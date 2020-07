архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 26.07.20 00:02 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Toronto condos forced to share plunger after new efficient toilets installed" Канада - 23 июля 2020 г. Канадские маразмы или Дураки - явление интернациональное Кондоминиум* в Торонто, после установки новых более эффективных унитазов, вынужден использовать один вантуз на весь многоквартирный дом







Lauren O'Neil Представьте себе, что в вашей квартире, в середине пандемии, вопреки вашим желаниям, установили новый унитаз, а затем этот унитаз начинает регулярно забиваться (как и все другие унитазы на вашем этаже). Затем представьте, что администрация кондоминиума, которая настаивала на направлении случайных работников в вашу квартиру во время карантина, говорит, что вам не разрешается использовать собственный вантуз, чтобы прочистить засор в туалете. Вместо этого вам нужно пойти к стойке регистрации в вашем доме и обменять свое удостоверение личности на нечто, называющееся «PooZooka» - вантуз коммерческого образца, который есть только один-единственный на весь многоквартирный дом. По словам несчастных жителей кондо, это реальность для жителей, как минимум, одного дома в густонаселенном районе Торонто CityPlace . Добро пожаловать в ShittyPlace [игра слов: CityPlace (произносится ситиплейс) - городское место, дом; ShittyPlace (произносится шитиплейс) - говняное или дерьмовое место, дом, примечание переводчика, perevodika.ru]. Это письмо от администрации кондоминиума Luna Vista, расположенного по адресу 25 Capreol Court, было разослано жильцам 18 июня. Image via Luna management. «В кондоминиумах CityPlace сложилась странная ситуация, когда руководство заменило старые унитазы на новые, более эффективные. Жители сразу заметили, что, независимо от того, какой тип выбран, они засоряются гораздо чаще», - сказал один из жителей каналу 8 Telegram News. «Затем администрация кондо по электронной почте сообщила нам, что обычный вантуз не работает - вы должны обратиться к сотруднику службы безопасности на стойке регистрации, чтобы обменять свое удостоверение личности, на единственный на всё здание “коммунальный” вантуз «poozooka» (вы не можете купить свой собственный вантуз)." Письма от руководства комплекса CityPlace's Luna Vista подтверждают, что эти утверждения, к сожалению, не шутка. «ВСЕМ ЖИЛЬЦАМ ПОЖАЛУЙСТА, НЕ БРОСАЙТЕ В НОВЫЙ УНИТАЗ НИЧЕГО КРОМЕ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ И В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ТУАЛЕТ ЗАСОРИТСЯ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОБЫЧНЫЙ ВАНТУЗ ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПРОЧИСТИТЬ ЕГО. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО PooZooka. ВЫ МОЖЕТЕ ВЗЯТЬ ВАНТУЗ У СЕКЬЮРИТИ! ОХРАННИК ВОЗЬМЕТ ВАШ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ В КАЧЕСТВЕ ГАРАНТИИ!» FYI - Они заменили старые унитазы новой моделью у которой кнопка смыва находится наверху. Это значит, что каждый раз когда вам надо смыть, вы должны закрыть крышку унитаза и просунуть руку в узкую щель между бачком и полкой установленной над унитазом…Я хочу мой старый унитаз назад Обновлено: использовал его два раза сегодня и он уже забился. Для сравнения - мой предыдущий унитаз я за 8 лет не прочищал ни разу Пост со страницы этого дома в CityPlace в Facebook, в котором жилец жалуется на новые унитазы. Image via Facebook. В дополнение к тому, что они легко забиваются и не могут быть прочищены обычными средствами, жильцы CityPlace жалуются в Facebook’е на то, что в этих унитазах трудно смывать. Также, с марта, регистрируются жалобы на то, что администрация проталкивает установку этих туалетов, в то время когда люди пытаются самоизолироваться в условиях пандемии COVID-19. Жилец, который захотел остаться анонимным из-за страха перед негативной реакцией со стороны совета директоров кондо, говорит, что руководство теперь говорит людям, что "специалисты по оценке туалетов" скоро придут и посетят каждого жильца, чтобы решить проблему. «Само собой, мы не возражаем против идеи иметь водосберегающие туалеты, но насильно устанавливать плохие туалеты - это пипец», - говорят жильцы. Я очень зла на наш менеджмент. Во-первых - я вообще отказалась от нового унитаза. Во-вторых они [пришли и] стали стучать в мою дверь когда у моей малышни был на тихий час (единственное время которое я могу посвятить себе самой) и разбудили их потому что они не дали мне возможности говорить через дверь (я пыталась самоизолироваться). Затем, когда я открыла дверь, они захотели войти для разговора? Какого черта!? У нас пандемия, прекратите установку унитазов. Люди или на самоизоляции или на самокарантине. Нам не нужны лишние люди на этаже. Пожалуйста, ПОЖАЛУЙСТА, администрация прекратите это! Жильцы жаловались не только на качество унитазов, но и на то, как они устанавливались. Image via Facebook. Существует также такая проблема, как, например, необходимость каждый день через день просить консьержа дать вантуз. «Перспектива сохранения конфиденциальности, связанная с необходимостью пойти к охраннику, предоставить ему своё удостоверение личности и сообщить ему о проблемах в ванной комнате, чтобы получить базовое оборудование для прочистки туалета, совершенно дикая», - сказал один жилец каналу Telegram News. «Поставщик «PooZooka», насколько мы можем судить, продает их только управляющим компаниям». Действительно, в настоящее время, ни одна из компаний, напрямую обращающихся с потребителем, не продает PooZooka онлайн. Надеемся, что “специалисты по туалетам”, решат проблему CityPlace до того, как начнутся поиски коммерческих вантузов на Kijiji (веб-сайт продажи подержанных вещей по объявлению, примечание переводчика, perevodika.ru). «Это очень странно, вся эта туалетная жопа, в которой мы находимся», сказал один из жильцов. «Один вантуз на весь дом во время пандемии - это бред. Коронавирус для всех!» (И пусть никто не уйдет обиженным! -добавлено переводчиком, perevodika.ru)

*Кондоминиум (сокр. кондо) - кооперативный многоквартирный жилой дом или кооператив собственников квартир статью прочитали: 91 человек Комментарии