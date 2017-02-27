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  Агентство "Франс Пресс"
Франция
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опубликовано редакцией на Переводике 27.02.17 17:00
скаут: Lilu; переводчик Lilu;
   
 

Фийон обвинил правительство в "почти гражданской войне"

Кандидат в президенты от правых сетует на напряженную обстановку всего за несколько недель до президентских выборов, после инцидентов, направленных против различных кандидатов.  

Источник - AFP

 

Правительство позволяет "развиваться в стране обстановке, похожей почти на гражданскую войну", которая создает помехи для предвыборной кампании, выступил с "обвинениями" кандидат в президенты от правых Франсуа Фийон в воскресенье, после инцидентов, направленных против нескольких кандидатов. "Как бывший премьер-министр, как депутат страны, я официально обвиняю премьер-министра и правительство в том, что они не обеспечивают условия для спокойного осуществления демократии. Они несут очень большую ответственность, позволяя развиваться в стране обстановке почти гражданской войны, которая лишь идет на пользу крайностям", считает Франсуа Фийон в официальном сообщении.  

"Какие бы ни были кандидаты, они должны иметь право выражать свои взгляды, а правительство должно предпринять меры для того, чтобы хулиганы и враги демократии прекратили создавать помехи для этой президентской кампании", добавил он. Франсуа Фийон упоминает собрание в Тулоне, "нарушенное демонстрацией", кандидата Эммануэля Макрона в середине февраля. А в эти выходные "город Нант был разгромлен ультралевыми демонстрантами", выступавшими против приезда Марин Ле Пен, и "автобусы активистов подверглись нападению на автотрассе со стороны демонстрантов с применением крайнего насилия". 

Ультралевые демонстранты

Кроме того, "ежедневно появляется небольшая кучка ультралевых демонстрантов, чтобы помешать моим поездкам", сетует кандидат от "Республиканцев". "Эти демонстрации небольшие. Демонстранты всегда одни и те же. Их цель проста: помешать предвыборной кампании, подорвать доверие к выборам, ослабить демократию", сетует он, напоминая, что "мы живем при чрезвычайном положении, и тем не менее правительство попустительствует". 

"Министр юстиции объяснил нам в прессе, что нужно дать работать правосудию", подчеркивает г-н Фийон после начала в пятницу предварительного следствия на основе подозрений о фальшивых должностях в отношении его семьи. Жан-Жак Урвоа фактически заявил, что "нет никаких оснований" для перерыва в расследованиях в отношении кандидатов во время предвыборной кампании. "Но также нужно, чтобы правительство обеспечило условия для нормального проведения выборов. И чтобы оно заставляло уважать правовое государство", подчеркнул Франсуа Фийон. 

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теги: Франция, Президентские выборы  
   
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