Перехват…опасное сближение...

Новое видео показывают что российский истребитель летит очень близко к EP-3E Aries II. Still, на видео не показан самый опасный маневр [совершенный истребителем].

По данным американских ВМС “Это сближение было определено как небезопасное, так как Су-27 приблизился на расстояние 5 футов и пересек курс полета EP-3, заставив EP-3 пролететь непосредственно через реактивную струю Су-27. Продолжительность перехвата составила 2 часа 40 минут”.

Это первый раз за последние несколько лет, когда американские ВМС публикуют видео опасного сближения американского разведывательного самолета и российского истребителя.

Американский самолет действовал в соответствии с международным правом и ничем не провоцировал эти действия российской стороны”.

“Российские вооруженные силы имеют полное право оперировать в международном воздушном пространстве, но они должны вести себя в соответствии с международными стандартами обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов, включая соглашение 1972 года о Предотвращении инцидентов в и над экстерриториальными водами (INCSEA). Небезопасные действия ‎ увеличивают риск просчета и воздушного столкновения.

Вчера, американские ВМС опубликовали видеозапись Су-27 “атакующего” разведывательный самолет ВМС США. Хотя “Flanker”, кажется, находится достаточно близко к EP-3E, видео не дает возможности определить расстояние от истребителя до законцовки крыла EP-3E.





Сегодня, 6-й Флот опубликовал дополнительные видеоматериалы об опасном сближении с интересными комментариями (выделено мной):

Видео показывают российский Су-27, маневрирующий в непосредственной близости и в различных положениях вокруг американского EP-3.

Это не показано на опубликованных видео, но при перехвате, российский Су-27 на высокой скорости выполнил резкий разворот справа налево с правой стороны американского EP-3, и оказался всего в 5 футах от законцовки правого крыла EP-3. Затем российский Су-27 продолжил входить в курс полета американского самолета, пересек его в 10 футах и сделал резкий “нырок” вниз, что привело сильной турбулентности для американского самолета и его экипажа.

“Эти видео показывают российский Су-27, перехватывающий EP-3, с очень близкой дистанции, и на той же самой высоте, предполагаемое расстояние между законцовками крыльев по горизонтали составляет, время от времени, всего лишь 5 футов” сказал капитан американских ВМС Билл Эллис, командующий Оперативной группой 67. “Для российского истребителя, лететь так близко к американскому самолету, особенно в течение длительного периода времени, небезопасно. У малейшей невнимательности или ошибки в пилотировании могут быть катастрофические последствия. Нет ни зазора для ошибки и ни времени или пространства для нашего экипажа, чтобы принять меры по исправлению ситуации” сказал Эллис.

Ниже вы можете посмотреть дополнительные видео. Будьте внимательны, увеличение масштаба изображения затрагивает восприятие расстояния между двумя самолетами.

















От переводчика: в качестве “добавки”))) - ещё одна заметка о перехватах (с видео)

Бельгийские ВВС обнародовали видеозапись перехвата российского бомбардировщика Ту-160 “Blackjack” над Северным морем





By David Cenciotti

Here’s one of the two Tu-160s as seen through the pilot’s JHMCS (Joint Helmet Mounted Cueing System).

Видео: как виден Ту-160 через съемную нашлемную систему обнаружения

15 января два F-16 бельгийских ВВС перехватили два российских стратегических бомбардировщика Tу-160 над Северным морем.

Приблизительно в 11.51 LT два бельгийских F-16 из QRA (Команда быстрого реагирования) настигли два бомбардировщика Blackjack в международном воздушном пространстве вблизи Нидерландов, выполнили VID (визуальную идентификацию) и следовали за российскими самолетами, пока они не были перехвачены британскими Eurofighter Typhoons.

Вот маршрут, по которому они следовали сопровождая два российских террористами:

1 Belgian Air Force





17 января бельгийское минобороны опубликовало интересную видеозапись, снятую через нашлемную систему обнаружения (JHMCS) пилотов, которая определяет параметры полета (направление, скорость, высота, и т.д.) и проецирует их на на щиток гермошлема (другими словами, в ситуации воздух-воздух, пилоты могут подать команды бортовому оружию нанести удар по вражескому самолету просто указав головой на цель). Поэтому короткий клип ниже предоставляет подробную информацию о Ту-160 во время перехвата, - высота FL270 (27,000 футов) и скорость (317 узлов)

Наслаждайтесь.

Belgische F-16's onderscheppen Russische Tu-160's