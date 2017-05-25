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дата публикации 25.05.17 13:49
скаут: Игорь Львович;
   
 

Запрет Порошенко больно ударил по российским социальным сетям, обвалив аудиторию

После запрета посещаемость российских социальных сетей стремительно обвалилась – каждый из известных российских ресурсов уже потерял около 33% посетителей за 5 прошедших дней. Эксперты сообщают, что украинская аудитория будет непрерывно убывать. Об этом сообщает компания SimilarWeb. Стало известно, соцсеть “ВКонтакте” за несколько последних дней потеряла 3,35 миллиона пользователей, при этом уточняется, это количество будет расти, так как на данный момент не все украинские операторы произвели отключение запрещенных в стране сайтов. Аналитики указывают, что до запрета среднесуточная аудитория vk.com составляла до 10 миллионов человек.

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Аналогичная картина наблюдается и с “Одноклассниками”, “Яндексом”, а также интернет-порталом Mail.ru – каждый из них в среднем потерял до 35% своей украинской аудитории. Эксперты сообщают, что украинская аудитория будет непрерывно идти на убыль, так как один из крупнейших украинских операторов “Воля” предупредил, что полное отключение начнется с 1 июня текущего года.







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теги: Украина  
   
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