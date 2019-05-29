Частные компании строят экзоскелет вокруг Земли

NASA

SpaceX и его конкуренты планируют в ближайшие несколько лет окружить планету тысячами маленьких объектов.

В 1957 году спутник в форме пляжного шарика улетел в небо и пробил невидимую линию между Землей и космосом. Обходя планету, спутник провел собственную невидимую линию, разделив историю на отдельные части - до путешествий в космос и после.

Спустя десятилетия спутники нас не так впечатляют. Есть тысячи других спутников. Они образуют своего рода экзоскелет вокруг Земли, который с каждым годом становится все толще.

Самые новые приходят от SpaceX. В четверг вечером компания запустила на орбиту 60 спутников, первую партию из тысяч спутников, которые когда-нибудь отправят интернет на Землю. Спутники отправились в космос. Оказавшись на орбите, они разлетятся и развернут солнечные батареи, чтобы поглощать солнечный свет, который они будут использовать для своего питания.

Маск, генеральный директор SpaceX, говорит, что усилия под названием Starlink обеспечат удобный и надежный интернет-сервис «в идеальном случае во всем мире».

Шестьдесят – это только начало. Маск надеется развернуть целых 12 000 спутников.

Сейчас около 5000 находятся на орбите вокруг Земли - всего. Примерно 2000 все еще работают. Почти половина принадлежит Соединенным Штатам, а Китай и Россия лидируют вместе с остальными. «Я думаю, что в течение полутора лет, может быть, двух лет, если все пойдет хорошо, у SpaceX, вероятно, будет больше спутников на орбите, чем всех других спутников вместе взятых», - сказал Маск.

Джефф Безос хочет запустить тысячи, а Грег Уайлер, глава OneWeb, созданной для этой цели, развернул первые шесть спутников компании в феврале.

Первоначальная доставка спутников SpaceX также является головной болью для защитников природы, людей, которые беспокоятся о растущем количестве спутников и обломков, накапливающихся над Землей. Они предупреждают, что переполненная орбита увеличивает риск столкновений, ударов, которые могут привести к еще большему количеству летающего мусора.

«Космос нелегко очистить», - говорит Лиза Рут Рэнд, историк, изучающий орбитальный мусор. «Как бы трудно ни было исправить ущерб на Земле, скажем, от разлива нефти, представьте, как трудно было бы устранить катастрофу в условиях микрогравитации».

Маск сказал, что SpaceX «старается изо всех сил, чтобы убедиться, что проблемы орбитального мусора нет». По его словам, новейшие спутники вращаются на орбите на достаточно низкой высоте, которая позволяет им вернуться в атмосферу Земли в течение года, если они перестают работать. Спутники также получают радиолокационную информацию, которая отслеживает объекты на орбите, что позволяет им «автоматически маневрировать вокруг любого орбитального мусора».

Тот факт, что SpaceX выполняет ту работу, которую исторически выполняли правительства, не кажется таким уж и новым, как это было даже несколько лет назад. Но мысль о том, что спутники коммерческой компании превосходят по численности все остальные, и за такой короткий промежуток времени, довольно удивительна.

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