опубликовано редакцией на Переводике 07.11.17 02:21 скаут: Игорь Львович

"The Jerusalem Post: Стратегия Ильхама Алиева превратила Азербайджан в транзитный и логистический хаб континентов" Азербайджан - 06 ноября 2017 г. The Jerusalem Post: Стратегия Ильхама Алиева превратила Азербайджан в транзитный и логистический хаб континентов

На современном этапе в регионе Южного Кавказа, одна за другой претворяются в жизнь геополитические и геэкономические проекты глобального масштаба. Общеизвестно, что через этот регион проходит стратегический для Израиля и стран Европы нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, а также газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум. А несколько дней назад состоялось открытие еще одного важного проекта — запуск железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) — важнейшей составляющей Транскаспийского международного транспортного маршрута и проекта «Новый шелковый путь» в более глобальном масштабе. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом написал глава израильской неправительственной организации «Международные проекты для общества», известный израильский эксперт в области международных отношений Арье Гут в своей статье «Стратегия Президента Ильхама Алиева превратила Азербайджан в транзитный и логистический хаб континентов» (http://www.jpost.com/Blogs/News-from-Arye-Gut), опубликованной 5 ноября в авторитетной израильской англоязычной газете The Jerusalem Post. Автор статьи отмечает, что реализация проекта, который впервые соединил железные дороги Азербайджана, Грузии и Турции, началась в 2007 году с подписания межправительственного соглашения между тремя странами. «Через год началось строительство турецкой части дороги. Проект предусматривал полную реконструкцию железной дороги в Азербайджане и Грузии от Марабды до Ахалкалаки и строительство совершенно новой инфраструктуры Ахалкалаки-Карс. Стоит подчеркнуть, что Азербайджан в этом крупном глобальном проекте взял на себя роль основного идеолога, инициатора и подлинного локомотива. В частности, Азербайджан финансировал реализацию данного проекта на территории Грузии и выделил на это кредит на сумму 775 млн. долларов», — отмечает израильский эксперт. Гут отмечает, что перевозчики из Китая, Центральной Азии и Европы особенно ждали открытия БТК. Ведь сроки перевозки грузов, например, из Китая в Европу, сократятся с 40-45 до 12-15 суток, а транспортные расходы на поставку нефтепродуктов и сухих грузов на турецкий рынок заметно снизятся. «В целом, на первом этапе планируется ежегодно перевозить до 5 млн. тонн грузов и около миллиона пассажиров. Пассажирские перевозки, как ожидается, стартуют в 2018 году. БТК может быть также использован для поставок в Турцию сжиженного газа из стран Каспийского региона, нефтепродуктов из Туркменистана и Азербайджана и, конечно же, контейнерных перевозок из Китая. Это является показателем вовлеченности в проект других стран», — подчеркнул Арье Гут. Безусловно, по мнению израильского эксперта, Азербайджан получит от этого проекта больше выгоды, так как является не только инициатором строительства этой железнодорожной линии, но и ведущим государством в финансировании проекта. Глава азербайджанского государства на церемонии открытия отметил, что гости из братских, дружественных стран прилетели на торжественное мероприятие. Он приветствовал Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, премьер-министров Грузии, Казахстана и Узбекистана Георгия Квирикашвили, Бакытжана Сагинтаева и Абдуллу Арипова, руководителей министерств из Таджикистана, Туркменистана, и выразил им глубокую благодарность за участие в церемонии. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на официальной церемонии открытия БТК, заявил, что эта железная дорога является историческим проектом стратегического значения. «БТК — самый короткий и надежный путь, соединяющий Европу с Азией. На первом этапе планируется транспортировать 5 миллионов тонн, на следующем этапе — 17 миллионов тонн, а в дальнейшем еще больше грузов. БТК становится важной частью транспортной карты Евразии. Товарооборот, взаимное инвестирование между странами, расположенными вдоль этой железной дороги, возрастут, сотрудничество между странами, использующими эту дорогу, углубится, эта дорога будет служить стабильности и безопасности региона», — отметил Президент Ильхам Алиев. «Азербайджан является инициатором проекта БТК, обеспечивает экономическую, транспортную и энергетическую безопасность европейского континента и тех стран, куда будут доставляться грузы по самому короткому пути, соединяющему Азию с Европой. В этом и его экономический смысл, и политическая значимость. А главное — это большой успех внешнеполитической стратегии Президента Ильхама Алиева и его страны и в этом никто не должен сомневаться», — подчеркивает Арье Гут. БТК, по мнению автора статьи, является наглядным примером того, как дружественные соседние страны — Турция, Азербайджан и Грузия, могут правильно и прагматично использовать свой потенциал, как для своего развития, так и для развития региона. «Это тесное и перспективное союзничество не направлено против какого-либо государства, однако только Армения по собственной вине в очередной раз осталась в проигрыше, в стороне от этого крупного регионального проекта. В последнее время в армянском обществе обсуждался вопрос об использовании Арменией железной дороги БТК. Официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя