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опубликовано редакцией на Переводике 08.04.17 11:49 скаут: Gisha;

Ссылка на оригинал Сплочение россиян раздражает Каспаров.ру Разумеется, центральной темой последних дней всех, без исключения, российских средств массовой информации, стали трагические события, произошедшие в петербургской подземке.



Как это обычно бывает, не все они преследуют цели объективного освещения ситуации. А кто-то, как, например, обозреватель портала Каспаров.ру Михаил Пожарский, скатывается в типичную для себя, дешёвую аналитику.







В статье под названием «Как во Франции» не выйдет», Пожарский, как это и присуще либерально настроенным «экспертам», вновьтсравнивает Россию и Запад. Вот и сейчас, после появившейся информации о готовящихся в стране антитеррористических митингах, им была найдена возможность провести аналогии в привычном для себя ключе.









Как у французов, у нас, действительно, получилось бы навряд ли. Или, быть может, Пожарский позабыл, как на самом деле происходило «единение» миллионов в Париже?







Зато, вот, какие-то сообщения о денежном вознаграждении участников предстоящих российских митингов, автор материала нашёл без труда. Правда, в отличие от своих коллег, Пожарский даже не предоставил «неопровержимых доказательств», в виде скриншотов этих самых объявлений с портала Массовки.ру. Которые, к слову, разместить там мог, кто угодно. Возможно, и сами коллеги Пожарского по журналистскому цеху.







Да-да, как имитируют «национальное единение» на Западе мы уже рассмотрели выше.

Что же касается России, то, полагаю, нагляднее всего, была моментальная реакция петербуржцев на случившееся. Сплотился буквально весь город, начиная от простых водителей, перевозивших людей бесплатно и АЗС, не бравших денег за топливо, заканчивая различными кафе, угощавших горячими напитками всех нуждающихся. А место стихийного мемориала в память о погибших в террористическом акте, в одночасье заполнилось морем из букетов цветов, которые туда несли обычные горожане. И никто им «400 целковых» не обещал. Посчитали нужным почтить память своих сограждан. Пришли и почтили, как бы это теперь кого не раздражало.



Что это ещё, если не то самое национальное единение, которого, со слов Пожарского, якобы не может быть в России? статью прочитали: 38 человек Комментарии Материалы по теме - «Новая газета», «Радио Свобода» и «Ведомости» манипулируют данными опроса общественного мнения в своих интересах Сегодня ряд либеральных СМИ – «Новая газета», интернет-портал «Радио Свобода» и газета «Ведомости» – вышли с редакционными статьями, посвященными так называемым акциям протеста 26 марта читали: 68 читать далее

Разумеется, центральной темой последних дней всех, без исключения, российских средств массовой информации, стали трагические события, произошедшие в петербургской подземке.Как это обычно бывает, не все они преследуют цели объективного освещения ситуации. А кто-то, как, например, обозреватель портала Каспаров.ру Михаил Пожарский, скатывается в типичную для себя, дешёвую аналитику.В статье под названием «Как во Франции» не выйдет», Пожарский, как это и присуще либерально настроенным «экспертам», вновьтсравнивает Россию и Запад. Вот и сейчас, после появившейся информации о готовящихся в стране антитеррористических митингах, им была найдена возможность провести аналогии в привычном для себя ключе.Как у французов, у нас, действительно, получилось бы навряд ли. Или, быть может, Пожарский позабыл, как на самом деле происходило «единение» миллионов в Париже?Зато, вот, какие-то сообщения о денежном вознаграждении участников предстоящих российских митингов, автор материала нашёл без труда. Правда, в отличие от своих коллег, Пожарский даже не предоставил «неопровержимых доказательств», в виде скриншотов этих самых объявлений с портала Массовки.ру. Которые, к слову, разместить там мог, кто угодно. Возможно, и сами коллеги Пожарского по журналистскому цеху.Да-да, как имитируют «национальное единение» на Западе мы уже рассмотрели выше.Что же касается России, то, полагаю, нагляднее всего, была моментальная реакция петербуржцев на случившееся. Сплотился буквально весь город, начиная от простых водителей, перевозивших людей бесплатно и АЗС, не бравших денег за топливо, заканчивая различными кафе, угощавших горячими напитками всех нуждающихся. А место стихийного мемориала в память о погибших в террористическом акте, в одночасье заполнилось морем из букетов цветов, которые туда несли обычные горожане. И никто им «400 целковых» не обещал. Посчитали нужным почтить память своих сограждан. Пришли и почтили, как бы это теперь кого не раздражало.Что это ещё, если не то самое национальное единение, которого, со слов Пожарского, якобы не может быть в России?