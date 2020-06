архив



"N. Korea takes further steps to clamp down on military corruption" Южная Корея - 05 июня 2020 г. Северная Корея предпринимает дальнейшие шаги по искоренению коррупции среди военных Южная Корея «Отныне будут применяться более строгие наказания за нарушения, а также за другие инциденты или несчастные случаи в армии», - сказал источник Daily NK. By Jeong Tae Joo - 2020.06.05 Как стало известно Daily NK, Северная Корея недавно предприняла шаги по дальнейшему усилению борьбы с коррупцией в вооруженных силах страны. В частности, источник «Daily NK» в Северной Корее сообщил 3 июня, что недавно, численность персонала в Отделе расследований и Отделе содержания под стражей при Командовании по военной безопасности (КВБ, ранее Командование по оборонной безопасности), была увеличена на 50%. Цель, по словам источника, состоит в том, чтобы усилить способность военных противостоять противоправным действиям. Следственный отдел КВБ отвечает за расследование инцидентов, происходящих в армии, и пресечение преступных действий. Отдел содержания под стражей КВБ занимается оформлением и организацией работы с преступниками, находящимися под стражей или проходящими предварительные проверки. Увеличение штата, по-видимому, связано с комментарием северокорейского лидера Ким Чен Ына на недавнем расширенном заседании Центрального комитета Коммунистической партии (так в тексте, очевидно всё-таки - ТПК - Трудовой партии Кореи, примечание переводчика, perevodika.ru)прошедшем 23 мая. На этом мероприятии Ким сказал, что «мы должны преодолеть поток девиантных действий в военных и политических структурах вооруженных сил [Северной Кореи] и внести решительные улучшения в их деятельность». Военные власти Северной Кореи также предприняли беспрецедентный шаг по повышению воинских званий штата этих структур. Это означает, например, что если начальник следственного отдела ранее мог иметь звание старшего полковника или генерал-майора, то теперь он будет иметь возможность получить звание генерал-майора или генерал-лейтенанта. Источник отметил, что у тех, кто находится ниже по иерархической лестнице, также будут повышены звания, что само по себе редкое явление. Офицеры Министерства государственной безопасности в воинских частях также включены в эту схему продвижения по службе, и их численность увеличена примерно на 30%. Основываясь на всех этих изменениях, Следственный отдел КВБ и Отдел управления задержаниями, вероятно, будут обладать большими полномочиями и, естественно, станут играть более активную роль в расследованиях и правоприменении, связанных с коррупцией в армии. «Эта мера говорит о том, что те, кто наверху, намерены усилить борьбу с коррупцией среди военных», - сказал источник. «Отныне будут применяться более строгие наказания за нарушения, а также за другие инциденты или несчастные случаи в армии». Источник также отметил, что большее значение будет придано идее о том, что все военнослужащие должны «делать все возможное», чтобы выполнять свои «миссии и обязанности» в качестве «солдат Верховного лидера и Партии». «Будет предпринят целый ряд мер, чтобы привить это понимание всем командирам и солдатам, таким образом вооруженные силы рассматриваются как организация, которую можно смоделировать на основе этой идеи», - добавил он. Командование оборонной безопасности отвечало за обеспечение правопорядка, безопасность и наблюдение за военными в эпоху Ким Чен Ира. В эпоху Ким Чен Ына организация играла ведущую роль в аресте и казни Чан Сон Тхэка в декабре 2013 года, а затем, в 2016 году, была реорганизована в КВБ. статью прочитали: 48 человек Комментарии