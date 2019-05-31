Жизнь и смерть великого телескопа

NASA/JPL-Caltech

30 января 2020 года НАСА остановит работу космического телескопа Spitzer, закончив одну из самых лучших космических миссий агентства.

Почему это важно: Spitzer разработали для того, чтобы сделать невидимое видимым, позволив ученым исследовать галактики, звезды и т.д. И даже сегодня Spitzer дает новые идеи.

• В исследовании, опубликованном в апреле, использовались данные Spitzer, чтобы показать, что самые ранние галактики Вселенной были ярче, чем ожидалось. Это изменило взгляд ученых на нашу раннюю Вселенную.

• В 2017 году Spitzer подтвердил, что семь планет размером с Землю находятся на орбите звезды TRAPPIST-1, расположенной на расстоянии в 40 световых лет. Это – одно из самых важных открытий экзопланет на сегодняшний день.

• Когда миссия Spitzer закончится, ученым будет не хватать подобных возможностей. Но в 2021 году будет запущен космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) НАСА.

Общая картина: Spitzer по-прежнему функционирует и, вероятно, будет работать еще пару лет, но НАСА решило, что его годовой бюджет, менее 14 миллионов долларов, лучше было бы использовать где-нибудь еще.

Детали: он с каждым годом все дальше удаляется от Земли. В конце концов, телескоп окажется слишком далеко.

• НАСА обращалось к частным компаниям с просьбой взять на себя операции Spitzer, но никто не смог вовремя выстроить финансирование.

• Изначально ученые надеялись, что JWST и Spitzer будут находиться в космосе одновременно, собирая данные в тандеме для калибровки нового телескопа, но длительные задержки JWST сделали это невозможным.

Что дальше: хотя Spitzer не будет собирать новые данные после начала 2020 года, ученые по-прежнему смогут получить доступ к его информации для новых открытий.

Будущее астрофизики НАСА

НАСА много работает над запуском JWST в 2021 году. Телескоп считается преемником Хаббла, и он станет поворотным моментом в астрономии.

• Телескоп обещает исследовать все - от атмосфер экзопланет до первого света Вселенной.

На горизонте: миссии агентства WFIRST, предназначенной для исследования темной энергии и изображений экзопланет, несколько раз урезали бюджет, но ее финансирование было восстановлено.

• Если финансирование сохранится, WFIRST станет следующим крупным астрофизическим проектом НАСА в 2020-х годах.

Итог: в то время как НАСА направляет свои астрофизические ресурсы на большие, дорогие и тщательно изученные миссии, такие как JWST и WFIRST, агентство может упустить малые и менее дорогие телескопы, которые имеют огромную научную ценность.

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