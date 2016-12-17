Русская Нарва может стать поводом к войне

24.11.16





Перевод со шведского





НАРВА. Наблюдатели указывают на русскоязычный город Нарва в Эстонии как на возможную причину начала третьей мировой войны. Сейчас население города связывает свои надежды с Дональдом Трампом.





babusjka» Клинтон, – заявляет 55-летний Сергей. В здешних местах у туриста возникает впечатление, что он пересек эстонскую границу задолго до того, как на самом деле прошел нейтральную зону. Военные обелиски, жилые дома, заводы – кажутся давно заброшенными, они словно слились воедино с серым ноябрьским пейзажем. Всё напоминает Россию. Если прибавить к этому мировоззрение людей и отличие города от прозападного Таллина, то разница с материковой Россией окажется небольшой. – Он хоть и плутоват, но, получше будет, чем злая старая «» Клинтон, – заявляет 55-летний Сергей. В здешних местах у туриста возникает впечатление, что он пересек эстонскую границу задолго до того, как на самом деле прошел нейтральную зону. Военные обелиски, жилые дома, заводы – кажутся давно заброшенными, они словно слились воедино с серым ноябрьским пейзажем. Всё напоминает Россию. Если прибавить к этому мировоззрение людей и отличие города от прозападного Таллина, то разница с материковой Россией окажется небольшой.



Но пока мы находимся на территории Эстонии и ЕС, возле границы, проходящей вдоль черного русла реки, которая разделяет Нарву от своего города-побратима Ивангорода. Эта граница – одна из самых неспокойных в мире. Ситуация настолько нестабильная, что, по мнению многих, третья мировая война может начаться именно здесь. В такой тихий осенний день сложно поверить в слова бывшего руководителя НАТО Андерса Фога Расмуссена, что Нарва и русскоязычные районы Прибалтики могут стать следующей целью «зеленых человечков», посланных российским президентом Владимиром Путиным – солдат спецназа без знаков различия, появляющихся из ниоткуда, как это было в Крыму в 2014 г. Вероятно, это может спровоцировать конфликт России с НАТО, который в худшем случае перерастет в ядерную войну.





Будущий американский президент Дональд Трамп навел страх на Эстонию своей речью, что де НАТО «устарело». Недавно министр иностранных дел Литвы предупредил, что Путин может именно здесь проверить Трампа на прочность еще до инаугурации 20 января. Но люди в Нарве отнюдь не питают страха перед Путиным.





– Njet. Разумеется нет! Я больше опасаюсь за Эстонию, – заявляет Наталья Константинова, 27-летняя преподавательница детского сада, которая живет отдельно от родителей. Она немного рассказала о напряженных отношениях между эстонцами и русскими. Как бывает сложно пересекать границу. О родственниках на бывшей родине, которым больше не разрешают получать въездную визу.





– Моя сестра уехала туда, но для меня Россия слишком… большая. Испытываешь двоякие чувства – и Нарва мой родной город и Россия – моя Родина.







Наталья Константинова, 27 лет





Несколько пожилых тетушек устало проходят вдоль реки. Возле торгового центра висят афиши, зазывающие на дискотеки с ди-джеями из Москвы. Возьмет ли НАТО на себя риск из-за Нарвы начать третью мировую? Сторонник Трампа и член Республиканской партии Ньют Гингрич заставил Эстонию нервничать еще больше, назвав её «пригородом Санкт-Петербурга».





Высказывание, возможно, стало еще более обидным потому, что как минимум отчасти оно является правдой. Российский мегаполис расположен всего в 130 километрах от Нарвы, в то время как сама Нарва находится от Таллина почти вдвое дальше. Люди смотрят российское телевидение, вечер за вечером попадая под влияние мнений, внушаемых Кремлем. Но несмотря на это исследования общественного мнения показывают, что большинство русскоязычных хотят оставаться в более богатой Эстонии.



Избрание Трампа американским президентом дало Наталье Константиновой надежду, что ей не придется делать свой выбор. – Если бы могла, я тоже бы проголосовала за него. Он улучшит отношения между США и Россией и для нас это означает очень много, потому что мы находимся между этими странами.









Сталин и Брежнев привлекали людей в Нарву, стараясь «русифицировать» Советский Союз. Переселенцев заманивали наличием заводов и рабочими местами. Здесь была перспектива. Сейчас та страна, где они родились, перестала существовать. По данным правозащитной организации «Amnesty», примерно 80% русскоязычных жителей до сих пор не имеет гражданства. Они – лица без гражданства. Среди этих лиц и 55-летний электрик Сергей.





– Посмотрите, – говорит он, показывая паспорт серого цвета с надписью «Alien citizen». Я перебрался сюда вместе с родителями в 1972 году из Санкт-Петербурга. От меня сейчас требуют, чтобы стать гражданином выучить эстонский язык. Это невозможно для человека моего возраста, – говорит Сергей, не желающий называть свою фамилию. В руках у него сумки с хлебом, печеньем и пирожными. Эти товары он по дешевке купил на русской стороне после того, как санкции Европейского Союза снизили курс рубля. Как и все остальные, которых мы встретили в Нарве, Сергей надеется на Трампа.





- Он хоть и плутоват, но, получше будет, чем злая старая «babusjka» Клинтон. Она хотела начать войну с Россией. Конечно, Трамп может еще поссориться с Путиным. Ну, если это произойдет, мы попадаем в эпицентр урагана.





Он показал на небо и засмеялся.

– Будем надеяться, что ракеты полетят прямо над нами.







Сергей, 55 лет и его дочь Ольга, 27 лет

Существует вопрос, который официально не поднимается, но подспудно будоражит умы в Эстонии. Он незримо ощущается в разговорах о языке и гражданстве. Тот самый, что нервирует таллинских политиков и заставляет их следить за своими высказываниями. Речь идет о русскоязычном меньшинстве и его лояльности государству.



Крепость на другой стороне реки в русском Ивангороде

– Если придет враг, чью сторону ты займешь?



Андрей Смирнов, 16 лет и Анастасия Купцева, 15 лет

Этот вопрос я задаю 16-летнему Андрею Смирнову, который стоит у самой реки, укрытой с обоих берегов тенью от замков. Тот, что расположился на стороне Нарвы, построен датчанами в XV веке, а затем укреплен шведами, а другой замок, в Ивангороде, сооружен примерно в то же время.



Река Нарва является границей между Эстонией и Россией

– Если Путин захочет, он без проблем захватит Эстонию. Но ему не нужна третья мировая война.





Он положил руку на плечо своей подруги, Анастасии Купцевой, 15 лет. Их взгляды устремлены куда-то поверх воды, в сторону «Моста дружбы», который соединяет обе страны.

– Но если война всё же начнется … то мы будем с Россией.

Стаффан Линдберг





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