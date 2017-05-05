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опубликовано редакцией на Переводике 05.05.17 14:39
скаут: dianazlaya;
 
 

Своих героев знай в лицо: в Сирии погиб доброволец Иван Слышкин

2 марта 2017 года Россия простилась со своим героем, уроженцем закрытого уральского города Озерск, солдатом Иваном Слышкиным, отправившимся воевать на Ближний Восток в качестве добровольца. Об этом подробнее в материале.

Иван Слышкин жил в городе Озерск, чье прежнее название Челябинск-40 и Челябинск-65, в съемной квартире вместе со своей невестой после службы в армии. Детство героя прошло в маленьком поселке Татыш, что находится в 10-12 км от Озерска. Строительство поселка было начато одновременно со строительством нынешнего центра города, но в какой-то момент Татыш начал отставать, превратившись в скором времени в далекую и неблагополучную окраину. Сейчас поселок представляет собой самый настоящий заповедник послевоенной эпохи, состоящий из двухэтажных бедных сталинок, почты, магазина, общественной бани, которую с легкостью можно спутать с каким-нибудь домом культуры.

Учился Иван до второго класса в школе №27, а в 2001 году перешел в среднюю образовательную школу №22, в которой с недавних пор начала готовить в своих стенах будущих спасателей – несколько лет назад на вывеске школы появилась приписка «Кадетские классы МЧС России». Причина возникновения специализации школы – «недостаточная наполняемость классов», детей в поселке на окраине города становилось все меньше и меньше. Благодаря проведенной реформе, в город начали приезжать курсанты.

Об Иване по-доброму отзываются в школе №22 учителя, некоторые даже называют его «ангелом». К примеру, Галина Филиппова, которая принимала непосредственное участие в школьной жизни Слышкина, описывает Ивана как мальчика исполнительного, правильного, и в то же время незаметного.

«Я на него обратила внимание уже значительно позже, когда он возмужал — ему это очень шло», – делится воспоминаниями Галина Филиппова.

Инна Зотова, которая преподавала в школе математику, откровеннее всех опрошенных учителей говорит об Иване Слышкине, отмечая, что пусть и бедной и неблагополучной была семья мальчика, родители злоупотребляли алкогольными напитками, дети были очень воспитанными (Ваня и его старшая сестра Света), приветливыми, никогда не грубили, отличались особой скромностью и стеснительностью. Помимо всего этого, еще и учились хорошо.

Иван подает пример подрастающему поколению: в школе №22 мальчики и девочки готовы брать с него пример, отдавая долг Отечеству службой в армии.

По окончании 9 класса Слышкин распрощался со школой и пошел учиться дальше в технический колледж, даже несмотря на то, что профессию в данном учебном заведении получать не собирался – он для себя уже давно расставил приоритеты и наметил дело, которому хочет посвятить жизнь – военное дело.

«В то время ребята не рассуждали о деньгах так, как сейчас. Он просто хотел быть военным. Он стал героем, примером для других. Эта новость всколыхнула весь поселок. Его и так все знали, и теперь все им гордятся», – откровенничает учительница Ивана Лидия Казьмина.

Печально сложилась дальнейшая судьба семьи Ивана: в 2012 году, еще до того, как парень ушел служить срочную службу, родители Слышкина расстались.

В 2013 году Иван стал контрактником – заступил на службу в военной части в Трехгорном. С начала 2014 года и до первой поездки в Сирию весной 2016 (вторая и последняя состоялась в январе 2017 года) был в составе спецназа в Чечне. Как рассказывает отец Ивана Алексей Слышкин, проживающий в некогда семейном «гнезде» в одиночестве, его сын был по характеру воин, он предпочел такую жизнь обыкновенной гражданской.


Мать Ивана Ирина Слышкина вспоминает о службе сына в Чечне:

«Там был контужен. Его командир закрыл грудью и погиб, а Ваню отбросило волной. Он сказал по возвращении: «Я буду так же грудью защищать. Я любого на войне закрою собой»».

Подтверждают и друзья Ивана тот факт, что Слышкин называл службу не просто призванием, а жизненным выбором. Кажется, он не боялся смерти, не боялся погибнуть на войне, ведь он решился поехать в Сирию еще раз, а из первой поездки вернулись далеко не многие – меньше половины отряда.

Из второй поездки не вернулся и Иван, и, как говорит один из его друзей, парень, которому было всего 23 года, будто бы все это знал. Так и случилось.

12 февраля 2017 года Иван Слышкин, герой Российской Федерации, погиб. Похоронен военный на кладбище в аллее славы в Озерске. В музее школы в поселке Татыш, где учился Иван, появился памятный стенд. Сейчас родные и близкие Ивана хотят установить мемориальную табличку в честь павшего солдата.

 Так или иначе, а память о герое будет жить вечно, вне зависимости от того, удастся ли осуществить задуманное или нет.

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теги: Сирия  
   
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