CNN: “Пожар высшей категории” - русские хвастались что Майкл Флинн - это их “крот” в команде Трампа

Они рассматривали бывшего советника по национальной безопасности как своего союзника.

Пема Леви PEMA LEVY MAY 19, 2017

Российские официальные лица считали Майкла Флинна своим союзником, которого они могли бы использовать для влияния на президента Дональда Трампа, сообщил CNN в пятницу вечером. Канал цитирует «нескольких государственных чиновников», которые знали о разговорах внутри российского правительства, перехваченных во время кампании 2016 года.





Российские официальные лица считали Майкла Флинна своим союзником, которого они могли бы использовать для влияния на президента Дональда Трампа, сообщил CNN в пятницу вечером. Канал цитирует «нескольких государственных чиновников», которые знали о разговорах внутри российского правительства, перехваченных во время кампании 2016 года.

«С самого начала это был пожар высшей категории, - сказал один бывший чиновник администрации Обамы - то, как русские говорили о нем». Другой бывший чиновник администрации сказал, что Флинн рассматривался как потенциальная проблема для национальной безопасности.

По словам источников, разговоры, перехваченные представителями американской разведки, свидетельствуют о том, что русские считали Флинна своим союзником. Эти отношения выстраивались в течение 2016 года, за месяцы до того, как Флинн был пойман в декабре, на перехваченном телефонном разговоре с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Этот звонок, и отредактированный рассказ Флинна о нём, привели, в конечном счете, к его увольнению с поста первого советника президента по национальной безопасности.

Флинн подал в отставку с поста советника по национальной безопасности в феврале, через 18 дней после того, как заместитель генерального прокурора Салли Йейтс предупредил Белый дом, что Флинн солгал вице-президенту Майку Пенсу о его контакте с российским послом и, как результат, мог стать объектом шантажа.

Carolyn Kaster/AP



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