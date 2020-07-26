THE GUARDIAN О ШПИОНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИИ: ЭТО ПРОВАЛ!

Если вы слу­ша­ли в среду вы­ступ­ле­ние Бо­ри­са Джон­со­на, у вас могло воз­ник­нуть впе­чат­ле­ние, что до­клад о Рос­сии был не чем иным, как по­пыт­кой по­ме­шать Брек­си­ту. Од­на­ко это не так — во­пре­ки ожи­да­ни­ям до­клад Ко­мис­сии по раз­вед­ке и без­опас­но­сти ока­зал­ся го­раз­до ори­ги­наль­нее и важ­нее. Под­лин­ным от­кры­ти­ем стала ин­фор­ма­ция не столь­ко о Рос­сии, сколь­ко о самих спец­служ­бах Объ­еди­нен­но­го ко­ро­лев­ства.

Ос­нов­ная линия до­кла­да не нова и не пред­став­ля­ет труд­но­стей для по­ни­ма­ния. Пост­со­вет­ская Рос­сия до­би­ва­ет­ся того, чтобы к ней от­но­си­лись как к ве­ли­кой дер­жа­ве. Для до­сти­же­ния этой цели она ис­поль­зу­ет свои спец­служ­бы, чтобы вре­дить за­пад­ным стра­нам, на­при­мер, Бри­та­нии. Они при­ме­ня­ют для этого раз­ные ин­стру­мен­ты — отрав­ле­ния, ки­бе­р­ата­ки, дез­ин­фор­ма­цию, фи­нан­со­вое вли­я­ние и шпи­о­наж. И, как при­знал ми­нистр ино­стран­ных дел Ве­ли­ко­бри­та­нии До­ми­ник Рааб (Dominic Raab), го­во­ря о вы­бо­рах 2019 года, рос­сий­ские спец­служ­бы не остав­ля­ют этих по­пы­ток.

Од­на­ко глав­ное от­кро­ве­ние до­кла­да о Рос­сии ка­са­ет­ся не этой стра­ны, а Бри­та­нии. И оно со­сто­ит в том, что недаль­но­вид­ные бри­тан­ские по­ли­ти­ки поз­во­ли­ли этому про­изой­ти; что раз­вед­служ­бы Объ­еди­нен­но­го ко­ро­лев­ства ре­ши­ли на­блю­дать за про­ис­хо­дя­щим со сто­ро­ны. Из трех клю­че­вых фраз в до­кла­де сле­ду­ет, что спец­служ­бы счи­та­ют бри­тан­скую де­мо­кра­тию слиш­ком «ще­кот­ли­вым во­про­сом», чтобы вме­ши­вать­ся, они были так за­ня­ты борь­бой с тер­ро­риз­мом, что «от­влек­лись»; и все это про­изо­шло по­то­му, что пра­ви­тель­ство в целом, а не толь­ко агент­ства, спо­соб­ство­ва­ло «в неко­то­ром роде по­пу­сти­тель­ской по­зи­ции» в от­но­ше­нии Рос­сии.

Этот про­вал неве­ро­ят­но важен. Во-пер­вых, так как он слу­жит сви­де­тель­ством, что раз­вед­служ­бы Объ­еди­нен­но­го ко­ро­лев­ства не были со­сре­до­то­че­ны на враж­деб­ных угро­зах, несмот­ря на на­ли­чие явных на­гляд­ных улик. И во-вто­рых, по­то­му что из него сле­ду­ет, что у пра­ви­тель­ства нет чет­ко­го по­ни­ма­ния ис­тин­ных задач раз­вед­служб, и имен­но это в конце кон­цов по­ме­ша­ло им вы­пол­нить свою ра­бо­ту.

Это не все­гда было так. Более сто­ле­тия назад, когда Ми-5 и Ми-6 толь­ко были сфор­ми­ро­ва­ны, сферу их ком­пе­тен­ций можно было четко сфор­му­ли­ро­вать в двух сло­вах: «за­щи­та ко­ро­лев­ства». Эти слова оста­ва­лись ак­ту­аль­ны до тех пор, пока в 1989 году Ми-5, а через пять лет и Ми-6, не стали офи­ци­аль­ны­ми ор­га­на­ми.

