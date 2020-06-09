Ракета поразила учебную цель у границы с Россией





Дислоцированные в норвежском Киркенесе войска впервые испытали противотанковую ракету «Джавелин». Боевые стрельбы стали частью программы по наращивания норвежского военного потенциала на севере.

Atle Staalesen июня 08, 2020

Раньше пуски ракеты много раз моделировались и проводились на экране компьютера. Но на прошлой неделе состоялся первый в истории норвежского гарнизона Сёр-Варангер, охраняющего границу с Россией, настоящий боевой пуск ракеты FGM-148 «Джавелин».

Оружие американского производства, способное уничтожать танки и бронетехнику на расстоянии до 2500 метров, успешно поразило цель на одном из местных полигонов. Начальник гарнизона Сёр-Варангер Ян Мариус Нильсен. Фото: Атле Столесен

«Это очень важный день для гарнизона Сёр-Варангера и для Сил наземной обороны Финнмарка, — заявил начальник гарнизона Ян Мариус Нильсен. — Впервые в нашей истории мы провели стрельбу при помощи комплекса «Джавелин» на нашем собственном полигоне».

Нильсен возглавляет подразделение, которое за последние несколько лет значительно усилилось личным составом и вооружением. В 2018 году в гарнизоне была создана новая мобильная диверсионно-разведывательная рота. К 2025 году она будет полностью укомплектована 200 военнослужащими, на вооружении у которых будут легкое зенитное и бронебойное вооружение. Их главной задачей будет задержать потенциальное продвижение агрессивного нарушителя суверенитета Норвегии.

Гарнизон Сёр-Варангер отвечает за охрану 198-километровой границы с Россией.

Фото: Атле Столесен

Наращивание сил и развертывание новых вооружений — это часть плана развития недавно созданных Сил наземной обороны Финнмарка. Постановка на вооружение ракетного комплекса «Джавелин» позволит противостоять бронетехнике противника.

«Это комплекс, который относится к категории противотанкового оружия. Его основная задача — это уничтожение бронированных целей и транспортных средств», — пояснил Нильсен.

«Это очень важно для нас здесь в гарнизоне и полностью соответствует государственному политическому приоритету наращивания военного присутствия в Финнмарке, что означает наращивание численности личного состава, огневой мощи и, что немаловажно, единую командную структуру с Силами наземной обороны Финнмарка», — добавил он.

Фото: Атле Столесен

Местный военачальник уверен, что пуск ракеты не вызовет раздражения у соседей — российских военных. «Это обычная подготовка», — подчеркнул он.

Для проведения стрельб из оружия такого типа не требуется направлять уведомление на другую сторону границы.

В последние годы на фоне значительных вложений в наращивание военной мощи возросла напряженность в норвежско-российском приграничье. На Кольском полуострове, являющемся одним из стратегически важных районов страны, базируется львиная доля российских атомных подводных лодок. Российские войска активизировали подготовку как у границ со Скандинавией, так и в Баренцевом море.

Ситуация на российской стороне границы имеет первостепенное значение для развития военного потенциала Норвегии.

По словам Яна Мариуса Нильсена, в основе наращивания Сил наземной обороны Финнмарка лежат четкие политические приоритеты.

«Нынешняя ситуация в сфере национальной безопасности осложняется растущей непредсказуемостью и беспокойством», — сказал он. «Россия является частью этой картины, но есть и совокупность факторов, оказывающих давление на международный порядок», — добавил он.

Полное развертывание Сил наземной обороны Финнмарка завершится к 2025 году.

«Сейчас мы находимся на начальном этапе, и в период до 2025 года мы будем постепенно расширять личный состав и укреплять боевой потенциал. В будущем мы станем более острой и мощной силой».

Фото: Атле Столесен

статью прочитали: 62 человек