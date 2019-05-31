Жизнь и смерть великого телескопа
NASA/JPL-Caltech
30 января 2020 года НАСА остановит работу космического телескопа Spitzer, закончив одну из самых лучших космических миссий агентства.
Почему это важно: Spitzer разработали для того, чтобы сделать невидимое видимым, позволив ученым исследовать галактики, звезды и т.д. И даже сегодня Spitzer дает новые идеи.
• В исследовании, опубликованном в апреле, использовались данные Spitzer, чтобы показать, что самые ранние галактики Вселенной были ярче, чем ожидалось. Это изменило взгляд ученых на нашу раннюю Вселенную.
• В 2017 году Spitzer подтвердил, что семь планет размером с Землю находятся на орбите звезды TRAPPIST-1, расположенной на расстоянии в 40 световых лет. Это – одно из самых важных открытий экзопланет на сегодняшний день.
• Когда миссия Spitzer закончится, ученым будет не хватать подобных возможностей. Но в 2021 году будет запущен космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) НАСА.
Общая картина: Spitzer по-прежнему функционирует и, вероятно, будет работать еще пару лет, но НАСА решило, что его годовой бюджет, менее 14 миллионов долларов, лучше было бы использовать где-нибудь еще.
Детали: он с каждым годом все дальше удаляется от Земли. В конце концов, телескоп окажется слишком далеко.
• НАСА обращалось к частным компаниям с просьбой взять на себя операции Spitzer, но никто не смог вовремя выстроить финансирование.
• Изначально ученые надеялись, что JWST и Spitzer будут находиться в космосе одновременно, собирая данные в тандеме для калибровки нового телескопа, но длительные задержки JWST сделали это невозможным.
Что дальше: хотя Spitzer не будет собирать новые данные после начала 2020 года, ученые по-прежнему смогут получить доступ к его информации для новых открытий.
Будущее астрофизики НАСА
НАСА много работает над запуском JWST в 2021 году. Телескоп считается преемником Хаббла, и он станет поворотным моментом в астрономии.
• Телескоп обещает исследовать все - от атмосфер экзопланет до первого света Вселенной.
На горизонте: миссии агентства WFIRST, предназначенной для исследования темной энергии и изображений экзопланет, несколько раз урезали бюджет, но ее финансирование было восстановлено.
• Если финансирование сохранится, WFIRST станет следующим крупным астрофизическим проектом НАСА в 2020-х годах.
Итог: в то время как НАСА направляет свои астрофизические ресурсы на большие, дорогие и тщательно изученные миссии, такие как JWST и WFIRST, агентство может упустить малые и менее дорогие телескопы, которые имеют огромную научную ценность.
статью прочитали: 49 человек
|
Комментарии
|
|
Материалы по теме
|
|
|30.05.2019 20:13
|
|
Эксклюзив
The Atlantic -
Самые загадочные звезды Галактики
У некоторых звезд есть история, которая не похожа на все другие.
читали: 170
читать далее
|
|29.05.2019 19:01
|
|
Эксклюзив
The Atlantic -
Частные компании строят экзоскелет вокруг Земли
Спустя десятилетия спутники нас не так впечатляют.
читали: 337
читать далее
|
|21.05.2019 15:59
|
|
Эксклюзив
Quantamagazine -
Необъяснимый пробел в исследованиях астрономов
...«это все равно, что заглянуть в 1 процент стога сена и сказать: «О, иглы нет».
читали: 829
читать далее
|
|16.05.2019 23:58
|
|
Эксклюзив
The Conversation -
Путешествующая Земля
Но как мы можем сделать это?
читали: 565
читать далее
|
|15.05.2019 13:00
|
|
Эксклюзив
The Conversation -
Исследования показывают, что луна все еще геологически активна
Мы думаем о том, что луна архетипический «мертвый» мир. Мало того, что там нет жизни, но и почти вся его вулканическая активность вымерла миллиарды лет назад.
читали: 702
читать далее
Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь