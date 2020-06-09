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Партия Марин Ле Пен должна погасить российский кредит до 2028 года

RFI  Опубликовано: 07/06/2020 

Партия Марин Ле Пен должна погасить кредит российской компании до 2028 года. REUTERS/Francois Lenoir

Арбитражный суд Москвы опубликовал детали выплаты кредита партией «Национальное объединение» (бывший «Национальный фронт»), возглавляемой Марин Ле Пен, российской компании «Авиазапчасть». Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщает агентство Francе-Presse со ссылкой на Арбитражный суд Москвы.

Согласно решению арбитражного суда, первый транш кредита в размере миллиона евро партия должна выплатить в течение пяти дней после вынесения решения 3 июня. Напомним, в тот день прошли слушания, в ходе которых стороны заключили мировое соглашение, которое было одобрено судьей.

Второй транш кредита в размере 390 тысяч евро французская партия должна выплатить до 20 сентября 2020. Остальные транши должны быть погашены до конца 2028 года, сообщает Francе-Presse.

Таким образом, российский кредитор отказался от единоразового погашения суммы, а также от штрафов, которые были наложены за невыплату кредита до ранее предусмотренной договором даты — сентября 2019 года. Тем не менее суд фиксировал годовую процентную ставку в 6%.

Кредит в размере 9,4 млн евро был выдан партии «Национальный фронт» (позднее переименованной в «Национальное объединение») в Первом Чешско-российском банке (ПЧРБ) в 2014 году. Банк обанкротился в 2016 году.

За четыре месяца до банкротства ПЧРБо — в марте 2016 года — долг партии Марин Ле Пен был переуступлен маленькой российской компании «Конти», занимающейся арендой автомобилей на окраине Москвы. «Конти» в свою очередь перепродала кредит французских крайне правых крупной российской компании «Авиазапчасть».

В декабре 2019 года «Авиазапчасть» через суд потребовала от партии Марин Ле Пен вернуть долг в размере более девяти миллионов евро. СМИ об этом узнали в феврале 2020.

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