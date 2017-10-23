навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
23.10.17  

Бывший СССР: "Семья не защищена" - почему и куда уезжают из Азербайджана

(0)
 
23.10.17   Редакция

Русские своих не бросают. Даже котов. Даже в Швеции

(0)
 
22.10.17  

Подборка видео про оружие

(0)
22.10.17   Редакция

Избежит ли Порошенко участи Чаушеску?

(0)
 
22.10.17  

Исчезающие профессии: кого в России роботы оставят без работы

(0)
 
21.10.17   Редакция

Лондонский Сити: столица невидимой империи

(0)
 
21.10.17  

Откуда у русского генерала недвижимость на $38 млн. во Флориде?

(0)

последние за вчера, 22.10.17  
 
18:39  

Подборка видео про оружие

(0)
17:33   Редакция

Избежит ли Порошенко участи Чаушеску?

(0)
07:56   Редакция

Воскресный выпуск (без политики): Новинки сексуальной культуры народов мира

(0)
 
05:10  

Исчезающие профессии: кого в России роботы оставят без работы

(0)
 
04:56  

Наши в Китае: “Вызов врача на дом может обойтись в 1500 евро”

(0)
 
04:28  

Бывший СССР: Украинцы в Эстонии

(0)
 
03:21   Редакция

Как XIX съезд КПК изменит Китай и его отношения с миром

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
22.10.17 17:09    
Sergeolov Техника (1)
22.10.17 14:45    
Олька Просто стихи (819)
20.10.17 13:15    
djum Испания и отдых (7)
19.10.17 16:18    
Eddie1 Канадец–учитель английского, живущий в Москве: 50 фактов о русских (125)
13.10.17 10:33    
АннаСергеевна История отмороженных в контексте глобального потепления (4)
13.10.17 10:32    
АннаСергеевна Стратегическое ядерное вооружение России (2)
13.10.17 10:31    
АннаСергеевна Джеймс Джонс. Отныне и вовек (5)
13.10.17 10:23    
Russtam Отдых (23)
 
опубликовано редакцией на Переводике 23.10.17 05:01
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Русские своих не бросают. Даже котов. Даже в Швеции

22 October 2017

Russian man banned from Sweden attempts return in search of cat

Это не  тот кот  о  котором  идет речь. File photo: Arno Burgi/TT

Русский, которому  ранее,  из-за  угрозы  взрыва  бомбы на борту самолета,  был  объявлен  пожизненный запрет  на   пребывание  в   Швеции,   на прошлой неделе  был  остановлен пограничным контролем в Мальмё.  Он  утверждал, что  возвратился, чтобы забрать  своего  кота.

Человек, у которого несколько лет  назад  были связанные с угоном судимости в его родной стране, был остановлен в Lernacken на шведской стороне моста  Öresund, соединяющего Швецию и Данию,  пишет  газета  Sydsvenskan.

Мужчина,  в настоящее время задержанный в Мальмё по обвинению в нарушении шведских законов  об иностранных гражданах (utlänningslagen), хотел  попасть  в Швецию, чтобы его забрать своё  любимое  домашнее животное  семейства кошачьих, которое,  согласно  сообщению, сейчас  находится  в гостинице  для  кошек  города  Borås.

Кот  оказался  “на мели” в Швеции три года назад, когда его  российский владелец был арестован в связи с угрозой  взорвать  самолет,  которую  он сделал  во  время  полета из Санкт-Петербурга в  Хельсинки.

Угроза привела к  посадке  рейса в Стокгольме.

Несмотря на то, что  ему  было  пожизненно  запрещено  появляться в  Швеции, 52-летний русский,  по сообщениям,  решил  забрать  своего  хвостатого  друга, что  привело к  тому, что он был задержан  шведскими властями 12-го октября.

Теперь  и адвокат человека  оказался  вовлеченным  в  вопрос о коте.

“Речь идет о пугливом животном, которое  боится  посторонних  людей, поэтому  мы должны найти решение этого  вопроса”  сказал Ричард Шёнмейр  газете Sydsvenskan.

статью прочитали: 70 человек

   
теги: Швеция  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
HashFlare
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2017
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2017  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 