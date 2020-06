Канада - 06 июня 2020 г.

У нас в Канаде

вчера

Тысячи людей вышли на улицы Торонто в эту субботу днем на два разных протеста, цель которых – положить конец расизму по отношению к черным.

Сотни протестующих начали собираться на площади Натана Филлипса около часа дня на мирный марш, который был организован группой Action for Injustice.

Протестующие двинулись маршем на север к University Avenue сразу после двух часов дня.

В какой-то момент группа остановилась возле консульства США и молча преклонила колено на восемь минут и 46 секунд в честь Джорджа Флойда, который был убит в Миннеаполисе на прошлой неделе – полицейский приложил колено к его шее на 8 минут и 46 секунд, это попало на камеру. После этого по всему миру начались протестные акции, а 8 минут 46 секунд молчания символизируют полицейскую жестокость.

Среди участников субботнего митинга были и родители других жертв, например, Сара Бахади, чей сын Сэмми Йатим был застрелен полицейским из Торонто в пустом трамвае 7 лет назад. На ее футболке написаны имя и годы жизни сына, а также надпись – “9 выстрелов...?”

Мэр Джон Тори ранее заявил, что полиция знает о некоторых онлайн-угрозах о том, что группа людей намеревается “посеять хаос в центре города”. Однако демонстранты на площади Натана Филлипса подчеркнули, что они хотят провести протесты мирно.

Единственный зарегистрированный инцидент пока – это появление мужчины на площади Натана Филлипса с блэкфейсом, но его почти мгновенно арестовала полиция, позже ему выдвинули обвинения в нарушении правопорядка.

Тем же временем началась другая демонстрация против черного расизма, на которой сотни протестующих направились к Queen’s Park.

Группа собралась в парке Trinity Bellwoods около 2 часов дня. Многие держали таблички “Жизни черных важны” и “нет справедливости, нет мира”.

Перед началом митинга протестующие тоже преклонили колено на 8 минут 446 секунд.

За последние несколько дней в интернете было много разговоров о беспорядках, которые могут случиться в Торонто в эту субботу, 6 июня, на фоне мирных антирасистских протестов, - по крайней мере, таких разговоров оказалось достаточно, чтобы сотни владельцы закрыли витрины своих магазинов фанерными щитами.

Мэр Джон Тори сообщил в среду, что город получил неопределенные угрозы от людей, которые «хотят посеять хаос в центре города» в эти выходные.

Тори назвал этих людей «крошечным меньшинством, сидящим в своих подвалах в темноте» и подчеркнул, что они не связаны с теми, кто организует в Торонто в эти выходные законные мирные протесты против расизма в отношении чернокожего населения и полицейского насилия.

Так кто же эти таинственные недоумки? И почему они пытаются сорвать эти важные политические демонстрации, превратив их в насилие и грабежи?

Ходят слухи, что «члены Черного блока» или «группа под названием Черный блок» прибудут в Торонто из Монреаля в эти выходные, чтобы устроить ад под видом протеста.

И Google взорвался вопросами наподобие «Кто такие Черный блок?»

Если вам случилось быть в Торонто в июне 2010 и наблюдать печально известные беспорядки в период саммита G20, вы, вероятно, уже знакомы с этим термином, хотя, возможно, и не знаете, почему он был связан с пылающими полицейскими машинами в Queen West в то время.

Во-первых, «Черный блок» – это скорее «что», а не «кто»: это тактика, используемая группами протестующих, которые чаще всего относят себя к анархистам, антифашистам, анархо-коммунистам или антикапиталистам.

Эти группы известны тем, что внедряются в крупные уличные протесты с целью вандализма, грабежа, насилия и прочих вариантов нанесения ущерба.

Протестующие могут присоединиться к черному блоку, одевшись полностью в черное и закрыв лицо шарфами, солнцезащитными очками, масками, мотоциклетными шлемами или чем-то еще, что не позволит полиции установить их личность или применить к ним газовый баллончик.

Во время беспорядков Черные блоки, как известно, интересуют магазины крупных корпораций, и они особенно неровно дышат к вездесущим американским компаниям, таким как Starbucks и The Gap.

По крайней мере, именно так они вели себя большую часть нынешнего столетия.

Упоминания о группах «Черного блока» появляются на первых полосах газет Северной Америки по меньшей мере с 1999 года, когда толпа одетых в черное анархистов разгромила офисы нескольких транснациональных ритейлеров в центре Сиэтла во время протестов против Всемирной торговой организации.

