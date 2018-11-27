Россия проигнорировала протесты Запада из-за захваченных украинских кораблей

Эндрю Осборн, Наталия Зинец

МОСКВА/КИЕВ ("Рейтер") - Россия проигнорировала в понедельник призывы Запада освободить три украинских военных корабля и их личный состав, по которым она стреляла и которые она захватила рядом с Крымом в выходные, и обвинила Киев в провоцировании конфликта в сговоре вместе с его западными союзниками.

Украина ввела в понедельник военное положение на 30 дней в частях страны, наиболее уязвимых для атаки со стороны России, после того, как президент Петро Порошенко предупредил о "крайне серьезной" угрозе наземного вторжения.

Порошенко сказал, что военное положение необходимо для укрепления обороны Украины после того, как Россия захватила три украинских военных корабля и взяла их личный состав в плен в выходные.

Парламент одобрил введение военного положения после того, как Порошенко заверил некоторых сомневающихся законодателей, что оно не будет использовано для ограничения гражданских свобод или для отсрочки выборов, запланированных на следующий год.

Это произошло к концу дня, в течение которого Украина и Россия обменялись обвинениями в отношении субботнего противостояния, и союзники Киева высказали свое осуждение поведения Москвы.

На фоне все еще холодных отношений после аннексии Россией в 2014 году Крыма у Украины и ее поддержки про-московского восстания в восточной Украине этот кризис рискует толкнуть обе страны в открытый конфликт.



"Россия ведет гибридную войну против нашей страны пятый год. Но с этой атакой на украинские военные катера она перешла в новую стадию агрессии", - сказал Порошенко.

Президент США Дональд Трамп сказал, что ему не нравится то, что происходит между Россией и Украиной, и что он работает с европейскими лидерами по этой ситуации.

Во время телефонного разговора с Порошенко генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил "полную поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины" со стороны альянса. Украина не является членом руководимого США военного альянса, хотя и претендует на это членство.

Посланник Вашингтона в ООН предупредила Россию, что ее действия являются "возмутительным нарушением суверенной украинской территории", и что санкции в отношении России сохранятся.

Европейский Союз, Британия, Франция, Польша, Дания и Канада, все осудили то, что они назвали российской агрессией. Германский канцлер Ангела Меркель подчеркнула необходимость диалога.

Противостояние в Азовском море является теперь более взрывоопасным, чем в любое другое время в последние четыре года, так как Украина восстановила свои вооруженные силы, ранее находившиеся в разброде, и теперь располагает новым поколением командиров, уверенных в себе и стремящихся доказать их правоту.

(Карта моста в Керченском проливе: tmsnrt.rs/2PRMbqh)

Общий вид показывает автомобильно-железнодорожный мост, который построен для соединения российской основной территории с Крымским полуостровом, в момент восхода в Керченском проливе, Крым, 26 ноября 2018 г. "Рейтер"/Павел Ребров

"Провокация"



Российское министерство иностранных дел возложило вину на Киев за этот кризис.

"Очевидно, что эта тщательно продуманная и спланированная провокация была нацелена на разжигание еще одного источника напряженности в регионе, чтобы создать предлог для расширения санкций против России", сказано в его заявлении.

Такая политика "чревата серьезными последствиями", сказало оно, добавив, что Киев действует в координации с Соединенными Штатами и Европейским Союзом.

Россия вызвала высокопоставленного дипломата из посольства Киева в Москве в связи с инцидентом, заявило министерство иностранных дел.

В Киеве Порошенко сказал, что разведданные показывают, что существует крайне серьезная угроза наземной операции против Украины со стороны России.

"У меня в руках документ разведки ... Здесь на нескольких листах дается подробное описание всех вражеских сил, расположенных на расстоянии буквально нескольких десятков километров от нашей границы. Готовых в любой момент к мгновенному вторжению в Украину", - сказал он.

Военное положение "в случае вторжения позволит нам быстро отреагировать, мобилизовать все ресурсы как можно быстрее", сказал он.





Захваченные украинские корабли, небольшие бронированные артиллерийские корабли и буксирный катер, видны стоящими на якоре в порту Керчи, Крым, 26 ноября 2018 г. "Рейтер"/Павел Ребров

Он отверг "грязные домыслы" критиков, что он хочет использовать предложенные меры, чтобы отсрочить выборы в следующем году, когда он столкнется с жесткой борьбой за переизбрание, и опросы населения показывают, что он сильно отстает от своих оппонентов. Украинские законодатели провели второе голосование, чтобы подтвердить, что выборы состоятся, как запланировано, 31 марта.

Раненые украинцы, арестованные корабли

Курс российской валюты рубля понизился на 1,4 процента по отношению к доллару в понедельник в Москве, это ее наибольшее падение за один день с 9 ноября, в то время как российские облигации в долларах упали.

Рынки крайне чувствительны ко всему, что может вызвать новые западные санкции, и тем самым ослабить российскую экономику. Падение цены на нефть - крупнейшего источника доходов России - сделало экономику более уязвимой.

Кризис разразился, когда российские пограничные сторожевые катера, принадлежащие российской службе безопасности ФСБ, захватили два небольших украинских бронированных артиллерийских корабля и буксирный катер после того, как открыли по ним огонь и ранили троих моряков в воскресенье.



Украинские суда пытались войти в Азовское море из Черного моря через узкий Керченский пролив, отделяющий Крым от основной российской территории.

Новостное агентство "Интерфакс" процитировало слова уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой, сказавшей, что в понедельник были задержаны 24 украинских моряка. Трое моряков были ранены, но не серьезно, и они поправляются в госпитале.

ФСБ заявила, что украинские корабли проигнорировали предупредительные выстрелы, вынудив российские суда открыть огонь по-настоящему, после того, как они незаконно вошли в российские территориальные воды.

Свидетель "Рейтер" в Керчи, крымском порту, сказал, что три украинских судна удерживались там в понедельник.

Внутренняя политика Москвы также добавляет взрывоопасности ситуации.

Высокий рейтинг одобрения российского президента Владимира Путина упал из-за непопулярных мер внутренней экономической политики. В прошлом успешные военные действия за границами России поднимали его популярность.

Напряженность из-за Азовского моря назревала давно. Крым, на западном побережье, контролируется теперь Москвой, восточное побережье является российской территорией, а северное побережье контролируется Украиной.

Дополнительное сообщение - Том Балмфорт и Полина Иванова в Москве, Стине Бух Якобсен в Копенгагене, Карин Строекер в Лондоне, Джоанна Плучинска в Варшаве, и европейские бюро; написание - Эндрю Осборн/Кристиан Лоуи/Маттиас Уильямс; редактирование - Ричард Балмфорт

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