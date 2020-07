архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 26.07.20 02:08 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"How Russian S-400 Missiles Caused Its First Casualty For US’ Stealth F-35 Jets?" Индия - 21 июля 2020 г. Как американский F-35 стал первой жертвой российского зенитно-ракетного комплекса С-400 Программа F-35 Joint Strike Fighter, с её колоссальной стоимостью в 1,6 триллиона долларов, является, пожалуй, самой дорогой программой вооружений в истории. Она предусматривает разработку и приобретение истребителя F-35 Lightning II, который заменит различные другие тактические самолеты, включая американские F-16, A-10, F / A-18A-D, AV-8B и британские Harrier GR7, GR9 и Торнадо GR4. July 21, 2020 Как российская система ПВО С-400 борется с американскими самолетами-невидимками F-35? Еще до того, как Турция получила возможность протестировать С-400 против F-35 (Анкара приобрела С-400 у России и собиралась получить самолеты-невидимки из США), Анкара была изгнана Вашингтоном из программы F-35. США заявили, что исключают Турцию из программы создания истребителей F-35 после того, как Анкара получила первые комплекты российской системы ПВО. США говорят, что «F-35 не может сосуществовать с российской платформой сбора разведданных, которая будет использоваться для изучения его передовых возможностей». Турция не единственная, кто расстроен этим. Американский производитель самолетов F-35, Lockheed Martin, также страдает из-за решения США об изгнании Турции. Производство ключевых компонентов многоцелевого боевого самолета пятого поколения F-35 Lightning II было приостановлено, поскольку Турция, старший партнер по программе разработки, была исключена из программы F-35. Эксперты отметили, что ЗРК С-400, даже не выходя на поле боя, стал причиной первых крупных потерь для программы производства самолетов F-35. С-400 не только смогли перетянуть ключевого союзника США и партнера НАТО - Турцию на сторону России, но и задержали процесс производства американских самолетов. Как сообщала ранее газета Eurasian Times, два союзника Организации Североатлантического договора (НАТО), с 2018 года имели значительные разногласия с США, оказывавших давление на турецкое правительство с тем, чтобы оно отказалось от закупки систем С-400 у России. Тем не менее, Турция стояла на своём и дала понять, чтобы сохранит сделку, несмотря на угрозу санкций со стороны США. Специальный представитель США по взаимодействию с Сирией Джеймс Джеффри заявил, что проблема С-400 является самым большим препятствием для нормализации отношений между Вашингтоном и Анкарой. По данным Счетной палаты США (GOA), до 15 деталей, производившихся турецкими поставщиками, не «выпускаются в необходимых объемах». Правительство Соединенных Штатов также заявило, что Lockheed должен найти новых поставщиков для 1005 деталей, которые ранее производились турецкими поставщиками. Согласно сообщениям агентства «Спутник», проблемы в производстве, вызванные прекращением поставок турецких комплектующих, еще более усугубляются тем, что у подрядчиков появилась привычка опаздывать с поставками деталей. Агентство Пентагона, ответственное за управление контрактами Министерства обороны, заявило, что «в период с августа 2017 года по июль 2019 года количество деталей, доставленных с опозданием, увеличилось с менее чем 2000 до более чем 10000», и что «примерно 60 процентов дефицита запчастей ..., связаны с 20-ю поставщиками» «Хотя подрядчики и меняют производственные процессы для решения проблем и повышения эффективности, еще многое предстоит сделать. Если офис программы не оценит риски неприменения передовых методов производства, вооруженные силы и международные партнеры рискуют не получить уже оплаченный ими качественный самолет», - заявили в Счетной палате. Программа F-35 Joint Strike Fighter, с её колоссальной стоимостью в 1,6 триллиона долларов, является, пожалуй, самой дорогой программой вооружений в истории. Она предусматривает разработку и приобретение истребителя F-35 Lightning II, который заменит различные другие тактические самолеты, включая американские F-16, A-10, F / A-18A-D, AV-8B и британские Harrier GR7, GR9 и Торнадо GR4. Программа F-35 Joint Strike Fighter, пожалуй, самая дорогая с колоссальной стоимостью 1,6 триллиона долларов . Программа намеревается разработать и приобрести F-35 Lightning II, который заменит различные другие тактические самолеты, включая американские F-16, A-10, F / A-18A-D, AV-8B и британский Harrier GR7, GR9 и Торнадо GR4. Помимо США, в программе участвуют Великобритания, Италия, Канада, Австралия, Турция, Нидерланды, Дания и Норвегия. Илья Цуканов, корреспондент агентства “Спутник”, отметил, что усилия Пентагона и Lockheed по созданию универсального истребителя для использования в ВВС, ВМС и Корпусе морской пехоты потребовали ряда инновационных решений, но, в то же время, предопределили наличие в нем серьезных недостатков, таких как конструкция с одним двигателем, что делает его непригодным для долгосрочного развертывания на море, а также буквально сотни крупных и мелких проблем, сбоев и ошибок, вызванных чрезмерным техническим усложнением системы. статью прочитали: 79 человек Комментарии