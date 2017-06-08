Сеть Вольтер раскрыла связь саммита Бильдербергского клуба с Катарским кризисом

Прошло уже четыре дня с момента завершения в США саммита Бильдербергского клуба, однако, вопреки обычной практике таких секретных встреч, до сих пор в прессе не появилось ни одной утечки. Зато аккурат на следующий день в экономическом эпицентре Ближнего Востока грянул дипломатический скандал, вызревавший с момента визита Трампа в Эр-Рияд и Тель-Авив. Известный аналитик Тьерри Мейсан доказывает прямую связь между встречей Бильдербергов и катарским казусом.

Заседание Бильдербергской группы, первоначально организованной в качестве аналитического центра НАТО, стала ареной сложной дискуссии между сторонниками и противниками империализма на Ближнем Востоке. Главная интрига прошедшего саммита заключается в расколе между США и Великобританией, то есть внутри системообразующей англо-саксонской элиты, в вопросе использования терроризма на Ближнем Востоке.

Поэтому первый день работы Бильдербергского клуба был посвящен дебатам между сторонниками и противниками исламизма. ЦРУ и МИ-6, таким образом, попытались найти компромисс, чтобы сохранить главную цель НАТО – борьбу против России. Причем, раскол этот вызван приходом в Белый дом нового президента Дональда Трампа – выдвиженца из протекционистских кругов Америки.

Вашингтон выступает против обращения к терроризму, в то время как Лондон не намерен отказываться от такого эффективного инструмента для сохранения своего влияния на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствует представительство американской администрации и Виндзоров на саммите в Шантильи. Раскол бильдербергеров подтверждает также экономист Валентин Катасонов, говоря об отсутствии единства группы в отношении санкций против России.

Чтобы понять привязку Бильдербергского клуба к Ближнему Востоку, необходимо вспомнить, как появился этот секретный центр. С самого начала его создания в 1954 году силами ЦРУ и МИ-6 он был частью натовского проекта «Гладио», направленного на сдерживание советского влияния в Европе после второй мировой войны. Ориентация на Ближний Восток возникла в конце 70-х годов в связи с приходом коммунистов к власти в Афганистане.

Напомним, что США тогда создали в Персидском заливе группу войск под названием «Центком», в то время как Бильдербергский клуб занялся поддержкой экстремистских движений на Ближнем Востоке. В частности, британский востоковед Бернард Льюис, консультировавший администрацию Джорджа Буша, предложил использовать «Братьев-мусульман» для свержения афганского правительства, а затем и вовсе расширить так называемую «войну за свободу» по всей Центральной Азии.

30 лет спустя этот сценарий будет запущен против Сирии, когда в 2008 году будущий представитель сирийской оппозиции Басма Кодмани и немецкий агент Фолькер Петерс обосновали для Запада умеренность «Братьев-мусульман» перед «суверенными экстремистами» Ирана и Сирии. Однако на прошедшем саммите в Шантильи мировая элита раскололась.

Представители администрации Трампа – советник по национальной безопасности генерал Макмастер и его эксперт Надя Шадлоув, идеолог борьбы с исламским радикализмом – выступили против использования исламизма. Происламистский проект со стороны США представляли экс-директор ЦРУ Джон Бреннан, его бывшие подчиненные Аврил Хайнс и Дэвид Коэн, отвечавший за финансирование терроризма, экс-главком Центкома Дэвид Петреус и миллиардер Генри Кравис, «неформальный казначей ИГ*».

Сторонников исламизма от Европы делегировала Великобритания и Франция. Это британские силовики – экс-директор МИ-6 и давний покровитель «Братства», сэр Джон Сауэрс и бывший начальник штаба, подготовивший план наземного вторжения в Сирию, генерал Николас Хоутон. Для Франции – генерал Бенуа Пуга, бывший начальник Генштаба и командир спецназа в Сирии, и Бруно Тертрейс, неоконсервативный стратег департамента обороны.

Из расклада сил на саммите Бильдербергского клуба, а также текущей военной ситуации в Сирии, Тьерри Мейсан делает вывод о том, что Лондон готовит новую систему управления Ближнем Востоком. Вместо модели «Арабской весны» МИ-6 надеется создать новое соглашение, также основанное на политическом исламизме, с той разницей, что к «Братьям-мусульманам» будут приглашены Катар, Турция и… Иран. Об этом намекнул в своем выступлении на «Аль-Джазире» сам катарский шейх Тамим бен Хамад аль-Тани.

Именно поэтому Трамп, пытаясь упредить формирование нового альянса на Ближнем Востоке, предпринял в 20-х числах мая визит в Саудовскую Аравию, заплатив за её разрыв с «Братьями-мусульманами» 110 млрд долларов. А также объявил Иран врагом Америки и восстановил иранский сектор в ЦРУ, назначив его главой опытного разведчика Майкла Д'Андреа.

Однако в ответ коварный Альбион сделал рокировку по объединению «Братства» с хомейнистами, за что Иран незамедлительно получил серию терактов в самом центре своей столицы. Если новый британский проект будет реализован, то в хаотизации региона к суннито-шиитскому конфликту добавится ось «растущего политического ислама» в составе Тегерана, Дохи, Анкары, Идлиба, Бейрута и в сектора Газа.

В столь фатальные изменения верится с трудом, однако не надо забывать, что англичане имеют уникальный опыт закулисных игр в регионе, в ходе которых они проиграли лишь один раз – американцам после второй мировой войны. Единственное, что объединяет сегодня противников на Западе, это судьба «Исламского государства». По сообщению Мейсана, самопровозглашенный халиф уже отправил свой ультиматум на Даунинг-стрит и Елисейский дворец с требованием сохранить ИГ в регионе.

*«Исламское государство» (ИГ) – террористическая группировка, деятельность запрещена на территории РФ решением Верховного суда РФ

Alena Bajowa