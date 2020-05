Стратегический бомбардировщик B-1B Lancer совершил дерзкий рейд в окруженное российской территорией Охотское море

Бомбардировщик совершил дальний патрульный рейд над Тихим океаном, его миссия включала в себя заход в воздушное пространство, которое обычно избегают в таких полетах

BY TYLER ROGOWAY MAY 22, 2020 THE WAR ZONE

U.S. AIR FORCE PHOTO BY SENIOR AIRMAN RIVER BRUCE

TYLER ROGOWAY View Tyler Rogoway's Articles twitter.com/Aviation_Intel

В четверг, согласно данным служб слежения за полетами, бомбардировщик B-1B, выполнявший глобальную миссию, совершил беспрецедентный заход в воздушное пространство над Охотским морем, большим заливообразным водоемом, который с трех сторон окружен российской территорией. Полет был самым провокационным, на данный момент, рейдом из серии сверхдальних миссий, которые флот [бомбардировщиков] B-1B провел за 15 лет, в ходе ныне закрытой программы Continuous Bomber Presence on the Pacific island of Guam (“Постоянного присутствия стратегических бомбардировщиков на тихоокеанском острове Гуам). Её место заняла новая стратегия проецирования мощи стратегических бомбардировщиков на Тихоокеанский ТВД, получившая название Dynamic Force Employment, которая гораздо менее предсказуема, чем та, что была раньше, и выглядит более агрессивной по своей природе.

Golf9

@KimagureGolf9

Вчера вечером 3 [бомбардировщика] B-1B [бортовые номера?] DAWG01,02,03 вылетели с авиабазы Andersen на острове Гуам по направлению на северо-восток.

Двое из них полетели, вероятно, на тренировочный полигон на Аляске.

Затем они, кажется, возвращаются на Гуам...

5:27 PM - May 21, 2020

Golf9

@KimagureGolf9

· May 21, 2020

Replying to @KimagureGolf9

Позывной B-1B - ‘DODGE01’

Golf9

@KimagureGolf9

[BREAKING]

DODGE01(B-1B) входит в воздушное пространство над Охотским морем.

8:59 PM - May 21, 2020

Golf9

@KimagureGolf9

· May 22, 2020

Replying to @KimagureGolf9

B-1B, который совершил сегодня заход в воздушное пространство над Охотским морем, прошел между островами Симушир и Чирпой Курильской гряды.

Расстояние между островами показано приблизительно, около 66,5 км, это то что дает Google Еarth.

Golf9

@KimagureGolf9

Территориальные воды всех стран - это приблизительно 22.2 км от берега.

66.5 - 22.2 x 2 = 22.1

То есть там приблизительно 22.1 км международного воздушного пространства между двумя островами.

Таким образом они смогли пройти через зазор между российскими территориальными водами

3:22 AM - May 22, 2020

Golf9

@KimagureGolf9

Это аудиозапись радиопереговоров между DODGE01 и Токийским радио [диспетчером?] перед вчерашним входом в Охотское море.

Токийское радио советует DODGE01 переходить на VFR [полет по правилам визуального полета] из-за того, что не может лететь в Россию используя IFR [Правила полета по приборам] .

Фото USAF (The Image не имеет к DODGE01 никакого отношения)

5:48 PM - May 22, 2020

В пресс - релизе об этом последнем вылете не детализируется заход одного бомбардировщика на задний двор России, но зато говориться о том , как изменяются и какими дальними и долгими эти миссии становятся, а также о стратегии стоящей позади них:

В ходе продолжительной демонстрации модели динамического использования сил ВВС США, два B-1B Lancers ВВС США вылетели с авиабазы ​​Андерсен на Гуаме и 21 мая провели учения на Аляске и в Японии.

На Аляске, к B-1В, для проведения крупномасштабных учений на Joint Pacific Alaska Range Complex (Объединенном тихоокеанском аляскинском полигоне), присоединились F-22 и F-16 из 3-го авиакрыла объединенной базы Elmendorf-Richardson. Затем экипажи вылетели на юго-запад в Японию, где выполнили ознакомительную тренировку в поддержку целей Европейского командования США. Затем бомбардировщики продолжили полет на юг в район Мисавы, Япония, где присоединились к USS Ronald Reagan и P-8 Poseidon, чтобы провести отработали пуски противокорабельных ракет большой дальности, затем вернулись на Гуам.

На Гуаме, на авиабазе Andersen, в настоящее время размещены бомбардировщики В-1В и летчики из 9-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи, 7-го бомбардировочного крыла, базы ВВС Dyess, штат Техас, в составе объединенного командования Индо-Тихоокеанского региона США (INDOPACOM) и Целевой группы бомбардировщиков стратегического командования США

«Эти миссии демонстрируют нашу способность держать любую цель под угрозой в любое время и в любом месте», - сказал подполковник Райан Сталлсворт, командир 9-й EBS. «Тренировочная ценность этих вылетов не может быть переоценена, их нельзя заменить чем-либо другим ... наша команда провела учения больших сил вокруг Аляски с истребителями ВВС США, мы провели несколько учений по применению средств поражения вне зоны действия ПВО, а также интегрировали их с военно-морскими силами США. С точки зрения готовности трудно придумать более ценный тренировочный вылет».

