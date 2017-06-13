ВНИМАНИЮ собравшихся на теплые моря

в Таиланд и не только...





June 12, 2017 by Wanwisa Ngamsangchaikit

BANGKOK: На прошлой неделе министерство туризма и спорта Таиланда , направило Ассоциации тайских туристических агентов письмо с просьбой к членам Ассоциации воздерживаться от предоставления услуг дайвинга туристам в первый день их пребывания в Таиланде.

Согласно письму, это делается с целью заботы о благе туристов, которые могли бы пострадать от сбоя биоритмов при перемене часовых поясов или устали после длительного перелета.

Основными адресатами нового правила, которое является ответом на увеличение числа несчастных случаев на воде, включая утопления, являются китайские туристы, большие любители водных видов спорта. Данные показывают, что самые большие шансы на несчастный случай туристы имеют именно в день после их прибытия в Таиланд.

Официальный представитель сообщил TTR Weekly, что существуют доказательства большего риска несчастного случая на воде для туристов сразу после длительного перелета.

«Им нужно время, чтобы акклиматизироваться, поэтому мы рекомендуем их агентам скорректировать программы отдыха и предоставлять услуги дайвинга на день позже».

Чиновник заметил при этом что новость достаточно «чувствительная», так как может негативно отразиться на индустрии туризма Таиланда.

“Туристические программы должны избегать организации водной активности, особенно дайвинга для туристов в первый день прибытия в Таиланд для того чтобы дать им время акклиматизироваться. Туроператоры должны интересоваться здоровьем туристов, и дать им советы относительно того, как лучше использовать оборудование для водных видов спорта” говорится в заявлении.

По данным Бюро министерства по стандартам безопасности туризма, по состоянию на 6 июня, произошло 96 инцидентов на воде в которых пострадали иностранные туристы - 40 человек были ранены и 56 утонули.

Самое большое количество инцидентов произошло с китайскими туристами - 35 несчастных случаев. Среди пострадавших были также русские, американцы, британцы, немцы, канадцы, малазийцы, индийцы и французы.

Около 12 миллионов китайцев посетят Таиланд и, если прогнозы являются точными, в этом году страна будет приветствовать 34,4 миллиона туристов. Неизбежно, вместе со значительным увеличением потока туристов, будет расти и травматизм.

Самое большое число несчастных случаев - 21 произошло в Пхукете, самом популярном морском курорте страны, за ним следуют Сурат Тани (19), Краби (18) и Чонбури (14).

Отдыхающие должны знать, что в сезон дождей не рекомендуется плавать у пляжей западного побережья острова Пхукет, в это время там есть опасность попасть в обратное течение. Туристы должны все время следить за предупреждающими флагами на пляжах.

Видимое спокойствие моря может быть обманчивым и большинство трагических инцидентов (утоплений) случаются когда отдыхающие игнорируют предупреждение красного флага. Обратное течение утягивает жертву в море. Если пловец опытный, то он знает, что ему следует плыть с потоком, а не бороться с ним, и он в конце концов вынесет его по широкой дуге на берег.

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