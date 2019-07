архив



опубликовано редакцией на Переводике 09.07.19 12:30 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “The Real News ”,

"China-Russia Partnership Threatens US Global Hegemony" США - 07 июня 2019 г. Китайско-российское партнерство угрожает мировой гегемонии США США ожидали, что Китай встроится в глобальный капитализм в качестве подчиненной державы, но недавние сделки с Россией показывают, что Китай движется в сторону равенства в плане экономического и военного потенциала

Пол Джей: Добро пожаловать на канал The Real News Network. Меня зовут Пол Джей. Соперничество крупных держав вступает в опасный период. Подъем Китая как экономической и военной супердержавы угрожает глобальному господству Соединенных Штатов. Россию вынуждали ко все более тесным отношениям с Китаем, чтобы компенсировать попытки Запада изолировать ее. Президент Трамп, представляющий самые агрессивные сегменты американского капитала, отвечает торговой войной и беспримерно огромным для мирного времени военным бюджетом, который был обоснован министром обороны Шанаханом тремя словами: Китай, Китай, Китай. Кристин Лагард, директор-распорядитель МВФ, сообщила в информационной справке, что облагание пошлинами всей торговли между двумя крупнейшими экономиками приведет к потере около 455 миллиардов долларов ВВП. В отчете сказано, что эта потеря будет больше, чем вся экономика Южной Африки. Во время недавней встречи российского президента Путина с китайским президентом Си Цзиньпином - кажется, 29-й такой встречи за последние несколько лет - было объявлено, что китайская технологическая компания Huawei заключила сделку о строительстве первой российской беспроводной сети пятого поколения, в присутствии обоих руководителей. Это та самая компания, которой Трамп запретил развитие беспроводной сети пятого поколения в Соединенных Штатах, и подталкивает Европу, чтобы она сделала то же самое. Это явно лишь начальные стадии того, что уже определяет борьбу крупных держав 21-го века. Когда обе страны должны фокусироваться на климатическом кризисе, ситуация выглядит скорее как годы перед Первой мировой войной. Конечно, в 1914 году не было ядерного оружия. А теперь к нам присоединяется для обсуждения китайско-российско-американского соперничества Роб Джонсон. Роб является президентом Института нового экономического мышления. Он являлся ранее банковским партнером Джорджа Сороса, а сейчас он возглавляет Комиссию по глобальным экономическим преобразованиям, проект ИНЭМ, сопредседателями которой являются лауреаты Нобелевской премии Джозеф Стиглиц и Майк Спенс. Спасибо, что присоединились к нам, Роб. Роб Джонсон является президентом Института нового экономического мышления. Он являлся ранее директором Инициативы экономической политики в Институте Фрэнклина и Элеонор Рузвельт и является регулярным автором блога Института NewDeal 2.0. Он входит в экспертную комиссию ООН по финансам и международной денежной реформе. Д-р Джонсон также являлся управляющим директором Soros Fund Management, в котором он управлял портфелем мировых валют, облигаций и акций, специализируясь на развивающихся рынках. Он также являлся директором-распорядителем Bankers Trust Company. Д-р Джонсон являлся главным экономистом банковского комитета Сената США под руководством председателя Уильяма Проксмайра и являлся старшим экономистом бюджетного комитета Сената США под руководством председателя Пита Доменичи. Д-р Джонсон являлся исполнительным продюсером "Taxi to the Dark Side", награжденного "Оскаром" документального фильма, продюсером и режиссером которого был Алекс Джибни. Роб Джонсон: С удовольствием. Пол Джей: Так насколько опасна эта торговая война? Когда слушаешь эти своего рода деловые СМИ, то говорится, что они разберутся с этим на встрече в июне, или же что это лишь начало чего-то, что станет крайне неприятным. Роб Джонсон: Я бы сказал, что мы не знаем, можно ли будет, так сказать, все снова исправить, или же мы пробиваем очень, очень большую и вызывающую споры дыру в конструкции мировой системы.

Пол Джей: В Соединенных Штатах, конечно, есть круги, которые не согласны с идеей, что это будет вовсе не мир одной супердержавы, и они пытаются что-то сделать по этому поводу.

