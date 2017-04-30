



архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

дата публикации 30.04.17 00:15 скаут: Игорь Львович “Postimees”,

"Кто старое помянет, или Такую ли Эстонию мы хотели?" Эстония - 29 апреля 2017 г. Кто старое помянет, или Такую ли Эстонию мы хотели? 29 апреля 2017 г.,

Автор Павел Иванов | ФОТО: Личный архив Я дал обещание не писать на тему десятилетия бронзовых ночей. Однако есть у меня пара мыслей, не могу сказать, что будящих во мне смутное сомнение, но все же, пишет колумнист Павел Иванов.

Начну с того, что если вы спросите меня, что я делал десять лет назад, то отвечу просто: всю ночь писал текст своей телепередачи «С другой стороны». Это были минуты моих размышлений на Первом Балтийском канале по пятницам после «Новостей Эстонии». Через год, в марте 2008 года, я, правда, поплатился за откровенность своих передач. Зато сейчас нет причин волноваться за содержание аналогичной «правильной» передачи. Ну да ладно. Десять лет назад я смотрел трансляцию по Каналу 2 и писал текст. Через каждые пять-семь минут менял слова, предложения, смысл. Кстати, я сохранил этот текст. Вернее, тексты. Один для телевидения, другой для "МК-Эстонии", которой я тогда руководил. Достаточно любопытно прочитать их спустя десять лет. «С другой стороны», эфир 29 апреля 2007 года, ПБК: «Мой город стал очередным европейским городом - с погромами, спецназом, газом, пожарами, бесчинствующей толпой и разворовывающими киоски юнцами. Согласитесь, что даже крайне непопулярные решения властей можно и нужно исполнять разумно и корректно. В этом-то и заключается мудрость тех, кто нами правит. Раз решили начать раскопки для идентификации возможных останков, то так и скажите. Нормально и четко. Чтоб всем было понятно без разных психов, скрытности и накала страстей. Мы ведь на каждом шагу твердим: мы демократическая страна и демократия начинается с гласности. Простите, но гласностью не пахнет. Совком отдает… Смешными были заверения полицейских начальников об учениях! Нас чего, за дураков держат? Выходит, держат. Полицейские со всей страны съехались к памятнику, оставив свои города и села без должного присмотра, а народу говорится, что полиция учится – в декабре день рождения Винни-Пуха пройдет, надо потренироваться! А сама хронология событий? Начало исторических раскопок названо операцией... Слово-то какое! Кадры раннего утра в четверг – сотни гномиков в неоновых жилетах стоят по периметру церкви и мемориала. Что-то случилось? Кого-то ловят? Нет, это современная демократическая Эстония копает! Это один человек пошел против своего народа, с ОМОНом и дубинками! Почему под покровом ночи? Боится потому что. Почему именно сейчас, накануне 9 мая? Ведь при проведении исторических раскопок нет какого-то критерия времени. И об этом заявляли и ответственные политики – сегодня, завтра, через год. Однако все ссылались на советы компетентных органов. Простите, но в таком случае компетенция отсутствует напрочь. Вся логика происходящего говорила: начните 10 мая - пусть люди сходят, помянут, две недели осталось-то… А явная подстава своих коллег по коалиции? Министры обороны и внутренних дел теперь отдуваются по полной, но они не реформисты, не из партии премьера. Хотя я слышал негромкое, но четкое заявление из уст одного члена кабинета, что в случае, если не дай бог что, премьер ответит по полной программе. А у нас в эфире - one man show! Вся страна теперь смотрит только на одного героя. На того, у которого после выборов голова вскружилась от личной победы. На лидера реформистов и премьер-министра Андруса Ансипа, лидера небольшой клики. Не удивлюсь, если в поздних энциклопедиях про нашу страну в графе про Ансипа будет написано «вошел в историю страны как политик, расколовший общество из-за своего упрямства по причине неадекватной оценки своей роли в политической жизни Эстонии». Зато в нашей стране налицо преемственность. Ансип - второй премьер-министр подряд, который воюет с памятниками и соответствующей народной памятью. Юхан Партс с краном и собаками пошел против своего же народа в