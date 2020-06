архив



опубликовано редакцией на Переводике 08.06.20 00:05

"Russia, China, Iran exploit George Floyd protests in U.S." Глобальная сеть - 04 июня 2020 г. Россия, Китай и Иран спекулируют на протестах вспыхнувших в США в связи со смертью Джорджа Флойда Правительственные чиновники, политики и государственные СМИ этих стран обращаются к социальным сетям, чтобы указать на лицемерие Америки окружающее эти протесты DFRLab @AtlanticCouncil’s Digital Forensic Research Lab. Jun 4 Сотрудники правоохранительных органов держат мужчину во время акции протеста связанной со смертью Джорджа Флойда в полицейском участке Миннеаполиса. Бруклин, Нью-Йорк, США, 3 июня 2020 года. (Источник: Брендан Макдермид / Reuters через Reuters Connect) Примечание: эта статья содержит шокирующие изображения смерти Джорджа Флойда. Российские, китайские и иранские пропагандисты быстро “монетизировали” протесты вспыхнувшие в США после убийства полицией Миннеаполиса безоружного афроамериканца Джорджа Флойда. В период с 25 мая по 3 июня, на русском, китайском и фарси, было опубликовано около 27 000 статей о смерти Флойда и последовавших за ней протестах в США. Этот мощный поток правительственных заявлений и статей в государственных и около-государственных средствах массовой информации, ориентированных на местную аудиторию, используется для достижения более широких целей внешней политики. Россия, Китай и Иран ранее обвиняли Соединенные Штаты во вмешательстве в их внутренние дела. Ранее DFRLab сообщала о необоснованных заявлениях России о том, что Соединенные Штаты спровоцировали и организовали протесты в Москве в 2019 году. Пекин рассматривает поддержку Вашингтона продвижение демократии в Гонконге как явное нарушение национального суверенитета. Иран зашел настолько далеко, что заявил, что приведшие к гибели людей акции протеста в 2019 году были результатом заговора во главе которого стояли США. Большая часть иностранной риторики вокруг смерти Джорджа Флойда была сосредоточена на том, чтобы обвинять Соединенные Штаты в этих предполагаемых действиях. Хотя они единодушны в своей критике Соединенных Штатов, китайская, русская и иранская пропаганда демонстрируют разные стили повествования. Кремлевские актеры пытаются изобразить США как лицемерную державу, которая экспортирует открыто разжигаемые ею «цветные революции» в государства бывшего советского блока и которая теперь отчаянно пытается избежать революции у себя дома. Китай использовал протесты в США, в том числе нынешние, для усиления своего аргумента о том, что другие страны не должны критиковать подавление Пекином продемократического движения в Гонконге. Иранские власти делают упор на расовую дискриминацию и применение силы полицией США, стремясь дискредитировать критику со стороны международного сообщества за их жестокое подавление протестов в конце 2019 года. Согласно анализу, выполненному с помощью службы мониторинга социальных сетей Meltwater Explore, в период с 25 мая по 3 июня, имя «Джордж Флойд» появилось в примерно 20 000 китайских новостных статей на китайском языке, примерно 4600 статей на фарси и около 1500 русскоязычных. Анализ показывает количество новостей, содержащих ключевые слова «Джордж Флойд» на английском и китайском, русском и фарси, опубликованных в Китае, России и Иране, в период с 27 мая по 3 июня. (Источник: GGigitashvili_ / DFRLab через Meltwater Explore) В конечном счете, каждый противник США стремится использовать смерть Джорджа Флойда для достижения своих собственных целей, нанося ответный удар и усиливая внутренние разногласия в США, чтобы сдержать и ограничить будущие внешнеполитические действия США. Россия предвкушает «цветную революцию» в США Хотя официальные лица США предупреждают, что Кремль может использовать текущие события, чтобы усилить раскол и посеять расовые разногласия в американском обществе, до сих пор нет убедительных доказательств того, что российские актеры проводят скрытую кампанию в социальных сетях, чтобы обострить существующие расовые