Роб Джонсон: Официальные лица США, которых Вы упомянули, считали, что Китай попадет в глобальную торговую систему и превратится в то, что можно было бы назвать субъектом коммерческой деятельности западного образца. Они думали, что финансовые системы станут интегрированными и открытыми для Запада. Они думали, что они со временем проведут приватизацию и прекратят предоставление государственных кредитов для субсидирования предприятий, находящихся в собственности государства, которые конкурируют с частными компаниями. Такие места как Всемирная торговая организация, так называемая ВТО, устранят разногласия и приведут все к точке выздоровления. Судя по всему, мы движемся не в этом направлении. Я также сказал бы, что империи, привыкшие быть за главного, начинают, можно сказать, испытывать сильный страх, когда кто-то еще бросает вызов. И сами китайцы были очень изранены опиумной войной, японским вторжением. Есть очень сильное чувство национального самосознания, на которое, как я думаю, их лидер Си Цзиньпин опирается, но к которому стремится и народ. Я бы сказал, что то же самое верно и для путинской России после распада Советского Союза. Есть какая-то уязвленность, требующая исправления, которая дает им то, что я назову националистической решимостью.

И поэтому это трудное дело. Китайцы, где-то в 2001 году, должны были подчиниться. Они должны были стать частью нашей торговой системы. Но это... это не так. И с наступлением эпохи цифровой торговли, с объявлением (стратегии) Китай 2025, они заменяют то, что я называю продвижением выше по цепочке создания стоимости, на более сложную деятельность. Они не подчиняются руководимой США системе, в которой они делают кроссовки "Найк" или собирают айфоны в условиях дешевой рабочей силы или низких стандартов защиты окружающей среды. Они не идут в сторону того, что я назвал бы изменением их сравнительного преимущества, потому что это не основано на том, что находится в земле. Это основано на человеческих ресурсах, развитии, обучении и НИОКР.

Другим заключительным моментом, в связи с которым у Соединенных Штатов, я думаю, есть реальное беспокойство, является то, о чем мы говорили - правительство не играет роли. Мы очень значительно сократили поддержку правительством таких вещей как фундаментальные науки в последние 20 лет в процентах ВВП. У китайцев в перспективе будет население в четыре-пять раз больше, чем население Америки. Они продолжают развивать свои научные бюджеты. И то, что можно назвать очагом инноваций, может переместиться из Соединенных Штатов, из таких мест как Кремниевая долина в такое место как Шеньчжэнь в Китае. Так что я думаю, что американцы, можно сказать, подобны страусу. Они не думают, что этот вызов будет настоящим. Пол Джей: Глобальная торговая система, как Вы сказали, возглавляемая Соединенными Штатами, а также на практике различные страны, часть из них, играют до некоторой степени подчиненную роль в этой системе. И Китай явно позиционирует себя как непосредственный конкурент на многих рынках. В Латинской Америке и в других местах Китай на самом деле вытеснил Соединенные Штаты как главный торговый партнер. Это реалии нашей жизни. Это... я не вижу, как это изменится. Но то, как Трамп к этому подходит, торговая война и тому подобное, все это делается под знаменем пользы для американских рабочих. Это все связано с американскими рабочими местами. Действительно?

