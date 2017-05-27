Русские клиенты швейцарских банков нервничают

Автор: Русская редакция SWI Swissinfo 03.02.2017



Банковские данные, направленные в рамках системы автоматического обмена из Швейцарии в Россию, могут быть использованы там в качестве оружия в политической борьбе. (Keystone)

Швейцарию в качестве мировой финансовой площадки ожидают неспокойные времена. Пока никто не может сказать, какие последствия для нее в этом смысле будет иметь избрание Д. Трампа и решение избирателей Великобритании покинуть Евросоюз (Brexit). Ясно одно –швейцарская финансовая индустрия сильно зависит от положения на международных финансовых рынках, и чтобы укрепиться на нах, она обязана соблюдать новейшие стандарты, разработанные ОЭСР в области борьбы с уклонением от уплаты налогов и легализацией/отмыванием преступных капиталов. И прежде всего, речь идет о переходе к автоматическому обмену банковскими данными по счетам нерезидентов с иностранными налоговыми властями.

И вот вчера федеральный кабинет министров Швейцарии объявил о намерении перейти начиная с 2019 года к режиму автоматического обмена данными также с такими странами как Китай, Индонезия, Колумбия, Мексика, Саудовская Аравия — и Россия. Многие эксперты, как указывают сегодня, например, газеты Tages-Anzeiger и BundВнешняя ссылка, весьма удивлены такой скоростью. По мнению Юрга Бирри (Jürg Birri), главы юридического отдела консалтинговой компании KPMG, власти Швейцарии должны «очень внимательно проанализировать, как пройдет запуск системы автоматического обмена информацией с указанными странами, поскольку у меня существуют обоснованные подозрения относительного того, насколько велика будет ответственность, с которой данные страны будут обращаться с банковской информацией».

В Швейцарии проблематику автоматического обмена банковской информацией курирует Государственный секретариат по международным финансовым вопросам (Staatssekretariat für internationale Finanzfragen — SIFВнешняя ссылка, структурное подразделение Федерального Департамента/Министерства финансов Швейцарии/EFD). Эксперты этого ведомства считают, что беспокоиться не о чем, и что защита информации будет обеспечена, поскольку каждая страна, включая Швейцарию, прошла сертификационную процедуру, организованную соответствующими структурами ОЭСР.



(swissinfo.ch)

Однако, как считает Марсель Видриг (Marcel Widrig) из консалтинговой компании «PWC», далеко не все страны, с которыми Швейцария намерена начать обмен банковскими данными, удовлетворяют критериям ОЭСР. Среди таких стран названа и Россия, в адрес которой Швейцария «направила ряд предложений в плане исправления и улучшения ситуации и только после того, как все эти рекомендации будут реализованы, эта страна может начать обмениваться со Швейцарией налоговой и банковской информацией». И пусть пока в отношениях с Россией система автоматического обмена банковскими данными не заработала, по словам Юрга Бирри, многие российские клиенты швейцарских банков уже начали беспокоиться.

«В прошлом году Россия попыталась провести программу деоффшоризации и репатриации капиталов, однако результаты реализации этой программы оказались довольно скромными. Отсюда следует исходить из того, что среди клиентов швейцарских банков все еще есть много клиентов из России, не уплативших со своих капиталов всех положенных налогов. Многие из этих клиентов отличаются весьма значительными суммами денег, выведенных из России, кроме того, велико среди них и число тех, кто владеет акциями разных компаний и предприятий, не ставя об этом в известность российские налоговые органы. Но теперь с переходом к автоматическому обмену все это может всплыть на поверхность и стать известным властям в Российской Федерации», — цитируют газеты Tages-Anzeiger и Bund Юрга Бирри.

Как считает, кроме того, депутат швейцарского парламента от цюрихской организации Швейцарской народной партии (SVP) Альфред Хеер (Alfred Heer), банковские данные, направленные в рамках системы автоматического обмена из Швейцарии в Россию, могут быть использованы там в качестве оружия в политической борьбе. Напомним, что по данному вопросу свое слово должен будет еще сказать и швейцарский парламент. По мнению депутата от партии демохристиан кантона Обвальден Эриха Эттлина (Erich Ettlin, CVP) особых проблем в плане распространения системы автоматического обмена на другие страны ожидать не приходится, кроме — России. Здесь в парламенте может возникнуть сильная оппозиция, с учетом того, что совершенно неизвестно, в какой степени российская сторона будет придерживаться принципов защиты персональных данных.

Об этом же говорит и Беат Вальти (Beat Walti, FDP), депутат от партии швейцарских либералов из Цюриха. «Вопрос обеспечения сохранности частных данных в отношении таких стран, как Россия или Мексика, является очень важной темой. Клиенты швейцарских банков из этих стран могут оказаться в опасности в случае, если информация о том, что данные лица имеют состояния за рубежом, попадет не в те руки. В отношении же с такими странами, как Германия или Франция, такой проблемы не возникает. В целом же такого рода сомнения не являются предложением вообще отказаться от автоматического обмена банковской информацией. Переход на новые стандарты ОЭСР в этой области является своевременным и верным шагом в верном направлении», — резюмирует этот швейцарский парламентарий.

Стандарт ОЭСР об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах (AIAВнешняя ссылка)

Международная инициатива ОЭСР, направленная на повышение налоговой прозрачности, которую поддерживают более 90 юрисдикций по всему миру. Стандарт состоит из следующих четырех ключевых элементов:

«Model Competent Authority Agreement» («Модельное соглашение между компетентными органами» — «MCAA») устанавливает административную основу для обмена информацией между юрисдикциями-участниками. «MCAA» является рамочным соглашением, действие которого начинается только после вступления в силу соответствующего локального законодательства с учетом требований по защите персональных данных и конфиденциальности информации.

«Common Reporting Standard» («Общие стандарты отчетности») определяют объем информации, которая должна включаться в отчет, а также устанавливают требования к процедуре «дью дилидженс» клиентов.

«CRS Commentary» («Комментарии к «Общим стандартам отчетности») содержат детальные инструкции по применению «Модельных соглашений между компетентными органами» («MCAA») и «Общих стандартов отчетности» («CRS»), включая соответствующие примеры.

«CRS Schema and User Guide» («Алгоритмы применения и пользовательское руководство к Общим стандартам отчетности») содержат общие требования и инструкции в отношении электронной передачи финансовыми институтами информации в налоговые органы.

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