...

«Эти миссии делают силы Министерства обороны более боеготовыми, более смертоносными и более сильными», - продолжил Stallsworth. «Наши авиаторы получают возможность координировать и отрабатывать оперативные тренировки на Тихом океане».

...

«Эти виды вылетов с многочисленными тренировочными мероприятиями не планируются в вакууме или с бухты-барахты», - сказал Сталлсворт. «Такие вылеты эффективно тренируют интеграционные “мускулы” Министерства обороны [они] требуют нескольких боевых команд для эффективного планирования и связи, чтобы синхронизировать эффекты в нескольких областях».

Портал War Zone был первым, кто рассказал об окончании миссии Continuous Bomber Presence on the Pacific island of Guam (“Постоянного присутствия стратегических бомбардировщиков на тихоокеанском острове Гуам) и о первом полете на большие расстояния, такие полеты скоро станут обычным делом, поскольку ВВС меняют свои стратегические планы в регионе. За прошедшее время, бомбардировщики совершили облет Японии, летали далеко в Южно-Китайское море, а также совершили несколько краткосрочных развертываний на Гуаме. Это помимо миссий в Европу. За последнее время, о есть до полета в четверг в Охотское море, самым близким к российскому тихоокеанскому побережью рейдом был полет через Берингов пролив и и на юг вдоль Камчатского полуострова.

GOOGLE MAPS

Хотя миссии бомбардировщиков B-1B по непосредственной авиационной поддержке войск попадали в заголовки всех газет в течение почти двух десятилетий Глобальной войны с террором, способность самолета нести большое количество боеприпасов для поражения целей без захода в зону объектовой ПВО противника, а именно стелс-ракеты воздух-поверхность AGM-158 ( JASSM) и их двоюродные братья противокорабельные ракеты дальнего радиуса действия (LRASM) , в настоящее время находятся в центре внимания этих миссий. Установка морских мин - еще одна ключевая возможность, которая возвращается на передний план миссии бомбардировщиков. Таким образом, бомбардировщики B-1B представляют собой серьезную угрозу для американских противников в регионе, независимо от того, наносят ли они удары с большого расстояния по высоко защищенным поверхностным или наземным целям или лишают вражеские флоты доступа к ключевым водным путям. В будущем, в арсенал B-1B будет, вероятнее всего, добавлено и гиперзвуковое оружие. Таким образом, полет в Охотское море является зловещим напоминанием об этих возможностях и о том, что в настоящее время проводится подготовка в реальном мире для подготовки экипажей к их реализации во время конфликта между равными по силе противниками.

USAF

B-1B загружен ракетами JASSM на Гуаме. Картинка является ясным сообщением, предназначенным для главных противников Америки в регионе.

Не ясно, как Россия отреагировала на эту миссию и был ли B-1B перехвачен и сопровожден во время пребывания в этом районе, но менее чем через день после того, как эта миссия состоялась, русские, по словам наших друзей из служб слежения за полетами, начали своё собственное патрулирование у берегов Аляски. Это патрулирование, в данный момент продолжается, но такие события, вряд ли можно назвать редкостью в наши дни

Aircraft Spots

@AircraftSpots

· May 22, 2020

MAY 22 2125Z: активность NORAD в северной части Тихого океана.

Aircraft Spots

@AircraftSpots

2100Z USAF E3 71-1408 CACHE50 взлетел с авиабазы Elmendorf, Alaska

6:00 PM - May 22, 2020

Ориана Павлик из Military.com недавно говорила с представителем Global Strike Command об этом общем сдвиге в развертывании бомбардировщиков. Он упомянул, что они собирают данные о новой стратегии и что миссия «Постоянного присутствия стратегических бомбардировщиков на тихоокеанском острове Гуам» может быть возобновлена ​​в будущем. На данный момент речь идет о менее предсказуемой концепции Dynamic Force Employment, которую мы подробно обсуждали в прошлом. Обязательно ознакомьтесь с полной статьей Орианы здесь .

После многих лет поддержки операций на Ближнем Востоке и за его пределами, флот бомбардировщиков B-1B пришел в очень плохое состояние, но после некоторого времени, потраченного на предоставление ему столь необходимой TLC, он снова начинает расти. В целом флот должен быть существенно сокращен в ближайшие годы в рамках плана консолидации [испытывающих затруднения] сил. Будет интересно посмотреть, смогут ли эти силы продолжать нести основную нагрузку стратегии Dynamic Force Employment.

Несмотря на это, военно-воздушные силы проецируют мощь по всему Тихоокеанскому ТВД и за его пределами, как никогда раньше. Нам просто нужно подождать и посмотреть, где они появятся в следующий раз.

Примечание автора: отдельное спасибо Golf9 ( @ KimagureGolf9 ) за отличную работу по отслеживанию этого рейда.

U.S. AIR FORCE PHOTO BY SENIOR AIRMAN RIVER BRUCE

Contact the author: Tyler@thedrive.com

статью прочитали: 62 человек