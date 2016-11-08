Флот НАТО на Черном море: мечты и реальность

На Западе принято решение вынудить Россию уступить свои позиции на Черном море. Заявление про «российскую лужу» мы уже слышали, разброд и шатание среди союзников по НАТО наблюдали. Ситуация изменилась после встречи министров обороны стран НАТО в конце октября. Альянс теперь усилит активность на юго-восточных рубежах. Как пишет издание Deutsche Welle, западный союз должен дать четкий ответ на угрозу со стороны России. Многонациональные подразделения НАТО в странах Балтии и в Польше, используемые в качестве превентивной меры и для устрашения России, только начало. Теперь эта линия будет продлена в юго-восточном направлении. Следующий этап: Черное море. Румынское руководство может быть довольно. Планы Бухареста по усилению военного присутствия НАТО на Черном море воплотятся в реальности. Даже Германия согласилась поддержать румынскую инициативу. Прежде Болгария, Турция и Румыния не имели общей позиции относительно присутствия НАТО в регионе. Анкара пыталась сохранить нейтралитет, чтобы сохранить отношения с Москвой. Болгария склонялась к туристическому направлению, а не к появлению на Черном море натовских кораблей. Только румыны желали разместить здесь многонациональный флот НАТО, чтобы напугать Россию. Бухарест добился своего: под руководством Румынии будет создано подразделение общей численностью до 5 тысяч военнослужащих. Союзники также примут участие в формировании военно-морских и авиационных подразделений в черноморском регионе. НАТО больше не скрывает истинных мотивов и целей, заявляя, что в случае войны с Россией альянс защитит своих партнеров. Если Россия желает мира, то ей следует убедить Запад в своей лояльности и не конфликтности.



Не обошлось также без лицемерных заявлений о том, что именно Москва накаляет обстановку в регионе, провоцируя союзников на ответные действия. Интересно, а проникновение стран НАТО на территорию России как объяснили бы? Защита Европы в профилактических целях, так сказать, действия на предупреждение вероятной угрозы? Вполне возможно, что так.

Главное — убедить самих себя в благородных целях, закрыв глаза на нарушение международного права и военные провокации. Этому европейцы давно научились, поднатаскав и своих восточных союзников.

Но откуда такой интерес к Черному морю на Западе? Американские эсминцы, итак, здесь постоянно «пасутся». И почему же в Альянсе желают принудить Россию к миру? Вопрос, кстати, весьма и весьма интересный: к какому именно миру, когда мы не воюем и находимся на территории России?





Россия, к слову, создала в регионе надежную противоракетную оборону. Ракетный крейсер «Москва», прозванный на Западе «убийцей авианосцев», пустит на дно любую группировку, отреагировав на провокации. Что касается авиации, то натовцы явно желают укрепить свои позиции, надеясь противостоять России в воздухе. Так сказать, закрепить результат. Хотя… все разговоры про войну и помощь союзникам не стоят и выеденного яйца.

«Российская лужа», конечно, название для Черного моря так себе, но уж «натовским озером» она точно не станет. Можно даже не мечтать…

Автор Николай Киреев

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