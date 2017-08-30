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дата публикации 30.08.17 13:48
скаут: Игорь Львович;
   
 

Сегодня исполнилось три года со дня трагедии под Иловайском


Киев: Сегодня исполняется три года со дня трагедии под Иловайском, когда украинские военнослужащие оказались в окружении регулярных войск Российской Федерации в Донецкой области.

Утром во вторник на Михайловской площади в Киеве собрались родственники и близкие бойцов, чтобы почтить память погибших.

«29 августа 2014 по непосредственному указанию и приказу командования Генерального штаба ВС РФ российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных, вместе с тремя пленными российскими десантниками. При указанных обстоятельствах совершено вероломное убийство 366 украинских воинов, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен», - сообщили в Генеральной прокуратуре Украины по результатам исследования обстоятельств Иловайской трагедии.

В ГПУ напомнили, что в третьей декаде августа 2014 руководством ВС РФ было организовано прямое вторжение регулярных российских подразделений на территорию Донецкой области с одновременными артиллерийскими обстрелами позиций ВС Украины из России.

Масштабное вторжение состоялось в ночь с 23 на 24 августа 2014 года.

Также в ГПУ отметили, что группировка ВС РФ вдоль восточного участка государственной границы Украины насчитывала 35 батальонно-тактических и ротных тактических групп, не менее 45 100 военнослужащих; до 160 танков; 1 360 БМП (БТР) 350 единиц артиллерии; 130 единиц реактивных систем залпового огня; 192 боевых самолетов; 137 вертолетов.

«Учитывая реальную угрозу вторжения вдоль всего российско-украинской границы, Вооруженные Силы Украины фактически не имели достаточного количества сил для увеличения контингента войск на Донецком направлении и одновременного обеспечения обороны других участков государственной границы.

В результате внезапного вторжения 24-25 августа 2014 года регулярных подразделений Вооруженных Сил РФ и их марша в направлении города Иловайск батальоны МВД Украины «Днепр-1», «Миротворец», «Свитязь», «Херсон», «Ивано-Франковск», Нацгвардии «Донбасс» и силы сектора «Б» попали в окружение значительно превосходящих по численности сил противника», - добавили в пресс-службе.

Сообщается, что командованием сил АТО было определено основной задачей сохранение жизни украинских воинов.

«С этой целью начаты переговоры между руководителем АТО В. Муженко и представителями ГШ ВС РФ, а также на уровне руководства сектора «Б» и подразделений ВС РФ, о предоставлении гарантии безопасных гуманитарных коридоров для выхода из окружения военнослужащих ВС Украины и других военных формирований Украины", - добавили в генпрокуратуре.

В 2014 году силы АТО попали в окружение русских войск в районе Иловайска. Согласно отчету временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств трагических событий, которые привели к гибели и захвата в плен бойцов добровольческих батальонов, а также Вооруженных сил Украины возле города Иловайск Донецкой области, к трагедии привели ошибки министра обороны Валерия Гелетея и начальника Генштаба Виктора Муженко.

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теги: Украина  
   
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