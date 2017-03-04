



архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 04.03.17 19:56 скаут: kurozu;

Ссылка на оригинал Странные представления «Форума.мск» о главных новостях

Чем дальше вникаешь в редакторскую политику некоторых СМИ, тем больше убеждаешься, что по сути это даже не СМИ, а так, сборище острословов и паяцев. Непрофессионализм проявляется во всём, начиная от невозможности подобрать пруфы и логически выстроить текст и заканчивая распределением материала на главной странице.



Например, у «электронной газеты» «Форум.МСК» сейчас в разделе «Главная новость» висит статья «Россияне оказались женоненавистниками, причём обоего пола». Если бы главред этого издания Анатолий Баранов вместо упражнений в остроумии подучил немного редакторское дело, он бы не стал позориться и ставить этот материал на передовицу.



Кричащий жёлтый заголовок уже намекает, что материал, посвящённый недавнему опросу ВЦИОМ касательно женщины-кандидата в президенты, не стоит воспринимать всерьёз. Что общего между президентскими выборами и женоненавистничеством? Вот и я не знаю. Почему у автора заголовок написан так, будто бы все россияне женоненавистники, если даже по данным опроса 54% респондентов не хотели бы в ближайшем будущем видеть в качестве президента женщину. 54% это может быть «большинство», «больше половины», но не все. Да и о ненависти не идет и речи.



Собственно, на указании двух цифр, 54% «против» и 33% «возможно», весь фактаж и заканчивается. Дальше идёт легкомысленный экскурс в историю с намёками на то, что-де Елизавета Петровна и Екатерина Великая отлично справлялись, так почему бы и нет? А сразу вслед за ним – пошлые шуточки об «украинцах третьего пола» и назначении на государственные должности кастратов.

Потому что в СМИ, если тебе вдруг приспичило позлословить или дать кому-то определение, хоть отдельному человеку, хоть целому народу, то для этого есть отдельная рубрика, называется «личное мнение». Туда пишешь, и тебя, может быть, напечатают. Только не на главной странице, а где-нибудь в нижнем правом углу, потому как это всего лишь личное мнение неизвестно кого, но уж никак не главная новость.



Может быть, вспомним азы, господин Баранов?





статью прочитали: 1 человек Комментарии ﻿

Чем дальше вникаешь в редакторскую политику некоторых СМИ, тем больше убеждаешься, что по сути это даже не СМИ, а так, сборище острословов и паяцев. Непрофессионализм проявляется во всём, начиная от невозможности подобрать пруфы и логически выстроить текст и заканчивая распределением материала на главной странице.Например, у «электронной газеты» «Форум.МСК» сейчас в разделе «Главная новость» висит статья «Россияне оказались женоненавистниками, причём обоего пола». Если бы главред этого издания Анатолий Баранов вместо упражнений в остроумии подучил немного редакторское дело, он бы не стал позориться и ставить этот материал на передовицу.Кричащий жёлтый заголовок уже намекает, что материал, посвящённый недавнему опросу ВЦИОМ касательно женщины-кандидата в президенты, не стоит воспринимать всерьёз. Что общего между президентскими выборами и женоненавистничеством? Вот и я не знаю. Почему у автора заголовок написан так, будто бы все россияне женоненавистники, если даже по данным опроса 54% респондентов не хотели бы в ближайшем будущем видеть в качестве президента женщину. 54% это может быть «большинство», «больше половины», но не все. Да и о ненависти не идет и речи.Собственно, на указании двух цифр, 54% «против» и 33% «возможно», весь фактаж и заканчивается. Дальше идёт легкомысленный экскурс в историю с намёками на то, что-де Елизавета Петровна и Екатерина Великая отлично справлялись, так почему бы и нет? А сразу вслед за ним – пошлые шуточки об «украинцах третьего пола» и назначении на государственные должности кастратов.Потому что в СМИ, если тебе вдруг приспичило позлословить или дать кому-то определение, хоть отдельному человеку, хоть целому народу, то для этого есть отдельная рубрика, называется «личное мнение». Туда пишешь, и тебя, может быть, напечатают. Только не на главной странице, а где-нибудь в нижнем правом углу, потому как это всего лишь личное мнение неизвестно кого, но уж никак не главная новость.Может быть, вспомним азы, господин Баранов?