волнения. Тем не менее, кремлевские актеры с энтузиазмом говорят о текущих акциях протеста как свидетельстве системного кризиса и делятся своими взглядами со своей внутренней аудиторией. Российские политики, в свою очередь, проводят многочисленные параллели между протестами США и «цветными революциями» в других странах, обвиняя Демократическую партию США в том, что они спровоцировали беспорядки для свержения президента Дональда Трампа. Алексей Журавлев, депутат Государственной Думы России, выразил своё восхищение тем что США охвачены массовыми протестами; он был одним из тех, кто прямо обвинил демократов в использовании протестов для свержения Трампа, подразумевая, что не случайно многие протесты проходили в штатах где Демократическая партия имеет сильные позиции. Кремлевские актеры также красноречивы, говоря о применении полицейских сил против протестующих. Игорь Морозов, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, заявил, что агрессия полиции по отношению к демонстрантам понятна, поскольку это те же полицейские, которые обучали партизан в гражданских войнах в Ираке, Сирии и Ливии, а также в других местах. , Владимир Жириновский, лидер Либерально-демократической партии России, добавил, что США находятся на грани революции и что Россия должна направить в США свою собственную национальную гвардию, чтобы защитить граждан от насилия. Подобно российским политикам, финансируемые Кремлем СМИ активно продвигали тезис об опасности «цветной революции» для Соединенных Штатов. RT, например, назвала протесты «исторической справедливостью», которую Вашингтон, стремившийся осуществить стратегию «управляемого хаоса» в странах бывшего Советского Союза, теперь может испытать на себе. Маргарита Симонян, главный редактор RT, утверждала, что США, в конечном итоге, будут еще более агрессивно вмешиваться во внутренние дела других стран, потому что такое вмешательство приносит огромные экономические выгоды для США и что стране нужно будет отвлекать внимание населения от своих внутренних проблем. Другой финансируемый Кремлем телеканал, Россия 24 , назвал протесты «уличными войнами» и представляет жестокое обращение с черными людьми как нормальную и приемлемую практику правительства США. Наконец, кремлевский пропагандист Дмитрий Киселев продемонстрировал в своем телешоу изображение, на котором изображена Статуя Свободы, поставившая колено на шею Джорджа Флойда. Финансируемый Кремлем телеканал «Россия 24» продемонстрировал комбинированный образ, создающий впечатление, что Статуя Свободы поставило колено на шею Джорджа Флойда. (Source: Rossiya 24/archive) Китай использует беспорядки в США, чтобы оправдать применение суровых мер в Гонконге Пекин использовал протесты США, чтобы защитить свое подавление демократического движения в Гонконге. Китайские чиновники критиковали правительство США главным образом за то, что как оно управлялось с текущими беспорядками, и выражали некоторое сочувствие протестующим. Китайские чиновники также пытались троллить правительство США на фоне продолжающихся акций протеста. Хуа Чунин, представитель Министерства иностранных дел Китая, написал в твиттере «Я не могу дышать» вместе со скриншотом твита, размещенного представителем Госдепартамента США Морганом Ортагусом, в котором выражается обеспокоенность по поводу протестов в Гонконге. Чжао Лицзянь, другой представитель МИД Китая, призвал США положить конец расовой дискриминации и защитить меньшинства в стране. Керри Лэм, глава исполнительной власти Гонконга, обвинил США о «двойных стандартах» и заявил, что полиция Гонконга гораздо лучше справлялась с протестами в этом городе и что у США нет оснований критиковать власти Гонконга после того, как они стали свидетелями того, как полиция США справляется с текущими протестами. Государственные СМИ Китая также пытались использовать беспорядки в Соединенных Штатах и ​​осудили упрек Вашингтона за подавление Пекином антигосударственных протестов в Гонконге. Ху Сицзинь, главный редактор китайского государственного издания Global Times , предположил, что протестующий из Гонконга проник в США и спровоцировал