Мастер класс Ксении Собчак: “Я - бренд". Трансфер из Киева. | Chisinau

 10. December 2017 - 14:00 till 17:00

КМБ: Клуб Молодых Бизнесменов, Chisinau

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Ксения Собчак, известная теле- и радиоведущая, политический журналист, актриса, писательница, и популярный объект критики, восторгов, подражания, зависти и обожания впервые посетит Кишинев с мастер-классом “Я - бренд: теория успеха”.

Для удобства гостей из Киева будет организован трансфер в Кишинев и обратно.

Ивент состоится 10 декабря.

Выезд из Киева вечером 9 декабря - прибытие утром 10 - обратный трансфер в Киев вечером 10.

У вас есть возможность не только посетить мастер класс, который надолго вам запомнится и мы уверенны, будет очень полезен, но еще и увидеть столицу солнечной Молдовы :)