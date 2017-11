архив



опубликовано редакцией на Переводике 30.11.17 05:57 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “NBCNews.com”,

"Serbia embraces tug of war between NATO and Russia" США - 25 ноября 2017 г. Обдуманный выбор “Двуглавого орла” by ANDY ECKARDT and VLADIMIR BANIC

Американские и сербские военнослужащие принимают участие в учениях названных "Двуглавый орел" на авиабазе Batajnica в Сербии. Владимир Баник / Новости NBC

BATAJNICA, Сербия — Травмированная памятью о бомбах НАТО, и имеющая тесные исторические связи с Москвой, Сербия не казалась очевидным выбором для проведения совместных с американскими войсками маневров.

Но на прошлой неделе, более 200 американских и сербских парашютистов-десантников вместе десантировались с двух американских самолетов C-130, покрыв темными точками парашутов серое ноябрьское небо.

В конце 1990-х, американские самолеты наносили удары по сербским силам, это было частью военного вмешательства НАТО на Балканах. На этот раз военные с обеих сторон делали селфи друг с другом и использовали парашюты, предоставленные Пентагоном.

“У нас особые, братские отношения" сказал NBC News Джейкоб Ханнер, 21 год, специалист 2-го батальона, 503-го парашютно-десантного полка армии США. "Мы - на самом деле семья, прыгаем вместе, и неважно из какой ты страны".

Американские и сербские десантники тренируются вместе в базе, которую когда-то бомбила НАТО

Названные "Двуглавый орел", учения были самыми крупными совместными учениями вооруженных сил двух стран за более чем 10 лет. .

После вмешательства НАТО в 1999 году в Косово, которое было нацелено на выдавливание оттуда сербских сил и прекращение убийств и изгнания этнических албанцев, альянс остается очень непопулярным среди сербов, .

Это американские бомбардировщики наносили смертоносные авиаудары во время кампании НАТО, убив, по данным Хьюман Райтс Вотч , более 1200 человек, в том числе - до 500 гражданских лиц. Действия НАТО широко рассматривались в Сербии как неправомерные.

“Сербы любят Путина”

Опросы общественного мнения показывают, что большинство сербов одобряют военное сотрудничество с Россией. Сербия раньше была частью коммунистической Югославии, и Белград имеет давние сильные связи с Кремлем. Как и Россия, Сербия - православная славянская страна.



Dejan Garic Vladimir Banic / for NBC News

Тем не менее, Сербия гордится тем, что является нейтральной страной.

Опрос исследовательской компании Faktor Plus, проведенный в прошлом месяце, показал, что больше половины сербов полагают, что хорошие отношения с Москвой гарантировали бы безопасность страны.

Деян Гарич согласен с этим. 42-летний мужчина продает в столице Сербии сувенирные футболки с портретом президента России Владимира Путина.

"Если невозможно остаться на этом пути, то мы должны быть на стороне России" сказал он. "Я думаю сербы любят Путина. Если бы он был у власти в 1999-м, НАТО никогда не бомбило бы Сербию".

В октябре Россия подарила Сербии шесть истребителей МиГ-29, они размещены на авиабазе Batajnica — месте, где проводилась часть недавних совместных с американскими силами учений "Двуглавый орел". Во время конфликта в Косово, база была сильно повреждена ударами НАТО.

В 2009 году Сербия обратилась с просьбой о приеме в Европейский союз, это долгий процесс не имеющий четкого графика. Правительство неоднократно подчеркивало, что присоединение к блоку с 28 участниками является самой важной целью внешней политики страны.

“Мы должны сказать открытым текстом, что членство в ЕС - это в интересах всех, что это - стратегический приоритет для всех нас” заявила сербский премьер-министр Ана Брнабик во время посещения Брюсселя в этом месяце.



Поврежденное бомбой здание в Белграде горит после авианалета НАТО 24 марта 1999 г. AP file

ЕС - крупнейший торговый партнер и инвестор Сербии. Россия, хоть и поставляет Белграду нефть и газ, отстает от ЕС на порядок с точки зрения внешней торговли и инвестиций.

Американские чиновники настаивают на том, что Вашингтон "не просит, чтобы Сербия выбирала между Европейским союзом и Россией".

"Мы решительно поддерживаем Сербию на ее пути в Европейский союз, и не считаем, что это исключает хорошие отношения с Россией", заявил посол США в Сербии, Кайл Скотт, в интервью сербскоязычному еженедельнику Novi Magazin.