Роб Джонсон: Это вызывает у меня самое большое беспокойство. Вы точно определили проблему, как мне представляется. Проблемы первоначально заключались в том, что базирующиеся в Америке транснациональные корпорации и заодно транснациональные корпорации в Западной Европе перебрались с прямыми иностранными инвестициями в Китай, а затем стали продавать обратно в Соединенные Штаты, будь то через Toys R Us или Wal-Mart, или через других; потребительские товары или телефоны. И эта система продиктовала очень большой части американских работников реальные изменения. Таким образом, фирмы не прекратили свою деятельность, они отреагировали на это автоматизацией. Но давление на трудоемкую деятельность, давление в сторону понижения заработной платы являются весьма реальными. Но китайский лидер сказал бы Вам, а я езжу туда два-три раза в год, чтобы с ними встречаться, - да, эти изменения имели место. Но ответственность за облегчение этих страданий лежит на американском правительстве. Социальные выплаты, которые - я бы сказал, оставив традиционных экономистов, сказавших бы, вероятно, что свободная торговля это замечательно, потому что можно компенсировать людям и никому не будет хуже, а некоторым людям будет лучше. Но проблема в том, что у нас нет политэкономии в Америке, которая ориентирована на эти социальные выплаты. Так что проигравшие проигрывают значительно, а победители лоббируют, чтобы их налоги были сокращены, и хранят свои деньги в офшорах. И таким образом... можно назвать это поводом для раздоров или неустойчивостью сужающегося благосостояния, это является проблемой в Соединенных Штатах, которую Дональд Трамп, что можно назвать его особым талантом, распознал, в то время как и демократы, и республиканцы прятались от нее. И люди почувствовали, что они впервые за долгое время услышали правду. Но диагноз Трампа используется теперь, можно сказать, как рекомендация, чтобы избивать китайцев или мексиканцев или кого угодно, это объединяющий лозунг для людей, поддерживающих его переизбрание. И я думаю, что мы вступаем в очень разрушительный и опасный период, если мы продолжим идти по этому пути. И он не устраняет проблемы тех людей, кто настолько пострадал, что голосовал за него. Это люди, которые страдают тем, что является так называемыми болезнями отчаяния. Пол Джей: И один из так сказать не настоящих секретов, а своего рода грязных секретов, так как об этом не говорят много, является то, что фактически субсидирует американских рабочих по мере исчезновения их рабочих мест, как уходящих в Китай и так далее, так и через автоматизацию - это невероятно дешевые товары, поступающие из Китая. Я хочу сказать, что вы идете в магазины Wal-Mart и покупаете, знаете, дюжину носков где-то за 3 доллара. Это своего рода субсидия от дешевой азиатской рабочей силы для американских рабочих, которую, во-первых, тарифы ликвидируют и, во-вторых, в долгосрочном плане американские рабочие будут заменены автоматизацией производства и они потеряют дешевые товары из Китая. Роб Джонсон: Да. Но я бы сказал, что дешевые товары из Китая - это здорово при условии, что у вас есть трастовый фонд. Если у вас нет трастового фонда, то они могут быть какими угодно дешевыми; имея нулевой доход, вы все равно не можете их купить. И я думаю, что в Соединенных Штатах, когда я говорил о социальных выплатах, это было денежное пособие и пособие для переподготовки людей, чтобы развиваться, как это можно было бы назвать, по мере того, как шок от развития Китая переориентировал структуру торговли. Это также правда, что это не только проблема Америки. Есть прекрасная книга под названием "Все разбивается вдребезги и кружится в танце" Эдоардо Нези в Италии о том, как текстильная промышленность, которой владела его семья, была разорена появлением китайского текстиля. А в Германии и в еврозоне проблемы связаны с тем, что Германия производит товары промышленного назначения и делает то, что можно назвать высокими инвестициями в производство. Они продают много новых экспортных товаров в Китай, помогая им развиваться, в то время как Южная Европа по большей части широко использует ручной труд. А после кризиса с Lehman все хотят жестких экономических мер, поэтому вы не можете использовать финансовую кнопку для трансформации, так что вы сидите в экономическом застое большую часть десятилетия. У очень многих регионов Европы, особенно южной Европы, дела идут теперь хуже с 2008 года, чем было в 1930-е, во время депрессии. Поэтому это очень значительные, мощные силы. Америка не справляется с ними, еврозона не справляется с ними. А застой - это иронично в некотором роде - застой спроса в таких местах как Европа и до некоторой степени в Америке являются первопричиной того, почему китайцы решили обратиться внутрь и перейти к продуктам с более высокой добавленной стоимостью. Пол Джей: Согласен. Спасибо, что присоединились к нам, Роб. Давайте это снова продолжим. Я знаю, что Вам предстоит поездка, но когда Вы вернетесь, давайте поговорим о том, каковы альтернативы. Роб Джонсон: Очень хорошо. Спасибо. Пол Джей: И спасибо, что смотрели нас на Real News Network. статью прочитали: 24 человек Комментарии Материалы по теме - Китайские экономисты предупредили Россию о финансовом кризисе Центр финансовой стабильности и развития китайского Университета Хэнаня опубликовал исследование, в котором на примере России показывается зависимость между ростом неравенства доходов и кредитованием населения в крупных развивающихся экономиках, пишет «Коммерсант» читали: 739 читать далее