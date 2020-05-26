Катар объявил России войну. Газовую

Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 25 мая 2020,

Основной конкурент российской государственной корпорации Газпром на европейском рынке, катарская компания Qatar Petroleum хочет существенно потеснить монополиста из РФ, а в перспективе минимизировать его влияние на мировых рынках.

Выступая на вебинаре, организованном Деловым советом США и Катара, министр энергетики и главный исполнительный директор государственной корпорации Qatar Petroleum Саад Шерида аль-Кааби заявил, что Катар намерен нарастить производство газа. Прежде всего катарская госкорпорация хочет увеличить производство СПГ в 1,5 раза, который неминуемо попадет в порты Европы.

Саад Шерида аль-Кааби

В течение следующих двух лет Катар планирует нарастить добычу до 126 млн тонн СПГ, при том, что ранее этого уровня в Катаре планировали достичь только в 2026 году. Не лишним будет напомнить, что по итогам 2019 года Катар добыл 77,5 млн тонн СПГ.

При этом аль-Кааби отметил, что его страна готова к ценовой войне, так как является самым эффективным производителем с точки зрения затрат и может выдержать любое снижение цен.

По сути, это объявление войны Газпрому и Москве, газовый экспорт которой обеспечивает существенные вливания в федеральный бюджет. Не вызывает сомнения, что мировой рынок газа, где цены за два последних года и так рухнули в 5 раз, надолго увязнет в ценовых войнах.

«Цель Катара - любой ценой занять первое место на мировом рынке СПГ» - поясняет ведущий российский эксперт в нефтегазовой отрасли Михаил Крутихин, - «Сейчас у них там идет жесткая конкуренция с Австралией, но если Катар реализует свои планы, то станет безусловным мировым лидером».

Ради этого два года назад Доха отменила действовавший почти полтора десятка лет мораторий на освоение новых газовых месторождений, и теперь намерено сразу в полтора раза нарастить свои мощности. А в связи с тем, что добыча и сжижение газа здесь чрезвычайно дешевы, что дает Катару немалые конкурентные преимущества перед российским «национальным достоянием» - Газпромом.

А у Газпрома начались убытки. За первый квартал 2020-го компания впервые в истории получила убыток в размере 306 млрд рублей. По прогнозу самого Газпрома, в этом году его продажи газа в Европу упадут на 17%, до 165 млрд кубометров, а средняя цена - рухнет на треть. Таким образом компания может потерять до $20 млрд долларов экспортной выручки.

И дальше будет, по всей видимости, только хуже. На этой неделе на крупнейших газовых хабах - британской NBP, голландской TTF - спотовые котировки достигли $45 за тысячу кубометров. На хабе в австрийском Баумгартене (наиболее приближенном к России) газ стоит чуть дороже - $63 доллара, весьма кисло для Газпрома, у которого нулевой уровень рентабельности находится на рубеже $100 долларов за тысячу кубометров.

Ко всем прочим неприятностям российского газового экспорта еще одна беда пришла, откуда не ждали – из Турции.

В минувшую среду, 20 мая, Анкара с Дохой заключили валютный своп на $15 миллиардов в целях «улучшения условий двусторонней торговли». При этом закупать в Катаре в таких объемах, кроме СПГ, Турции в целом нечего. Тем более - на такую сумму.

Даже если представить, что на приобретение катарского сжиженного газа пойдет лишь половина этой суммы, а цена на газ вырастет вдвое против нынешней (для спот-контрактов), Турция приобретет 75 миллиардов кубов катарского газа при годовом объеме потребления в 45 миллиардов кубов газа.

И это при том, что в марте нынешнего года экспорт российского газа в Турцию сократился в семь раз. Конечно, можно ссылаться на аномально теплую зиму и падение спроса на сырье из-за пандемии коронавируса, но главной причиной все же стали рекордные закупки Турцией сжиженного природного газа, обусловленные рекордным же снижением цен.

Причем, поведение Анкары здесь совершенно логично – раз СПГ подешевел, то брать нужно именно его, тем более, что схема «бери или плати» усилиями европейских судов практически перестала работать: покупатель газа может быть уверен, что почти наверняка выиграет при попадании дела в суд.

А в целом, за январь-апрель поставки Газпрома в ЕС обвалились на 20%, при этом Германия сократила закупки на 46%, а Турция - в 7 раз. Приток СПГ при этом вырос на 16%, до 39,5 миллиарда кубометров.

Чем могут ответить Газпром и Россия - совершенно не понятно. Надежды на Пекин крайне призрачны, поскольку пресловутая «Сила Сибири» может окупиться разве что в 2048 году. Заявленная прокачка через него теоретически возможных 50 миллиарда кубометров газа в Китай при том, что существующая нитка «Сила Сибири-1» загружена слабо, не выдерживает никакой критики. Если цены на газ будут и дальше снижаться, то продавать газ за рубеж станет просто невыгодно.

Вопрос в том, что вызовов для сырьевой российской экономики слишком много. И что-то с этим надо делать. Как справедливо заметил в своем блоге экономист Яков Миркин: «Что может случиться в экономике, если в ней живут 146 млн человек и в месяц производится 350 шт. металлорежущих станков, 1,7 тысячи зонтиков от дождя и солнца, 6 штук троллейбусов, 62 шт. бульдозеров (2019 г., Росстат). Ответ - да что угодно».

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