Но во время посещения Белграда в октябре, представитель госдепартамента Хойт Брайан Йи намекнул, что в какой-то момент, Сербии, вероятно, придется выбрать между Западом и Россией.

“Вы не можете сидеть на двух стульях одновременно, особенно если они далеко друг от друга” сказал Йи.

Соседство с НАТО

Опрос, проведенный Faktor Plus показал, что путь страны к членству в ЕС широко рассматривается многими сербами как “слишком медленный и сомнительный” сказал руководитель фирмы Владимир Пежич.

Но, когда сербов спросили, где в мире они предпочли бы жить, большинство опрошенных ответило - “главным образом, в ЕС и США” добавил Пежич

Сербия присоединилась к программе НАТО "Партнерство ради мира" в 2006 году, но в настоящее время не стремится стать членом военного альянса.

“Общество испытывает большое недоверие к НАТО из-за вмешательства 1999 года, и оно не ограничено только теми кто потерял членов семьи” сказал Пежич.

Среди соседей Сербии, членами НАТО являются Болгария, Румыния, Венгрия и Хорватия.

Профессор Флориан Бибер, директор Центра изучения юго-восточной Европы в университете Граца, подчеркнул, что Москва недовольна бывшими союзниками по Варшавскому договору, ориентирующихся на Запад.

“Когда Черногория присоединялась к НАТО в этом году, Россия была очень негативно настроена по отношению к этой балканской стране и реально пыталась саботировать процесс” сказал Бибер. Россия отрицала обвинения, что она стояла за неудавшейся попыткой свергнуть прозападное правительство Черногории и убить премьер-министра страны.

“Главный интерес Запада состоит в том гарантировать - чтобы Сербия не превратилась во враждебную ему страну" сказал он, чтобы она, вместе с Россией, “не играла роль помехи в регионе, пытаясь мешать Западному влиянию, особенно влиянию НАТО и ЕС."

По словам Бибера, Белград не видит оснований, чтобы выбрать любую сторону.

“Это - обдуманный, стратегический выбор сербского правительства, который идет на пользу и Западу и России” сказал он.

“Хозяин в своём доме”

На улицах Белграда некоторые говорят, что нейтралитет - это трезвый подход.



Драгомир Остожич, Владимир Баник / for NBC News

Драгомир Остожич, 82 года, лесной инженер на пенсии, сказал, что "важно быть хозяином в своём доме" и поддержал независимость и от Вашингтона и от Москвы.

"США и Россия сильны, и у нас должна быть политическая мудрость, чтобы остаться в стороне от их схватки" сказал он.

Радоня Милосавлевич, 33 года, официант, поддерживает "средний путь", который не предусматривает военный союз ни с Западом, ни с Россией.

"Если мы выберем какую-либо сторону, будет не лучше, а только хуже", сказал он. "Мы должны поддерживать баланс".

Вопрос доверия

Полковник Рик Тримиллос, известный как “Тримми”, руководитель отдела международных отношений американских ВВС в Европе, сказал Новостям NBC, что учения "Двуглавый орёл" и другие подобные инициативы на Балканах “важны для общего стратегического положения и региональной стабильности".



Специалист армии США Юрос Джелебджич. Vladimir Banic / for NBC News

Но, по словам Тримиллоса, присутствие Пентагона в Сербии это также и “дипломатия”.

Американские войска “стараются избегать чего-либо напоминающего угрозу" сказал он - и могло бы потенциально вызвать политическую “эскалацию” с другими странами включая Россию.

Однако, для одного американского солдата, пролет двух американских военных самолетов на высоте 1000 футов над Сербией на прошлой неделе, представлял собой волнующее возвращение домой.

Специалист армии США Юрос Джелебджич родился в Белграде и до 17 лет жил в Сербии. Потом он поехал в Америку как студент по обмену и присоединился к вооруженным силам приблизительно два года назад, потому что он “хотел отдать долг стране которая дала ему так много”.

“'Это - совершенно особый момент для меня” сказал Джелебджич, 30 лет, который стал натурализованным гражданином Америки посредством военной службы. “Очень важно проводить такого рода совместные маневры, чтобы мы могли завоевать доверие сербского населения и вооруженных сил, и они могли завоевать наше".

