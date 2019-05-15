Исследования показывают, что луна все еще геологически активна

NASA/GSFC/Arizona State University

Мы думаем о том, что луна архетипический «мертвый» мир. Мало того, что там нет жизни, но и почти вся его вулканическая активность вымерла миллиарды лет назад.

Намек на то, что Луна не совсем геологически мертва, появился еще 50 лет назад во времена Аполлона. Миссии Аполлона 12, 14, 15 и 16 оставили «детекторы лунных землетрясений» (сейсмометры) на поверхности Луны. Они передавали данные на Землю до 1977 года, показывая вибрации, вызванные внутренними «лунными землетрясениями». Но никто не был уверен, были ли какие-либо из них связаны с фактическими движущимися разломами, нарушающими поверхность Луны, или с чисто внутренними движениями, которые также могли вызывать толчки. Теперь новое исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience, предполагает, что сегодня на Луне действительно могут быть активные процессы.

Еще один признак того, что что-то еще происходит на Луне, появился в 1972 году, когда астронавты Аполлона-17 Джин Кернан и Джек Шмитт осмотрели возвышенность высотой в несколько десятков метров, которую они назвали «уступом Ли-Линкольна». Они и их команда на Земле думали, что это могло бы быть геологическим сдвигом, но они не были уверены.

Подобные примеры есть и на фотографиях, сделанных с корабля Аполлон. Но только в 2010 году камера, способная записывать детали менее метра, показала, что такие уступы могут быть разбросаны по всему небесному телу.

В настоящее время широко распространено мнение о том, что это – сдвиги породы, вызванные охлаждением луны после своего горячего рождения. При этом «сжатие» вызывает уменьшение объема и сжатие поверхности. Это означает, что луна немного уменьшается. Тем не менее, сдвиги породы не обязательно должны быть активными и движущимися, вызывая новые толчки. То же самое происходит и на Меркурии в гораздо более грандиозном масштабе, где радиус планеты уменьшился на 7 км за последние 3 миллиона лет. Там самые большие уступы почти в сто раз больше, чем у луны.

Активные сдвиги

Анализ показывает, что эти сдвиги относительно молоды, не старше 50 миллионов лет. Но они активны и все еще движутся сегодня? В новом исследовании Том Уоттерс из Смитсоновского института в США и его коллеги использовали новый способ точного определения местоположения приповерхностных лунных землетрясений в данных Аполлона, чем это было возможно ранее.

Команда обнаружила, что из 28 обнаруженных мелких землетрясений восемь находятся вблизи (в пределах 30 км) сбросовых уступов, предполагая, что эти сдвиги действительно могут быть активными. Шесть из них произошло, когда Луна была почти на самом большом расстоянии от Земли на своей орбите.

Команда также исследовала свежие следы, оставленные перемещенными валунами. Вероятно, это было результатом сотрясения грунта, потому что они также видны вблизи сбросовых уступов. Есть также следы оползневых отложений. Это, по их словам, все в совокупности убедительно доказывает, что движения все еще происходят на Луне.

Значит ли это, что луна небезопасна для исследования? США недавно объявили о планах поехать туда в ближайшие пять лет, чтобы создать лунную базу. К счастью, ни один из новых результатов не означает, что луна является очагом подземных толчков. Лунные землетрясения встречаются реже и слабее, чем на Земле, но, безусловно, есть несколько мест, близких к разломам, где лучше всего избегать установки лунных баз.

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