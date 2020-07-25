Закрытие консульства Китая в Хьюстоне вызывает к жизни призрак новой Холодной войны

July 23, 2020

Реакция CPA: Вот очень хорошая цитата - слова генерального прокурора Барра.

«Конечная цель правителей Китая - не торговать с Соединенными Штатами, а совершить набег на Соединенные Штаты. Если вы являетесь лидером американского бизнеса, умиротворение [Китая] может принести вам краткосрочные выгоды. Но, в конце концов, цель [Китая] - занять ваше место».

Этот шаг США сделали на фоне жесткой критики Пекина со стороны ведущих фигур в администрации Трампа

[Джеймс Киндж | 22 июля 2020 г. | Financial Times ]

Закрытие консульства Китая в Хьюстоне, штат Техас, по приказу правительства США выглядит как сцена из темных времен холодной войны.

Из первых представлений о том что происходит, которые широкая публика получила от развернувшейся драматической драмы, был эпизод, когда местная телевизионная станция, KPRC 2, начала транслировать кадры с пожарными машинами, которые мигая всеми своими проблесковыми сигналами стояли в темноте возле здания консульства.

Некоторое время спустя станция опубликовала в своем аккаунте в Твиттере видео огней, горящих во дворе консульства, - это сотрудники спешили сжечь бумаги в трех нефтяных бочках.

Несмотря на то, что США не сделали никакого официального объявления перед своим решением о консульстве в Хьюстоне, постоянный поток резких комментариев высокопоставленных официальных лиц США в отношении Китая в последние недели давал представление о том, что мотивирует Вашингтон.

«Примечательно, что местное отделение в Хьюстоне сообщило о новостях, [только] увидев пожарные машины и дым, поднимающийся из консульства», - сказал Джонатан Хиллман, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований, аналитического центра в Вашингтоне.

«Но это последовало за громкими публичными заявлениеми о Китае [госсекретаря США Майка Помпео, [директора Федерального бюро расследований Кристофера] Рэя и [генерального прокурора Уильяма] Барра», - добавил он.

Шпионаж, кибер-слежка и кража интеллектуальной собственности со стороны Китая являются общими темами в этих комментариях. Действительно, такие опасения впоследствии были отражены в заявлении госдепартамента США о том, что закрытие консульства было призвано «защитить американскую интеллектуальную собственность и личную информацию американцев».

Враждебность США по таким вопросам имеет глубокие корни. В этом месяце г-н Рэй сказал, что ФБР каждые 10 часов открывает новое контрразведывательное дело, связанное с Китаем, по которому уже ведется 2500 дел.

Он добавил, что кража интеллектуальной собственности китайскими акторами была «настолько масштабной, что она представляет собой один из крупнейших трансфертов богатства в истории человечества». Отчеты об общих затратах на кражу интеллектуальной собственности со стороны Китая в США варьируются в широких пределах, однако, согласно одной из оценок, эта цифра составляет от 225 до 600 млрд долларов в год.

По мнению некоторых высокопоставленных американских чиновников, некоторые из крупнейших американских корпораций также виноваты в сотрудничестве с Пекином, они делают это чтобы получить доступ к внутреннему рынку Китая.

В этом месяце г-н Барр сказал: «Конечная цель правителей Китая - не торговать с Соединенными Штатами, а совершить набег на Соединенные Штаты. Если вы являетесь лидером американского бизнеса, умиротворение [Китая] может принести вам краткосрочные выгоды. Но, в конце концов, цель [Китая] - занять ваше место».

Американские аналитики заявили в среду, что решение о закрытии консульства могло быть принято в ответ на действия Китая, которые еще не стали достоянием общественности. Они добавили, что у китайских акторов была давняя история обвинений в краже интеллектуальной собственности.

Пекин утверждает, что США в последние месяцы неоднократно вскрывали его дипломатические мешки, которые используются для конфиденциальной отправки предметов между зарубежными миссиями и странами происхождения без таможенных проверок. Он сказал, что США также захватили рабочие предметы китайских чиновников.

По словам аналитиков, вполне возможно, что действия США были связаны, по крайней мере, в какой-то степени, с обвинительным заключением Министерства юстиции США обнародованном на этой неделе, в котором два китайских хакера были обвинены в работе против американских компаний, проводящих исследования коронавируса.

Закрытие консульства, вероятно, ввергнет двусторонние отношения, которые и так уже находятся на самом низком, с 1970-х годов, уровне, в новый кризис. Китай отреагировал с возмущением, в частности тем, что персоналу консульства дали всего 72 часа, чтобы собраться и уехать.

Ван Вэньбинь, представитель министерства иностранных дел Китая, заявил, что решение «об ограниченном времени - беспрецедентная эскалация».

«Это серьезно нарушает международное право и основные нормы международных отношений», - добавил г-н Ван, согласно китайским государственным СМИ.

Chinese consulate in Houston appears to burn top secret documents after US ordered the office closed

Консульство Китая в Хьюстоне, видимо сжигает секретные документы после того как США приказали закрыть его

https://twitter.com/i/status/1285787738243989504





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Тайвань

ФБР: Китайское консульство в Сан-Франциско укрывает разыскиваемого военного исследователя

Ученый-биолог, как сообщается, солгала о своей непринадлежности к китайским вооруженным силам для получения визы в США.

By Ching-Tse Cheng, Taiwan News, Staff Writer 2020/07/23

Китайское консульство в Сан-Франциско. (Скриншот Google Maps)

TAIPEI (Taiwan News) - ФБР обвинило китайское консульство в Сан-Франциско в том, что оно укрывает китайского ученого-биолога, которая солгала о ее аффилированности с Народно-освободительной армией Китая (НОАК) для получения американской визы.

Согласно заявлению, поданному в окружной суд США в Сан-Франциско в понедельник (20 июля), Тан Хуан (唐 娟), которая въехала в США осенью прошлого года для проведения исследований в Калифорнийском университете в Дэвисе, отрицала в своём заявлении на визу, что она служила в китайских вооруженных силах. Тем не менее, следователи обнаружили в Интернете фотографии Тан в военной форме, а затем они выяснили, что она работала научным сотрудником в Военно-медицинском университете ВВС Китая и по-прежнему считается находящейся на действительной военной службе.

ФБР заявило, что, когда 20 июня допросили Тан по поводу ее предполагаемого мошенничества с визами, она настаивала, что между ней и НОАК или Коммунистической партией Китая (КПК) нет и не было никакой связи. Бюро сообщило, что через некоторое время после интервью Тан решила искать убежище в китайском консульстве, где она и осталась, сообщает Axios .

После того, как следователи обнаружили доказательства ее связей с НОАК в ее доме, Тан, 26 июня, была обвинена в мошенничестве с визами. Адвокаты описали дело Тана как необычное, поскольку иностранные консульства обычно не предоставляют убежища обвиняемым по уголовным делам.

Эта новость появилась вскоре после того, как США приказали Китаю закрыть свое консульство в Хьюстоне , штат Техас. Представители правительства США, в том числе госсекретарь Майк Помпео, обвинили Пекин в активизации шпионских операций в стране и заявили, что этот шаг должен был «защитить американский народ и его безопасность», сообщает Reuters .



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