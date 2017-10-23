Русские своих не бросают. Даже котов. Даже в Швеции

22 October 2017

Это не тот кот о котором идет речь. File photo: Arno Burgi/TT

Русский, которому ранее, из-за угрозы взрыва бомбы на борту самолета, был объявлен пожизненный запрет на пребывание в Швеции, на прошлой неделе был остановлен пограничным контролем в Мальмё. Он утверждал, что возвратился, чтобы забрать своего кота.

Человек, у которого несколько лет назад были связанные с угоном судимости в его родной стране, был остановлен в Lernacken на шведской стороне моста Öresund, соединяющего Швецию и Данию, пишет газета Sydsvenskan.

Мужчина, в настоящее время задержанный в Мальмё по обвинению в нарушении шведских законов об иностранных гражданах (utlänningslagen), хотел попасть в Швецию, чтобы его забрать своё любимое домашнее животное семейства кошачьих, которое, согласно сообщению, сейчас находится в гостинице для кошек города Borås.

Кот оказался “на мели” в Швеции три года назад, когда его российский владелец был арестован в связи с угрозой взорвать самолет, которую он сделал во время полета из Санкт-Петербурга в Хельсинки.

Угроза привела к посадке рейса в Стокгольме.

Несмотря на то, что ему было пожизненно запрещено появляться в Швеции, 52-летний русский, по сообщениям, решил забрать своего хвостатого друга, что привело к тому, что он был задержан шведскими властями 12-го октября.

Теперь и адвокат человека оказался вовлеченным в вопрос о коте.

“Речь идет о пугливом животном, которое боится посторонних людей, поэтому мы должны найти решение этого вопроса” сказал Ричард Шёнмейр газете Sydsvenskan.

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