Президент Владимир Путин обещал тянуть эмбарго

Владимир Путин очень хорошо понимает, что антироссийские меры не только обнажили некоторые проблемы, но и дали огромный толчок для развития многих отраслей. Конечно, он понимает отечественных предпринимателей, которые не хотят отмены контрсанкций, именно поэтому, в ходе "Форума действий" ОНФ, президент РФ сказал, что будет тянуть продэмбарго как можно дольше.

От этого выигрывают все: и потребители, которые хотят покупать качественные товары по приемлемым ценам, и производители, которые могут и хотят обеспечивать российский рынок всем необходимым.

Не знаю, снимут ли в ближайшее время антироссийски санкции, но тенденция складывается такая, что этого уже и не требуется. А если снимут, сможем ли мы продлить контрмеры? Сможем ли мы продолжить работать над собой и продвигать свои товары? Сможем ли выдерживать конкуренцию?

В общем, я против санкции, но за развитие внутреннего рынка, отечественного предпринимательства. Я хочу, чтобы полки магазинов были полны российских овощей и фруктов, чтобы было настоящее, хорошее мясо. А вы?





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