исполненные насилия демонстрации по всей стране. В своей статье Ху также заявил , что «политическая система США деградирует ... в то время как США не демонстрируют наличия сил для проведения существенных реформ». «Глобал таймс» также выложила в Твиттере широко распространившееся видео, где показаны автомобили полиции Нью-Йорка, наезжающие на людей, сопровождающееся текстом «Миротворцы или массовые убийцы?» Ху Сицзинь опубликовал несколько твитов, критикующих правительство США за то, как оно управляется с протестами вспыхнувшими после гибели Джорджа Флойда. (Источник: @HuXijin_GT / архив , вверху слева; @HuXijin_GT / архив , вверху справа; @HuXijin_GT / архив , внизу слева; @HuXijin_GT / архив , внизу справа) В китайских пропагандистских медиа были опубликованы фотографии и видео, демонстрирующие насилие со стороны демонстрантов, поджоги зданий и чрезмерное применение силы полицией. Например, газета People's Daily разместила на своей странице в Weibo, китайском эквиваленте Twitter, сравнительное видео протестов США и Гонконга. Видео показало арест журналиста CNN Омара Хименеса во время акций протеста в Миннеаполисе и включало в себя строку текста, в которой говорилось: «Видео показывает вам, кто жесток и непрофессионален, а кто профессионально сдержан», и хэштег # 香港 警 有多 克制 # («Насколько сдержанна полиция Гонконга»). Второе видео показало полицейских Гонконга, окруженных журналистами в октябре 2019 года. People’s Daily, в течение двух дней после публикации в Weibo, получила почти 135 000 положительных откликов и почти 7 000 репостов. DFRLab проверила несколько других хэштегов на Weibo, связанных с протестами в Соединенных Штатах, и обнаружила, что по состоянию на 2 июня вышеупомянутое видео «Насколько сдержанна полиция Гонконга» собрало 300 миллионов просмотров. Другой хэштег, “the U.S. Riots,” («Бунты в США»), набрал более 2 миллиардов просмотров к тому же дню. People's Daily также запустила третий хэштег «Национальная гвардия США открыла огонь по жилым домам», хотя, по состоянию на 2 июня он собрал всего около 340 просмотров. Верхний прямоугольник показывает популярность хэштега «Насколько сдержанна полиция Гонконга» на Weibo, средний - популярность хэштега ««Бунты США»» , низний - популярность хэштега «Национальная гвардия США открыла огонь по жилым домам». Все хэштеги были изначально на китайском языке. (Sources: Weibo/archive, top; Weibo/archive, middle; Weibo/archive, bottom) Несмотря на то, что Китай пытался изобразить полицию Гонконга как более терпимую, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что они использовали жесткую тактику во время протестов 2019 года, когда они арестовали тысячи протестующих. Протесты в Гонконге в 2019 году разразились после того, как коммунистическая часть Китая предложила законопроект, разрешающий выдачу граждан Гонконга материковому Китаю. Этот законопроект содержал серьезные риски для судебной независимости Гонконга и вынудил бы его граждан подпасть под юрисдикцию несправедливой судебной системы материкового Китая. В попытке подавить автономию Гонконга, для выявления и отслеживания гонконгских протестующих, полиция использовала технологию распознавания лиц, применяла слезоточивый газ внутри станций метро и в густонаселенных жилых районах, стреляла резиновыми пулями с близкого расстояния, и беспричинно нападала на журналистов. Более того, в то время как китайские официальные лица призывают Соединенные Штаты уважать права этнических меньшинств, Коммунистическая партия Китая держит более 1 миллиона уйгурских мусульман под стражей в лагерях содержания на северо-западе Китая, в основном под предлогом противодействия терроризму и исламскому экстремизму. Интересно, что Китай и Россия также поддерживают и распространяют рассказы друг друга о протестах в США. Китайские «Синьхуа ньюс» опубликовали заявление российского МИДа о насилии со стороны полиции США против журналистов во время демонстраций. Хуа Чуньин выложила видеоклип RT на ее Twitter канале, повторив титры данного видео THUGS&HEROES HYPOCRISY («ГРОМИЛЫ и ГЕРОИ ЛИЦЕМЕРИЕ») И наоборот, в России журналист RT