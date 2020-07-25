Russia Report – отчего не по себе русскому человеку в Лондоне

ИЛЬЯ ГОНЧАРОВ 23 ИЮЛЯ 2020

Из редакции «Зимы» написали. «Расскажи нам, — говорят, — Илюха, о том, что чувствует русский человек в Лондоне, глядя на опубликованный тут недавно 50-страничный доклад Russia Report. Как теперь он с этим будет жить?».

А я не растерялся — мне-то есть что ответить по этому вопросу. Письменно отвечаю дорогой редакции — русскому человеку в Лондоне после публикации этого доклада сильно не по себе.

Но обо всем по порядку.

Что это за доклад?

Это тот самый доклад Russia Report, который должны были опубликовать сначала перед выборами 2019 года, а потом сразу после, но по какой-то непонятной причине засекретили и опубликовали лишь в июле 2020-го. Сведения, содержащиеся в нем, должны были пролить свет на вопросы: влияет ли Россия на внутреннюю британскую политику и приложила ли она свою руку к референдуму о выходе из ЕС.

Кое-какие факты из этого доклада просочились в прессу еще в прошлом году. Тогда, например, стали известны имена двух (из девяти) россиян, фигурировавших в этом докладе и якобы влиявших на британские политические партии. Одним из них оказался, например, Александр Темерко, бывший акционер ЮКОСа, который (ах!) выпивал с Борисом Джонсоном и (ох!) пожертвовал консервативной партии Великобритании целый миллион.

Скандала тогда не получилось — «фигурант» делал все это вполне открыто, и вообще с 2011 года является гражданином Великобритании. А значит, имеет право вступать в любые британские партии и жертвовать им столько, сколько им влезет.

Russia Report с самого начала не задался — еще с 2019 года его всюду сопровождал грустный дух бессодержательности. Пшик да и только. От него ждали разоблачений, а он принес «сенсацию» про Темерко. Ждали публикации результатов в ноябре, но Борис взял да и перенес ее на «после выборов». Казалось бы, тут его должны были прижучить: «Ага, значит, боится до выборов что-то раскрывать!» Но нет, не прижучили. Потом пришел коронавирус, и все это стало вообще неактуально.

Что нам рассказали сейчас?

И вот, наконец, доклад (кроме его секретной части) опубликовали в июле. И что же мы из него узнали? Влияла ли Россия на референдум? Какими британскими политиками кукловодит Путин из Кремля? Что там с «Кембридж Аналитикой»?

Беда в том, что не узнали мы из него почти ничего. Все самое главное в докладе по-прежнему засекречено, так что сенсации из Russia Report не вышло и в этот раз. А опубликованное говорит нам лишь о том, что никаких четких претензий к Российскому государству Британия, при всех подозрениях, сформулировать так и не смогла. На вопрос о том, вмешивалась ли Россия в ход референдума, разведкомитет ответил примерно так: «Сие нам неизвестно. Мы запрашивали подтверждение тому у Mи5, но в ответ получили отписку из шести строчек».

Комитет, который проводил расследование, в целом обругал правительство (и в первую очередь спецслужбы) за провал в обеспечении безопасности выборной системы: «Они ничего не нашли, потому что ничего и не искали».

При этом — сообщают нам авторы доклада — богатые русские продолжают активно интегрироваться в британскую среду, получают визы, становятся гражданами, покупают недвижимость, участвуют в благотворительности, оказывают влияние на культуру. А британские пиарщики, продавцы недвижимости, юристы и прочие высокооплачиваемые специалисты продолжают на них зарабатывать, становясь, по сути, невольными агентами Кремля.

И власти до сих пор не то чтобы горят желанием взять и прекратить всю эту «бонанцу». Правительство недооценивало русскую угрозу долгие годы. Не замечало ее, как только могло. Не видело изо всех сил. К такому выводу, по крайней мере, пришли в разведывательном комитете.

Отчего же стало не по себе русскому человеку в Лондоне?

А не по себе стало оттого, что, при всем этом полнейшем бездействии в отношении «русской угрозы» (реальной или мнимой мы толком не знаем до сих пор), власти многие годы били себя пяткой в грудь и заявляли, что русских шпионов у себя не потерпят и будут с ними бороться не на жизнь, а на смерть. Еще со времен убийства Александра Литвиненко в 2006 году Британия считалась главным недружелюбцем России (особенно в разведке). Россию и в нынешнем докладе, и еще много где, разные британские лидеры объявляли фактически враждебным государством.

И если даже с этим явным и задекларированным неприятелем у спецслужб случился вот такой пшик, если русские («почти наверняка» — в терминологии Рааба) влияют на выборы как хотят, травят кого хотят, устраивают кибератаки, воруют вакцины и нет на них никакой управы, то как они тогда защищают всех нас от других угроз, которые менее заметны и вокруг которых труднее поднять шумиху в СМИ и выбить на это больше денег у парламента?

Вот об этом беспокоится русский человек, живущий в Лондоне. Не за международные отношения он переживает и не за имидж исторической родины. А за то, что много лет назад он переехал в страну, которая казалась ему безопасной и надежной. А теперь оказывается, что безопасность была мнимой. Ловить шпионов британские контрразведчики могут лишь в кино про Бонда, а в реальности остров открыт всем ветрам. Заходите, люди добрые, влияйте на что хотите, а мы будем это старательно не замечать, потому что наши дружественные продавцы недвижимости, юристы и прочие консультанты и лавочники имеют на вас неплохой бизнес, а значит, зачем что-то вообще менять.

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