эту информацию, сказал ранее, что Азербайджан неоднократно заявлял, что после того, как Армения выведет свои войска с оккупированных азербайджанских территорий, она сможет воспользоваться возможностями региональной интеграции», — отмечает израильский эксперт. Гут подчеркивает, что в то время как Азербайджан развивается и укрепляется в силу своей экономической политики, Армения не может отказаться от своей оккупационной политики, направленной против ее соседей. «По крайней мере, Азербайджан никогда не скрывал, что для него этот глобальный проект Баку — Тбилиси — Карс, помимо экономического, имеет политическое значение и направлен на усиление изоляции Армении. Изолированная в регионе Южного Кавказа, Армения из-за оккупации азербайджанских земель сначала осталась практически в стороне от главных геополитических и геоэкономических проектов, связанных с газовыми и нефтяными ресурсами Каспийского моря, а теперь потеряла шанс подключиться и к крупному региональному транспортному проекту», — пишет Арье Гут в авторитетной израильской англоязычной газете The Jerusalem Post. Армения, по мнению израильского эксперта, находится в полной зависимости от геополитических амбиций Кремля, что и привело к внешней политики, у которой нет ни стратегии, ни тактики. «Со дня развала СССР, Армения полностью привязана и зависит от внешних политических и экономических амбиций России. Армению от голода спасает богатая армянская диаспора и спонсорская помощь конгресса США, которым стоило бы задуматься, прежде чем подпитывать государство-агрессор, который является сателлитом России, у которой с США натянутые отношения. В то время, как из Ирана поступают в Армению различные предложения о сотрудничестве — на уровне двустороннего и многостороннего сотрудничества, политика Армении явным образом зажата Россией, у которой есть только собственные интересы», — отмечает Арье Гут. Если мы подробнее рассмотрим региональные процессы на более глобальную перспективу, то очевидно, что политика Еревана по сохранению статус-кво в армяно-азербайджанском конфликте, по сути, бесперспективна и ведет к изоляции официального Еревана и созданию опасной демографической ситуации внутри Армении. «Однако качество нынешней армянской политической элиты не вызывает надежд на урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией. Ситуация в стране чрезвычайно сложная. Сегодня неоспоримым фактом является то, что без участия Азербайджана невозможно осуществить никакой геополитический или геоэкономический проект на Южном Кавказе. Армения фактически оказалась в полной самоизоляции, это прежде всего проблема власти, а затем и народа. Для президента Саргсяна и его правящего криминально-олигархического клана война с Азербайджаном — продолжение оккупации азербайджанских территорий — это реальная возможность сохранить свою политическую власть. Все его заявления еще раз доказывают, что Саргсян — абсолютно безответственный и недальновидный политик, сепаратист, который случайно попал на авансцену политической жизни Армении, чьи руки по локоть в крови. С этой точки зрения мне все больше кажется, что президент Армении живет в своем сне, не замечая, что происходит в регионе Южного Кавказа. Президент Армении любит говорить о независимости своей страны. Однако неоспоримым фактом является то, что Армения является самой зависимой страной на Южном Кавказе», — подчеркивает израильский эксперт в своей статье. «Серж Саргсян и его криминально-олигархическая пирамида, называемая правительством Армении, уничтожают все малые и средние предприятия, что вызывает недовольство населения. В стране быстро растет безработица, очень много желающих принять участие в массовых акциях. Независимо от того, как армянские власти скрывают правду, экономика Армении переживает системный кризис. Власти Армении скрывают реальные цифры, свидетельствующие о катастрофическом состоянии экономики страны. Резкое социальное недовольство людей неминуемо положит конец режиму Сержа Саргсяна. Вопрос только в том, когда это произойдет», — отмечает Арье Гут. В отличии от Армении, идущей крупными шагами в бездну, подчеркивает эксперт, Азербайджан интенсивно использует также и иранское направление. «Так, Тегеран стал местом проведения второго саммита президентов России, Азербайджана и Ирана, и в рамках данного сотрудничества вскоре будет претворен в жизнь и железнодорожный мост Иран-Азербайджан, который, кстати, еще больше подчеркнет политическое, экономическое значение железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Президент Путин отмечал, что на данной встрече речь пойдет о совместной работе на Каспии и создании транспортного коридора «Север — Юг» — железнодорожного коридора, который предполагает соединение железных дорог Азербайджана, Ирана и России, в результате которого будет обеспечена прямая транспортная связь между странами Балтии и Индией через Иран», — отмечает Гут. «И в итоге получается, что Азербайджан правильно выстроил свою внешнеполитическую стратегию и оказался в центре всех серьезных транспортных проектов и перекрестков, которые усилят и без того высокий рейтинг государства не только в регионе, но и в мире», — резюмирует глава израильской неправительственной организации «Международные проекты для общества», известный израильский эксперт в области международных отношений Арье Гут в своей статье в авторитетной израильской англоязычной газете The Jerusalem Post. статью прочитали: 73 человек Комментарии