Авиабаза в Канте: Россия доплатит за использование дополнительных площадей

02 июня 2020

В Жогорку Кенеше 4 июня планируется ратификация поправок по протоколу, которые касаются авиабазы ВВС России в Канте. Предложения достаточно серьезные, и касаются они владения недвижимым имуществом и аренды.

Сам текст протокола одобрен президентом еще 22 марта 2019 года. И был подписан двумя сторонами еще 28 марта прошлого года.

Что предлагается?

По соглашению между КР И РФ площадь земельных участков, арендуемых российской стороной, составляет 866,2 га. По итогам совместной инвентаризации площадь составила 924,52 га, при этом российская сторона фактически использует земельные участки на 58,32 га больше, чем прописано в соглашении.

Сумма ежегодной арендной платы за использование российской стороной земельных участков и участка акватории составляет $4 502 495. После вступления в силу протокола сумма составит $4 794 095.

Россия также возместит аренду за использование площадей, которые использовались сверх оговоренной нормы.

Взлетно-посадочная полоса

О ней речь идет отдельно, потому что в 2003 году она была передана во временное пользование российской стороне.

Сейчас требуется полная замена искусственных покрытий ВПП, а также внесение некоторых конструктивных изменений, что требует значительных капитальных вложений.

При этом на аэродроме "Кант" базируются два самолета АН-26 ВС КР, которые регулярно выполняют полеты для переброски грузов и личного состава на юг республики. Кроме того, аэродром "Кант" является запасным для международного аэропорта "Манас", в связи с чем Генштаб ВС КР заинтересован в ремонте полосы и других объектов аэродромной зоны за счет средств российской стороны.

В случае реконструкции ВПП права собственности перейдут российской стороне. При этом, по информации представителей Министерства обороны Российской Федерации, без передачи прав собственности на внесенные неотделимые улучшения денежные средства не могут быть выделены.

По этому Генштаб и предлагает поправки в законодательство, по которым кыргызской стороне предлагается возврат данных объектов по истечении срока действия соглашения между странами.

Кроме того, для развития сотрудничества в области применения беспилотных летательных аппаратов (далее – БПЛА) на территории КР в интересах обеспечения безопасности государств сторон российской стороной планируется разместить четыре беспилотных летательных аппарата модели "Орлан-10" и две модели "Форпост".

Одобрительное заключение правительства КР получено, Минтранс также готов внести поправки в Воздушный кодекс ради полетов беспилотников.

В международном комитете ЖК уточнили, что речь идет о недвижимом имуществе, типа взлетной полосы, а не о земле.

История авиабазы

В сентябре 2003 года Россия заключила договор на 15 лет с КР о размещении в Канте авиационного подразделения в рамках ОДКБ. Согласно договору плата с России не взималась.

Авиабаза входит в состав 14-й армии ВВС и ПВО ВС РФ Центрального военного округа.

1 декабря 2016 года президент КР Алмазбек Атамбаев заявлял о своем решении закрыть базу по окончании срока договора (2058 год). Но 28 февраля 2017 года президент России Владимир Путин во время встречи с Атамбаевым заявил, что если КР скажет, что они настолько укрепили свои ВС, что такая база им не нужна, то российские военные уйдут "в этот же день".

28 марта 2019 года в рамках визита президента России Владимира Путина в Бишкек стороны внесли изменения и дополнения в соглашение 2012 года об условиях и статусе пребывания российской военной базы на территории республики. Речь идет об увеличении площади земель, арендуемых Россией под военные объекты, почти на 60 га, и соответствующем увеличении стоимости аренды базы.

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