Вассерман рассказал, почему Запад не говорит правду о «Кузнецове»

По информации западных СМИ, за два месяца нахождения ТАВКР «Адмирал Кузнецов» в Средиземном море палубная авиация совершила всего 154 боевых вылета с его палубы. Что, по их мнению, говорит о крайне ограниченных возможностях корабельной авиагруппы. По какой причине западные издания судят об эффективности ТАВКР по количеству боевых вылетов, и насколько оправдано это суждение?

Западные СМИ подсчитывают боевые вылеты в основном потому, что отказываются верить сведениям о высокой точности боевой работы российской авиации. Это им не выгодно с пропагандистской точки зрения. Во-первых, потому что, как известно, российские учёные разработали новые высокоточные системы наведения, позволяющие бомбить даже старыми неуправляемыми боеприпасами. Напомню, что эти системы наведения с помощью радиолокаторов определяют направление и силу воздушных потоков во всех слоях атмосферы от самолёта до цели. Исходя из этого, рассчитывается боевой курс и момент сброса бомбы таким образом, что она с учётом всех этих потоков летит точно в цель с погрешностью всего несколько метров.

У наших глобальных конкурентов ничего подобного пока нет. Они вынуждены для достижения этой же точности устанавливать систему привода и прицеливания на каждой бомбе, что, естественно, обходится в разы, иногда даже в десятки раз, дороже. Именно поэтому сейчас Запад постоянно публикует различные фальшивки о том, что российская авиация разрушает мирные объекты. Поскольку их собственная авиация в таких же обстоятельствах приводила бы именно к таким разрушительным последствиям.

Поэтому, раз они отрицают точность действия наших самолётов, они вынуждены подсчитывать их эффективность только по числу боевых вылетов. А это число у «Адмирала Кузнецова» не очень велико. Во-первых, потому что значительную часть боевой работы в Сирии делает сухопутная авиация. А, во-вторых, потому что главная цель прибытия к сирийским берегам «Адмирала Кузнецова» не само по себе уничтожение местных террористов, а тренировка самих наших лётчиков в условиях максимально приближенных к боевым.

Понятно, что террористы пока не получили от своих заокеанских хозяев эффективное зенитное вооружение. Это американцы считают слишком опасным. Когда они снабжали террористов в Афганистане переносными зенитными ракетными комплексами, значительная часть этого вооружения расползлась по всему белому свету и многие из них оказались применены для террора против американских союзников.

Так что самолёты с «Кузнецова» не столкнулись с зенитным противодействием, но испытали очень другие важные факторы. В частности выявились многие технические неполадки. Они привели даже к гибели двух наших самолётов. Лётчики остались живы, поскольку аварии произошли на посадки. Это, конечно, печально. Но хорошо, что эти неполадки выявили сейчас, в сравнительно мирных условиях. И теперь есть возможность доработать соответствующие части этого корабля, а может быть разработать новые корабли и построить их с учётом накопленного опыта. То есть главная цель похода «Адмирала Кузнецова» не боевая, а учебно-тренировочная. В этом смысле поход, несомненно, оказался очень эффективным.