опубликовано редакцией на Переводике 10.04.17 18:40 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “Reuters”,

"EU stalls Russian gas pipeline, but probably won't stop it" Великобритания - 24 апреля 2017 г. ЕС тормозит российский газопровод, но, вероятно, не заблокирует его Фотография для печати, предоставленное агентству "Рейтер" 23 марта 2017 г. "Северным потоком 2", на которой, по сообщениям, показаны первые трубы, доставленные по железной дороге для трубопровода "Северный поток 2" в германский логистический центр Мукран на острове Руген, Германия. Аксель Шмидт/"Северный поток 2"/Предоставлено через "Рейтер" Алиса де Карбоннель и Вера Экерт / БРЮССЕЛЬ/ ФРАНКФУРТ Россия поставила Европейский Союз в труднейшее положение. Блок расколот между восточноевропейскими и странами Балтийского моря, которые считают новый трубопровод с российским газом по Балтийскому морю делающим ЕС заложником Москвы - и теми в северной Европе, в особенности главным бенефициаром Германией, для которой экономические выгоды имеют приоритетное значение. Результатом, как говорят источники ЕС, является то, что исполнительная власть ЕС, Еврокомиссия, ощущая, что в конечном счете нет никаких законных оснований для блокирования одобрения "Северного потока 2", задерживает его как можно дольше, надеясь дотянуть до 2019 года - когда Россия должна перезаключить договор о транзите газа с Украиной. "Есть разница между неподдержкой проекта и отсутствием законных оснований для его блокировки", - сказал один дипломат ЕС, добавив, что целью пока что является "перерыв, чтобы избежать, чтобы проект куда-то продвинулся в 2019 году". И пока что это означает ничего не делать, к огромной досаде таких членов блока как Дания, премьер-министр которой бросил вызов Еврокомиссии на саммите лидеров ЕС в этом месяце, чтобы они выполнили свои жесткие слова с критикой трубопровода. И пока что это означает ничего не делать, к огромной досаде таких членов блока как Дания, премьер-министр которой бросил вызов Еврокомиссии на саммите лидеров ЕС в этом месяце, чтобы они выполнили свои жесткие слова с критикой трубопровода. Прошлым летом семь восточных стран-членов ЕС, все ранее контролировавшиеся Москвой и находящиеся в центре антимонопольного дела ЕС, по которому "Газпром" обвиняется в злоупотреблении его доминирующей позицией на рынке, направили письмо с протестом президенту Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру. Они тоже все еще ждут четкого ответа. Источники в ЕС говорят, что Еврокомиссия на самом деле сохраняет неопределенность, делая намеки, что трубопровод может находиться не в ладах с правилами ЕС, в надежде отпугнуть западных инвесторов, по крайней мере, на какое-то время.

И действительно, в июле прошлого года западные партнеры "Газпрома" - Uniper, Wintershall, Shell, OMV и Engie - отказались от обещаний предоставить 1,2 миллиарда евро в виде доли в акционерном капитале для трубопровода, являющегося близнецом "Северного потока 1", который начал перекачивать газ в 2011 году. Глубокие разногласия

Германия также неактивно продвигает трубопровод в данный момент, перед грядущими парламентскими выборами этой осенью. "Настроение такое: "Зачем тратить политический капитал на его защиту", - сказал один дипломат ЕС.

В широком смысле план по доставке еще большего количества российского газа в Европу играет на руку глубоким разногласиям между странами ЕС касательно того, следует ли заключать больше торговых сделок с Москвой, одновременно противодействуя ее демонстрации военной силы в Украине и Сирии. Сама Германия заняла твердую позицию в отношении сохранения экономических санкций против России из-за ее аннексии Крыма и поддержки повстанцев в восточной Украине. Но она также приводит доводы, что правила рынка ЕС гарантируют, что трубопровод останется чисто коммерческим проектом, в то время как восточные и балтийские государства обвиняют президента Владимира Путина в использовании экспорта энергоресурсов в качестве геополитического орудия. Тем временем прибрежные государства, которые все больше ощущают угрозу от военного маневрирования Москвы на Балтийском море и рядом с ним, хотят ясности от Брюсселя, прежде чем присутпить к положенной экологической экспертизе "Северного потока 2". "Это вызывает множество геополитических вопросов, и это несправедливо, что одна страна должна дать ответ, хорошая ли это идея", - сказал в прошлом месяце датский премьер-министр Андерс Самуэльсен. "Это вопрос не только для Дании, но и для Европейского Союза". На Россию уже приходится одна треть газового импорта ЕС, и это может увеличиться с помощью "Северного потока 2", так как "Газпром" сражается за долю на рынке в связи с уменьшением внутренних поставок в ЕС. Это также резко сократит необходимость для России экспортировать газ через Украину, где ЕС пытается поддержать застопорившиеся экономические реформы. Это лишит Киев прибыльных транзитных сборов и рычага давления в его истерзанных отношениях с Москвой. Отсюда и желание Еврокомиссии хотя бы затянуть одобрение трубопровода до 2019 года. Затягивание времени, а не блокирование Но рано или поздно, неохотно признают источники в ЕС, целеустремленное проталкивание Россией "Северного потока 2", видимо, преодолеет многочисленные юридические и финансовые препятствия на его пути. Западные фирмы-партнеры "Газпрома" говорят, что они пытаются найти новые способы разделения финансового бремени, несмотря на неопределенность. "Если политика его не остановит, то верх возьмет коммерческая логика", - сказал один источник в отрасли. "Газпром" энергично заказывает стальные трубы, арендует производственные помещения в Швеции, Финляндии и Германии и подает заявки на разрешения для прокладки трубы протяженностью 1225 км (760 миль). А Германия, которая примет у себя конечный пункт трубопровода с пропускной способностью в 55 миллиардов кубометров в год, превратится в газотранспортный узел для центральной, восточной и южной Европы, вместе с голландским и британским рынками. "Если Германия чего-то хочет, то она этого добивается", - сказал один чиновник в Брюсселе. Агентство "Рейтер" видело одно мнение, в котором Еврокомиссия отстаивала в январе применение правил ЕС о либерализации газового рынка к "Северному потоку 2", приводя как довод "серьезное беспокойство по поводу диверсификации и безопасности снабжения". Но это было отвергнуто собственными юристами ЕС, как и регулирующим органом Германии в области энергетики, Федеральным сетевым агентством ФРГ. В ответе на официальное послание из Брюсселя в этом месяце Федеральное сетевое агентство ФРГ заявило, что к "Северному потоку 2" следует относиться просто как к импортному трубопроводу наподобие "Северного потока 1", алжирского "Medgaz" и ливийского "Greenstream". Применять к нему правила внутреннего энергетического рынка ЕС было бы "таким же неправомерным, как и неуместным", написал президент агентства Йохен Хоманн в письме от 3 марта, которое видело агентство "Рейтер". "Деньги решают все"

