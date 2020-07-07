Французские СМИ - о деятельности российской «ЧВК Вагнера” в Африке

06 Июля,2020

Деятельность российских наемников «частной военной компании Вагнера” в африканском регионе

Echo d’Opinion.net. Сирия, Ливия, Украина, а теперь и Африка! Российская частная военная компания Вагнера” (ЧВК “Вагнера”) начала свою грязную деятельность еще на одном континенте. С целью восстановления и укрепления своих позиций, российские наемники активно наращивают свое присутствие на африканском континенте, тренируют солдат в Судане, Центральноафриканской Республике и других странах Африки, преследуя свои собственные меркантильные интересы и создавая новые “горячие точки” на карте мира.

Так кто на самом деле такие ЧВК “Вагнера”? Некоторые специалисты считают, что эта структура является частью российских гибридных войск, внештатным специальным подразделением российской военной разведки или Сил специальных операций РФ и лишь маскируется под частную компанию, однако выполняет задачи, как для вооруженных сил, так и для специальных служб РФ. Россия использует ЧВК “Вагнера” как элемент гибридной войны на территории других стран, вербуя в ее состав интернациональных наемников. Но основой этой структуры являются российские военнослужащие в отставке, которые выполняют приказы российского командования. Наемники проходят подготовку в России на базе 10-й отдельной бригады специального назначения Главного разведывательного управления РФ. Тяжелое вооружение и технику они получают непосредственно с баз хранения министерства обороны РФ.

В Государственном департаменте США недавно заявили, что наемников “Вагнера” ошибочно называют российской частной военной компанией, потому что на самом деле это – “инструмент российского правительства”, которым Москва пользуется в качестве дешевого и не рискованного способа достижения своих военных, экономических и политических целей. ЧВК “Вагнера” с самого начала своего основания демонстрируют тесное сотрудничество с вооруженными силами России. Так, например, в марте 2014 года на украинском полуострове Крым ЧВК “Вагнера” помогали российским регулярным военным частям захватывать государственные учреждения и разоружать военнослужащих украинской армии, выступая в основном как вспомогательные силы. Последующая успешная оккупация Крыма вдохновила Россию на дальнейшее развитие и использование своих наемников. Уже в течение мая-августа 2014 года 1500 боевиков ЧВК “Вагнера” прибыли в захваченную Россией Луганскую область Украины, где оказывали непрерывные грязные нападения на позиции Вооруженных Сил Украины и местное население, вопреки международным нормам и законам войны.

Опыт, накопленный в Украине, способствовал России в использовании ЧВК “Вагнера” в качестве инструмента расширения своего влияния в других регионах мира, в частности — в Африке. Источники из всемирно известного издания Bloomberg утверждают, что наемники ЧВК “Вагнера” на сегодняшний день дислоцированы и действуют в 10 африканских странах: Судане, ЦАР, Ливии, Зимбабве, Анголе, Мадагаскаре, Гвинее, Гвинее-Бисау, Мозамбике и, вероятно, в Демократической Республике Конго. В обмен на право добывать полезные ископаемые (уран, алмазы, золото, хром и природный газ) и поставлять российское оружие в африканские страны, наемники ЧВК “Вагнера” охраняют высокопоставленных лиц, осуществляющих подготовку военных, выполняют грязную работу по подавлению антиправительственных бунтов и помогают с организацией предвыборных компаний, внедряя своих агентов влияния.

Так, согласно двусторонним договоренностям, в октябре 2019 года руководство РФ направило в Мозамбик 200 наемников ЧВК “Вагнера” и вооружения (боевые вертолеты Ми-24, транспортно-боевые вертолеты Ми-8) якобы для борьбы с исламистскими незаконными вооруженными формированиями на севере страны в обмен на обеспечение доступа российских компаний к добыче природных ресурсов на территории страны. Правительственные силы Мозамбика имели значительные сложности при взаимодействии с ЧВК “Вагнера” и рассматривали их как ненадежные. Необходимо заметить, что сразу после реализации собственных интересов, при этом не выполнив предоставленные обещания, Россия, вопреки договоренностям, в апреле 2020 года вывела своих наемников из Мозамбика. Надо отметить, что представители России продолжают проводить информационную кампанию, целью которой является избежание разглашения в открытых источниках информации о присутствии и деятельности российских военнослужащих и российских наемников на территории Мозамбика.

Ведущие военные специалисты мира считают, что результаты авантюры российских наемников в Сирии, Ливии, Украине и Мозамбике могут иметь серьезные последствия в Африке. В результате жестокости, бездушия, ненадежности ЧВК «Вагнера» и невыполнения ею взятых на себя обязательств, правительствами Камеруна и Уганды скорее всего будут пересмотрены предварительные договоренности с Россией по предоставлению этим странам услуг безопасности.

Так хотим ли мы видеть на территории ДРК российские гибридные войска под видом ЧВК “Вагнера”, деятельность которых может привести к дестабилизации и без того сложной ситуации в стране?

Все фото — Echo d’Opinion.net

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