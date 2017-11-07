Cлужба в разведподразделении стала для меня настоящей школой жизни

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егодня в Южной Осетии, как и в Российской Федерации, отмечают профессиональный праздник бойцов элитных подразделений сил обороны государства - День военного разведчика. Несомненно, велика роль войсковой разведки в отражении грузинской агрессии, начиная с 1992 года и до 2008 года, когда кульминацией противостояния стало крупномасштабное наступление грузинских войск на Южную Осетию и последующая операция российской армии по принуждению Грузии к миру.

В интервью информагентству «Рес» и.о. министра обороны Республики Южная Осетия генерал-лейтенант Ибрагим Гассеев рассказал о том, как попал в разведывательное подразделение, как сегодня идёт подготовка бойцов-разведчиков и своем видении будущего военной разведки.

Призванный в ряды Вооруженных сил Южной Осетии в 1996 году, Ибрагим Гассеев, после приведения к военной присяге и освоения курса молодого бойца, был направлен для дальнейшего прохождения военной службы в роту специального назначения тогда еще министерства по чрезвычайным ситуациям и обороне Республики Южная Осетия. Достойно показал себя на должностях командира взвода, замкомандира и командира роты специального назначения, командира Отдельного разведывательного батальона.



- Почему для службы Вы выбрали именно военную разведку?

- Основу военной разведки министерства обороны Республики Южная Осетия заложили еще легендарный Алан Джиоев (Парпат) и его боевые товарищи. Алан Джиоев возглавил сформированный в составе миротворческих сил в 1992 году разведывательный взвод. Здесь нельзя не вспомнить Сергея Ивахненко, который сделал очень многое для обучения и воспитания личного состава. Широта его познаний в военных дисциплинах, методика занятий, доступность в изложении материала стали тем ориентиром, на который мы равнялись в ходе проведения мероприятий по боевой подготовки, при боевом слаживании подразделений. К сожалению, Сергей рано ушёл из жизни…

В нашей армии разведка появилась уже 1993 году. Для нас молодых ребят бойцы этих разведподразделений были легендарными личностями, непререкаемыми авторитетами. Боевое братство, честь, долг и защита Отечества для них были основополагающими принципами. Все их действия, поступки диктовались именно этими священными понятиями. Они были настоящими воинами-осетинами. Естественно мы молодые бойцы хотели служить именно с этими героями, быть причастными к этому кругу профессионалов, продолжать их традиции.

Попасть в разведподразделение было крайне сложно – необходимо было обладать особыми физическими характеристиками и пройти жесткий отбор. В спецподразделение принимали только тех, кто был готов к выполнению служебно-боевых задач в самых сложных условиях обстановки.



- Как проходила служба?

- Служба в разведподразделении министерства обороны Южной Осетии стала для меня настоящей школой жизни. Это были тяжелые годы. Но мы все понимали, что во многом от нашей деятельности, стойкости, выносливости зависит будущее нашей республики. Мы осознавали, что борьба идет за выживание нашего народа, за существование нашего государства.



- Новое время - новые вызовы. Как осуществляется подготовка бойцов элитного подразделения в этом контексте?

- Действительно современные реалии предъявляют новые очень высокие требования к уровню подготовки бойцов-разведчиков. Армии воюют, разрабатываются современные методики ведения боя. Меняются тактические и стратегические приемы с учетом внедрения в войска современных, высокотехнологичных вооружений и оборудования.

В нашей армии подготовка разведчиков осуществляется в соответствии с планом боевой подготовки, система которой оттачивалась многие годы, показав свою результативность и эффективность.

Наряду со стандартными, традиционными методами подготовки бойцов по мере возможности применяются и современные.



- Для этого нужны специалисты высокого уровня, прошедшие серьезную подготовку в профильных учебных заведениях. Значит, в нашей армии есть такие профессионалы?

- Как известно, ежегодно выпускники Кадетской школы минобороны, выпускники республиканских школ поступают на целевые места в лучшие вузы министерства обороны Российской Федерации. В их числе специализированные учебные заведения, где готовят военнослужащих для войсковой разведки.

Офицеры министерства обороны, уже имеющие многолетний опыт службы в армии и молодые офицеры проходят обучение в академиях министерства обороны и Вооруженных сил Российской Федерации.

Все знания, навыки и бесценный опыт, приобретенные в этих элитных военных образовательных учреждениях они успешно внедряют здесь.

Проблемным является вопрос обеспечения бойцов разведки новейшими средствами и вооружением. Надо понимать, что современная реальность бросает новые вызовы. Важнейшую и зачастую решающую роль в исходе войсковой операции любого уровня сложности и масштаба играют именно обеспеченность, мастерское владение и грамотное использование новейших спецсредств.

После реализации Соглашения с министерством обороны России вопросы обеспечения и оснащения подразделения должны решиться положительно.



- Что на сегодняшний день, когда не ведутся боевые действия, и нет открытой военной конфронтации, является показателем высокого уровня подготовки военнослужащих подразделения?

- Бойцы спецподразделения часто участвуют в соревнованиях различного уровня сложности и вида специализации за пределами Южной Осетии. С ними осуществляются полевые выходы, проводятся занятия на российских специализированных полигонах. И каждый раз они показывают высокие результаты подготовки, занимают призовые места.



- Каким Вы видите будущее военной разведки после реализации положений Соглашения между Российской Федерацией и Южной Осетией о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных сил Республики Южная Осетия в состав Вооруженных сил Российской Федерации?

- Войсковой разведке в новой структуре Вооруженных сил Республики Южная Осетия отводится важное место. Мобильная, оснащенная, может не многочисленная, но способная выполнять боевые задачи любой сложности, молниеносно реагирующая на любые внешние угрозы – вот такой я вижу нашу армию в будущем. Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами Анатолием Бибиловым, высшим руководством министерства обороны делается все возможное для того, чтобы в будущем у нас была именно такая армия.



- Вы, как человек, прошедший в спецподразделении путь от простого солдата до командира, что пожелаете разведчикам в этот день?

- Прежде всего, конечно же, мира. Желаю, чтобы все навыки, знания и умения, приобретенные в результате усердного труда, систематической изнуряющей работы нужно было применять на учениях, соревнованиях в мирное время.

Счастья, здоровья и благополучия в семьях.

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