Тактику Черного блока также обвинили в насилии во время вышеупомянутого саммита G20 в Торонто и в беспорядках в Вашингтоне в день инаугурации президента США Дональда Трампа, а также в других крупных событиях.

Аналогичная тактика наблюдалась и в ходе беспорядков, происходящих сейчас по всей территории США в связи с жестоким убийством Джорджа Флойда полицией Миннеаполиса.

Однако само предположение о том, что анархисты вливаются в эти протесты, чтобы подстрекать к насилию, кажется весьма неоднозначным для некоторых пользователей Twitter, которые всю неделю горячо обсуждают такие вопросы, как разница между Антифа и Черным блоком.

Что бы вы ни думали о современном существовании тактики Черного блока в Америке, историки говорят, что впервые подобное было зафиксировано в Западной Германии в начале 1980-х годов.

«В ответ на жестокое государственное давление радикальные активисты разработали тактику Черного блока: они выходили на протесты и марши в черных мотоциклетных шлемах и лыжных масках и одевались в единообразную черную одежду», - говорится в статье многоязычного ресурса анархистов A-infos (http://www.ainfos.ca/01/jun/ainfos00170.html).

«Быстро поняли, что наличие огромной группы одинаково одетых людей с закрытыми лицами не только помогает в защите от полиции, но и помогает вредителям громить витрины магазинов, банки и любые другие материальные символы и центры власти капитализма и государства», - продолжает статья.

«Подражание Черному блоку упрощало участие населения в разрушении общественной собственности и проявлении насилия в отношении государства и капитализма».

Когда представителя полиции Торонто спросили о слухах о тактике Черного блока, которую потенциально могут использовать для подстрекательства к беспорядкам во время мирных протестов на местном уровне в субботу, было сказано следующее:

«Мы знаем о различных сообщениях в социальных сетях, касающихся протестной активности в городе. Мы продолжаем следить и будем реагировать, если это необходимо, чтобы обеспечить безопасность всех вовлеченных лиц».

Глава полиции Торонто Марк Сондерс заявил вчера на пресс-конференции, что у его офицеров есть ресурсы, необходимые для защиты от любых угроз общественной безопасности, которые могут возникнуть.

«Все протесты до сих пор были мирными, поэтому я не собираюсь спекулировать относительно того, каковы их намерения». - сказал Сондерс, имея в виду субботний мирный протест в Торонто по поводу смерти Реджис Корчински-Паке.

«Я могу заявить вам, что знаю от моих сотрудников, что подавляющее большинство людей, которые вышли на протесты в городе Торонто, вели себя мирно, - продолжил Сондерс. - Есть много сильных чувств, есть много гнева и много надежды, и я надеюсь, что мы, жители Торонто, продолжим вести себя также».





Вождь коренных народов утверждает, что на него напали сотрудники RCMP и призывает провести независимое расследование. Об этом сообщает телеканал CTV News.

Аллан Адам, вождь племени Athabasca Chipewyan, заявил, что его арестовали за недействительные номерные знаки. Адаму предъявили обвинения в сопротивлении при задержании и нападению на офицера полиции, передает телеканал CTV News.

10 марта около 2 часов ночи Адам вместе с женой и племянницей выходили из казино в Форт-МакМеррей (Альберта), когда к ним подошли несколько офицеров национальной полиции RCMP.

Полицейские избили его жену, а затем и его самого. Сотрудники полиции вызвали подкрепление и на место происшествия приехало еще несколько правоохранителей. Аллана Адама арестовали и держали под стражей до 9:30 часов утра. Суд над ним состоится в муниципалитете Вуд-Баффало 2 июля.

Правоохранители утверждают, что Адам оказал сопротивление при задержании, поэтому им пришлось применить силу. Инцидент был записан на автомобильную камеру. В RCMP считают, что действия полицейских были оправданы и произошедшее не требует расследования.

Однако Аллан Адам и его адвокат Брайан Береш призывают провести независимое расследование. Адвокат Адама обнародовал две видеозаписи, снятые очевидцами. На одной из них полицейский просит жену Адама выйти из машины, на другой слышно, как Адам идентифицирует себя и говорит, что у него идет кровь. «Что ты со мной сделал? У меня идет кровь», — говорит Адам на видеозаписи.

Записи, снятые RCMP, не опубликованы.

