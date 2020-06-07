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опубликовано редакцией на Переводике 07.06.20 07:14
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

После боевых испытаний в Сирии, новый российский танк Т-14 «Армата» готов к экспорту

By News Desk -2020-06-06

BEIRUT, LEBANON (3:20 P.M.) –  Танк нового поколения T-14 «Армата» готов к экспорту заинтересованным покупателям, сообщает RT со ссылкой на информированные источники.

Специалисты решат, какие конструктивные элементы могут быть отправлены за границу, а какие будут установлены только на версию предназначенную для российской армии, продолжили они.

Другой источник агентства сообщил, что танк получил экспортный паспорт. Официального подтверждения этой информации от Министерства обороны России нет.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров объявил о подготовке Armata к продаже за рубеж. Несколько иностранных государств выразили свою заинтересованность в танке после испытаний в Сирии. Танк будет отправлен на экспорт  после того, как первые партии Арматы будут доставлены в российскую армию.

Тогдашний заместитель министра обороны (ныне заместитель премьер-министра) Юрий Борисов ранее заявил, что у министерства обороны есть контракт на поставку двух батальонов Т-14 и тяжелого батальона БМПТ-15.

Т-14 Armata - единственный в мире танк третьего поколения. Главное его отличие от других танков - в планировке. Башня необитаемая, экипаж находится в изолированной бронированной капсуле вдали от боеприпасов, оружие контролируется дистанционно. Имеет многоуровневую защиту от существующего и перспективного оружия.

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