подчеркнули: если режим полного и всеобъемлющего прекращения огня будет соблюдаться боевиками, это откроет путь к выполнению других положений Минских соглашений. Не стрелять договорились до полного урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.

Так, с понедельника, 27 июля, не должно быть никаких наступательных действий, диверсии и даже разведки. Под запретом - стрельба, использование дронов и снайперов, а также размещение тяжелого оружия в населенных пунктах и вблизи них. Огонь в ответ открывать разрешено. Но при ряде условий: только в случае наступательных действий противника, только по приказу высшего командования и исключительно в случае провала попытки использования координационного механизма.

О полном прекращении огня на Донбассе за шесть лет войны уже объявляли несколько раз. Первые Минские соглашения сразу после кровавого для украинцев Иловайского котла, организованного в 2014 году российскими войсками, снизили интенсивность боевых действий, но не прекратили их.

В начале 2015 года произошли бои в Донецком аэропорту и вблизи города Дебальцево. После многочасовых ночных переговоров лидеры Украины, России, Германии и Франции согласовали так называемый Минск-2. Второе Минское соглашение предусматривало полное прекращение огня с 15 февраля. Однако уже через три дня российские войска вместе с боевиками захватили Дебальцево, а украинские войска с боями вырывались из окружения.

Еще одно всеобъемлющее прекращение огня объявили год назад - с 21 июля. Формально оно действует и сейчас. Однако на востоке Украины постоянно гибнут украинские военные в результате обстрелов пророссийских сепаратистов. Поэтому многие украинские политики и обозреватели не верят, что в Москве действительно хотят мира. Как заявил представитель Донецка Денис Казанский, который является членом политической подгруппы ТКГ от Украины, "я вижу, что любые договоренности, которые достигались с российской стороной и с ее сателлитами, потом российской стороной фактически отменялись и не выполнялись».

Очевидно, с учетом этого «печального» для Украины опыта президент Владимир Зеленский 23 июля заявил, что соглашение о полном и всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе с 27 июля должны подписать все лидеры стран "нормандского формата": России, Германии, Франции и Украины. По его мнению, это повысит статус договоренности и увеличит шансы на соблюдение достигнутого соглашения.

"Этот документ сейчас ожидает подписания всех сторон Нормандской группы. Верю в то, что все стороны — Украина, Франция, Германия и РФ подпишут, и с 27 числа, верю, что может наступить момент, когда будет устойчивое прекращение огня", — сказал В. Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что достигнутые договоренности не лишают украинских военных возможности для самозащиты.

Пока не известна реакция в Париже, Берлине и Москве на это предложение украинского президента.

Тем временем в Брюсселе уже высоко оценил усилия В. Зеленского по выполнению Минских соглашений. В Евросоюзе ожидают, что Россия поддержит усилия Украины и использует свое влияние на боевиков для установления мира на Донбассе. Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель. Он также добавил, что санкции ЕС против РФ останутся в силе до полного выполнения Минских соглашений.

Со своей стороны, Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал стороны конфликта на Донбассе не только соблюдать договоренности о введении с 27 июля режима полного прекращения огня, но и принять дальнейшие меры для обеспечения нового импульса в мирных усилиях "нормандской четверки».

На фото: президенты Украины и Швейцарии во время вчерашней поездки на Донбасс

Газета «Голос Украины»

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теги: Украина  
   
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