Ричард Хал­дейн (Richard Haldane), воз­глав­ляв­ший ко­мис­сию, в ко­то­рой сфор­ми­ро­ва­лись обе служ­бы в 1909 году, от­кры­то го­во­рил о целях их со­зда­ния. Перед служ­ба­ми по­ста­ви­ли за­да­чу опре­де­лить «ис­точ­ни­ки и мас­шта­бы ино­стран­но­го шпи­о­на­жа, осу­ществ­ля­е­мо­го на дан­ный мо­мент в этой стране». Сбор раз­вед­дан­ных служ­ба­ми дол­жен был осу­ществ­лять­ся «си­сте­ма­ти­че­ски». Имен­но этим Ми-5, в част­но­сти, за­ни­мал­ся в те­че­ние всего два­дца­то­го века. Но имен­но этого со­вре­мен­ные по­ли­ти­ки и служ­бы не сде­ла­ли в слу­чае с Рос­си­ей.

На то было три при­чи­ны. Пер­вая — несколь­ко пра­ви­тельств под­ряд никак не могли осо­знать, что Вла­ди­мир Путин стре­мит­ся раз­жечь новую хо­лод­ную войну об­раз­ца XXI века с за­пад­ны­ми де­мо­кра­ти­я­ми. Вме­сто этого, на­чи­ная с Тони Блэра (Tony Blair) и за­кан­чи­вая Джон­со­ном, они с го­тов­но­стью от­кры­ва­ли двери перед рос­сий­ской вла­стью и рос­сий­ски­ми день­га­ми. В этом от­но­ше­нии труд­но пе­ре­кла­ды­вать вину на плечи раз­вед­служб, хотя они могли и долж­ны были стро­же предо­сте­ре­гать вла­сти об угро­зе. Эта по­ли­ти­ка была бес­пре­дель­но на­ив­на.

Вто­рая при­чи­на — это на­груз­ка спец­служб в пе­ри­од после хо­лод­ной войны. Она рас­пре­де­ля­лась в ос­нов­ном на борь­бу с тер­ро­риз­мом, осо­бен­но после 11 сен­тяб­ря, а также на ре­ше­ние непре­хо­дя­щих про­блем, свя­зан­ных с Се­вер­ной Ир­лан­ди­ей, и рас­ту­щую угро­зу со сто­ро­ны агрес­сив­ных пра­во­ра­ди­ка­лов. К 2008-2009 годам, по дан­ным до­кла­да о Рос­сии, всего 3% де­я­тель­но­сти Ми-5 было на­прав­ле­но на борь­бу с «ак­тив­но­стью враж­деб­ных го­су­дарств». К 2006 году всего 4% де­я­тель­но­сти Цен­тра пра­ви­тель­ствен­ной связи было со­сре­до­то­че­но на быв­шем со­вет­ском блоке — по ана­ло­гич­ным при­чи­нам. В по­след­нее время это со­от­но­ше­ние снова уве­ли­чи­лось, хотя точ­ные цифры в до­кла­де не на­зы­ва­лись. Тем не менее они озна­ча­ют, что в матче с пу­тин­ской Рос­си­ей на наших во­ро­тах не было вра­та­ря.

Тре­тья при­чи­на — самая труд­ная и слож­ная. Еще в 1909 году «ко­ро­лев­ство», ко­то­рое долж­ны были за­щи­щать спец­служ­бы, было ве­со­мым ар­гу­мен­том. Се­год­ня же в усло­ви­ях ли­бе­раль­ной де­мо­кра­тии оно пре­вра­ти­лось в ана­хро­низм. И все же, как го­во­рит­ся в до­кла­де о Рос­сии, спец­служ­бы «не счи­та­ют, что они несут пер­вич­ную от­вет­ствен­ность за ак­тив­ную за­щи­ту де­мо­кра­ти­че­ских про­цес­сов в Объ­еди­нен­ном ко­ро­лев­стве». На во­прос ко­мис­сии о воз­мож­ной роли Рос­сии в ре­фе­рен­ду­ме по во­про­су вы­хо­да из ЕС они вы­ра­зи­ли «край­нюю оза­бо­чен­ность», что этот во­прос ка­ким-то об­ра­зом ка­са­ет­ся их ком­пе­тен­ции.