заявил, что правительство США называло гонконгских борцов за свободу протестующими, а американских протестующих называет бандитами. Иран упрекает США в дискриминации и жестокости полиции В Иране власти воспользовались возможностью критиковать правительство США. Хотя иранское правительство запретило Twitter в 2009 году, различные иранские официальные лица, тем не менее, используют платформу для передачи сообщений. С 27 мая 2020 года, Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи процитировал видео со своего Twitter аккаунта своего официального веб - сайта, с сопутствующим текстом, «Если вы темнокожий в США, вы не можете быть уверены , что вы будете живы в ближайшие несколько минут. Подобно китайским лидерам, иранские власти также пытались троллить администрацию Трампа. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф написал в Твиттере отредактированный текст заявления госсекретаря США Майка Помпео, в котором слово «Иран» было заменено на «Америка» по всему тексту. Оригинальное письмо Помпео было выпущено в 2018 году и подчеркнуло озабоченность США недемократической практикой иранского правительства. Зариф также упрекнул Европу в том, что она молчит о продолжающейся «жестокости по отношению к демонстрантам и прессе» в Соединенных Штатах, и обвинил Вашингтон в том, что он использовал «технику колено на шее» против 80 миллионов иранцев последние два года. Министр иностранных дел Ирана опубликовал в Твиттере давний пресс-релиз госсекретаря США Майка Помпео, заменив слово «Иран» словом «Америка», эхом повторив темы разговоров об Иране. (Source: @JZarif/archive) 29 мая министерство иностранных дел Ирана осудило «смертельно опасную расовую дискриминацию в Соединенных Штатах» и подтвердило, что «голоса протестующих должны быть услышаны». Аналогичным образом представитель министерства Аббас Мусави обвинил правительство США в «прославлении систематического расизма и белого превосходства» и призвал его «прекратить притеснения своего народа». Несколько иранских учетных записей также выложили в Твиттере одно и то же изображение, сравнивая две фотографии: на одной изображен сотрудник полиции Миннеаполиса Дерек Шовен, поставивший колено на шею Джорджа Флойда, а на другой изображен верховный лидер Ирана, целующий руку африканского студента в 2013 году. Аккаунты выложившие эту фотографию, в большинстве своем написали что ислам более терпим, чем западная цивилизация; что ислам уважает права человека больше, чем западные общества; и что западная культура - это дискриминация и расизм, тогда как ислам - это братство и равенство. Примеры аккаунтов в Твиттере, на которых размещено такое же сравнительное изображение офицера полиции Миннеаполиса Дерека Шовена, поставившего колено на шею Джорджа Флойда, наряду с изображением верховного лидера Ирана, целующего руку африканского студента в 2013 году. (Sources: @al_wadaq_/archive, left; @Naddoun1234/archive, right) Критика Ираном правительства США за «жестокое подавление протестов» служит для отвлечения внимания от нарушений прав человека у себя в стране и подавления протестов в ноябре 2019 года, которые вспыхнули после того, как правительство сократило топливные субсидии. Хотя иранские официальные лица недавно заявили, что во время акций протеста было убито только 230 человек, Международная Амнистия опубликовала подробности по меньшей мере 304 смертей, и один сайт иранской оппозиции сообщает, что был убит, по меньшей мере 631 человек. Между тем иранские власти не позволяют местным СМИ освещать протесты, часто угрожая обвинить их в преступлениях. Россия, Китай и Иран видят нынешние беспорядки в США как возможность отстаивать свои интересы. Применение чрезмерной силы для подавления протестов после убийства Джорджа Флойда - это особая возможность для этих стран указать пальцем на лицемерие Соединенных Штатов, упрекая их за осуждение жестких репрессий в их странах, в то же время применяя аналогичные приемы у себя дома. , В конце концов, протесты США являются идеальной возможностью отвлечь внимание от внутренних проблем каждой страны. статью прочитали: 66 человек Комментарии