Лихула. И неважна тут идеология монументов, важно то, что власть идет против народа и это стало регулярным. Что есть трусость. Я хотел бы обратить внимание и на то, что погромы в городе устроила молодежь, девушки в том числе. И судя по телекадрам, все же непонятно, причем здесь лозунги "Россия!", зачем громить и разворовывать магазины, переворачивать машины – разве это память о погибших? К таким хулиганским выходкам полиция была не готова. Как, наверное, и родители тех, кто просто громил магазин нижнего белья. Как, наверное, и вся страна, которая вчера ночью похоронила интеграцию. Такую ли Эстонию мы хотели?» И второй текст десятилетней давности. «Не стоит сегодня в очередной раз устраивать разборки первопричин произошедшего. Абсолютно понятно, что мы имеем дело с двумя полярными ситуациями. С одной стороны, погромы стали следствием. С другой стороны, погромы и защита своих святынь не стыкуются. Прятаться за фразы типа "нас, русских, довели", некорректно. Да, повторю еще раз: то, что произошло, есть следствие всего того в нашей стране, что измеряется возрастом погромщиков. Но, как это водится, понять и осознать причины произошедшего можно, и взглянув внутрь себя. Ведь мы же здесь одни. В эти дни нам, русским, не к кому было обратиться за советом, за призывом. У нас нет ни одного конструктивного общественно-политического движения, нет ни одного порядочного своего парламентария, нет ни одного уважаемого лидера. Молодежью руководили трусы и предатели. И Линтер из "Ночного дозора" сидит не по идейным соображениям, а за подстрекательство. В адрес нас с вами не прозвучало ни одного слова – все, кто сам себя называл представителем русскоязычного населения, все молчали. Как это ни прискорбно, даже церковь. Но я не удивлюсь, если через пару дней все эти молчуны повылазят из своих теплых нор и станут нотации читать. Мы одиноки и отрезаны от страны, друг от друга. Я понял в эти дни и ночи, что нет у нас даже возможности получить сиюминутную и адекватную информацию на русском языке о происходящем. Основные русские порталы либо отставали как минимум на час, либо просто закончили свою работу в 11 часов вечера – надеюсь, спали крепко. А на телеканалах красовались бог весть откуда взявшиеся корреспонденты-самозванцы, которые прославляли пьяных подростков. А сколько ума надо было иметь руководству радиостанции, чтобы в течение одного часа пускать несколько раз песню "Вставай, страна огромная!" Завтра наступит новая неделя, завтра на работу, в школу. Я не уверен, что есть причина бахвалиться перед своими однокашниками. Хотя, если украденные цветы были первыми в жизни, это запомнить можно. Я надеюсь, что учителя также найдут в себе педагогическую и гражданскую смелость сказать, что так нормальные русские люди не делают. Я надеюсь, что родители дома все же объяснят своим детям, что дед не порадовался бы за внука, который помянул бы его в украденном костюме от Hugo Boss. Я надеюсь, что у нас хватит трезвого ума не сворачивать на путь национальной розни. Я надеюсь, что у всех нас хватит разума не превращать грядущий Первомай в очередную ночь хаоса и ужаса. И не поддавайтесь провокациям! А в среду купите газету и просмотрите невеселые картинки. Найдите себя, своих друзей и задумайтесь, подвиг ли это. Разума и спокойствия вам». Эмоционально. Местами неуместно. Местами остро. Местами глупо. Местами так и есть. А что касается мыслей терзающих, то первопричины их такие. Обвиненный в организации беспорядков Кленский спустя десять лет признался, что Бронзового солдата использовали в своих целях все, даже «дозоровцы». Молодой эстонец, лет 25 максимум, в телеэфире признался, что спустя десять лет он стал думать, что что-то было сделано неправильно. Молодой русский парень, вроде абитуриент, признался перед камерой, что тогда ни он, ни его родители, абсолютно не переживали за судьбу памятника. Другие же его сородичи продолжают жить мыслями «мочить за тогда». Есть еще и те, кто прикрываются погибшим ни за что Дмитрием Ганиным. Или те, кто считает себя победителем над «пятой колонной». Такую ли мы Эстонию хотели?





статью прочитали: 43 человек Комментарии ﻿

29 апреля 2017 г.,