С одной сто­ро­ны, это до­стой­но вос­хи­ще­ния. Это до­ка­зы­ва­ет, на­сколь­ко се­рьез­но спец­служ­бы от­но­сят­ся к от­ве­ден­ным им в со­от­вет­ствии с за­ко­но­да­тель­ством обя­зан­но­стям. Это до­ка­зы­ва­ет, что они, как раз­вед­служ­бы, ще­пе­тиль­ны в от­но­ше­нии соб­ствен­ной линии по­ве­де­ния в мире, тре­бу­ю­щем про­зрач­но­сти и здра­во­го управ­ле­ния. Од­на­ко это также до­ка­зы­ва­ет, что они пре­не­бре­га­ют клю­че­вой ча­стью их ра­бо­ты и долж­ны четче по­ни­мать, что имен­но они за­щи­ща­ют.

Рас­смот­рим сле­ду­ю­щий весь­ма по­ка­за­тель­ный при­мер. По­тен­ци­аль­ный рас­пад Ве­ли­ко­бри­та­нии, ко­то­рый мог по­сле­до­вать за ре­фе­рен­ду­мом в Шот­лан­дии в 2014 году, ра­зу­ме­ет­ся, не впи­сы­ва­ет­ся в ин­те­ре­сы Объ­еди­нен­но­го ко­ро­лев­ства, яв­ля­ясь одним из важ­ней­ших во­про­сом на­ци­о­наль­ной без­опас­но­сти нашей стра­ны. По­это­му за­ни­мать­ся этой про­бле­мой долж­на Ми-5 не в по­след­нюю оче­редь по­то­му, что в рас­ко­ле на­ше­го го­су­дар­ства явно за­ин­те­ре­со­ва­на такая враж­деб­ная дер­жа­ва, как Рос­сия. По­ли­ти­че­ское дав­ле­ние оче­вид­но. Боль­шин­ство в Шот­лан­дии могло про­го­ло­со­вать за — и, воз­мож­но, так и сде­ла­ет. В дан­ном слу­чае спец­служ­бы явно долж­ны иг­рать весь­ма де­ли­кат­ную роль, но вряд ли можно за­яв­лять, будто они долж­ны без­дей­ство­вать.

Го­су­дар­ствен­ный мыс­ли­тель мас­шта­ба Хол­дей­на был бы го­раз­до тре­бо­ва­тель­нее к спец­служ­бам и по­ли­ти­кам. Он верил в го­су­дар­ствен­ные ор­га­ны, ор­га­ни­зо­ван­ные по ра­ци­о­наль­ным прин­ци­пам и ори­ен­ти­ро­ван­ные на ра­ци­о­наль­ные цели, ко­то­рые можно до­стиг­нуть бла­го­да­ря ква­ли­фи­ци­ро­ван­ным го­су­дар­ствен­ным слу­жа­щим. Что сле­до­ва­ло бы де­лать и нам.

Пора се­рьез­но при­сту­пить к твор­че­ско­му раз­мыш­ле­нию о роли спец­служб, ко­то­рые тре­бу­ют­ся нации, но ко­то­рые слиш­ком часто без­дей­ство­ва­ли при агрес­сии со сто­ро­ны Рос­сии. И все же, что пе­чаль­но для Ве­ли­ко­бри­та­нии, го­су­дар­ствен­ные ре­фор­мы, столь необ­хо­ди­мые во мно­гих сфе­рах, лежат да­ле­ко за пре­де­ла­ми воз­мож­но­стей та­ко­го иде­а­ли­ста-ге­ге­льян­ца, как Хол­дейн. На­про­тив, они ока­зы­ва­ют­ся в руках мсти­тель­но­го ме­лоч­но­го ван­да­ла вроде До­ми­ни­ка Кам­мингса, про­тал­ки­ва­ю­ще­го зло­на­ме­рен­ную пар­тий­ную по­вест­ку, лишь уси­ли­ва­ю­щую в об­ще­стве враж­деб­ность к го­су­дар­ствен­ным служ­бам, а не по­мо­га­ю­щую вос­ста­но­вить столь необ­хо­ди­мое сей­час до­ве­рие.

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