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сказал во вторник, что переговоры с агентством совсем не закончены, заявив, что правила ЕС по созданию конкуренции, принятые с тех пор, как был построен газопровод "Северный поток 1", должны применяться и к новому трубопроводу. "Ключевые правовые принципы ЕС должны также соблюдаться и касательно морского трубопровода", - сказал он "Рейтер". "Мы договоримся с германским надзорным органом, как это обеспечить". Он сказал, что с юридическим спором следует разбираться посредством межправительственного соглашения между Путиным и германским канцлером Ангелой Меркель - от которого обе стороны воздержались. Это дало бы ЕС шанс подвергнуть тщательной проверке эту сделку по новым правилам, принятым во вторник, которые дают Брюсселю полномочия проверять нефтегазовые сделки с другими странами, чтобы застраховаться от антиконкурентных действий и сбоев поставок. Также есть юридические вопросы по поводу "Eugal", трубопровода поменьше, который должен снабжать газом Германию и другие страны из морского газопровода "Северный поток 2". Источники в германском надзорном органе говорят, что они не одобрят "Eugal", пока высший европейский суд не решит, оставить ли без изменения соглашения между регуляторами ЕС и Германией о снятии ограничений на доступ "Газпрома" к аналогичному трубопроводу, соединенному с "Северным потоком 1". На вынесение этого решения может потребоваться два года, хотя ожидаемое промежуточное решение должно дать знак по нему через несколько недель. В конце концов, трубопровод означает большой бизнес. Готовя аргументы для исполнения требований германских надзорных органов, пять операторов трубопровода организовали аукцион в этом месяце, который показал спрос со стороны поставщиков почти на полную мощность трубопровода "Eugal" в течение 20 лет после 2019 года. Когда правительство Швеции выразило обеспокоенность в плане национальной безопасности по поводу использования "Газпромом" острова Готланд как базы для строительства, несколько других портов предложили свою помощь, надеясь заполучить этот бизнес. Выбранное место, Карлсхамм, получит выгоду в виде бизнеса на 100 миллионов шведских крон (11,3 миллионов долларов). "Деньги решают все", - сказал один дипломат ЕС. "Если это не нарушает закон, то тогда политически мы мало что можем сделать". Один высокопоставленный источник в германской промышленности сказал прямо: "Мне все равно, откуда поступает газ, лишь бы качали побольше". (Написание - Алиса де Карбоннель; дополнительное сообщение - Татьяна Янчарикова в Братиславе и Стине Якобсен в Копенгагене; редактирование - Кевин Лиффи) статью прочитали: 23 человек Комментарии Материалы по теме Le Figaro - Агентство "Франс Пресс" Будущий средиземноморский газопровод Италия, Израиль, Греция и Кипр в понедельник взяли на себя обязательство добиться строительства их проекта морского газопровода, который должен стать самым протяженным в мире и связать восточное Средиземноморье с южной Европой, при поддержке Европейского Союза. читали: 384 , обсуждали: 13 читать далее Hurriyet Daily News - корреспондент Предложение "Газпрома", чтобы избежать штрафов, уменьшает беспокойство: ЕС "Газпром" согласился на фиксированную прозрачную оплату и на то, чтобы позволить клиентам иметь право на положения о пересмотре цен в долгосрочных контрактах, сказали регуляторы ЕС. читали: 427 , обсуждали: 3 читать далее Forbes - Экспортный американский сжиженный газ поступает на новые рынки и продолжит расти в 2016 году Природный газ является вторым крупнейшим источником энергии в развитом мире на уровне 28%, и доля газа быстро растет, достигая 21% от всех энергоресурсов в развитом мире по сравнению со всего лишь 13% десять лет назад. читали: 374 читать далее