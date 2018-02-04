Старший сын Фиделя Кастро покончил жизнь самоубийством

February 2, 2018 By:Samaa Web Desk





HAVANA: Старший сын покойного кубинского революционного лидера Фиделя Кастро, Фидель Кастро Диас-Баларт, совершил самоубийство в четверг, в возрасте 68 лет, после многомесячного лечения от депрессии, сообщили кубинские государственные средства массовой информации.

По данным Агентства Рейтер, Кастро Диас-Баларт, также известный под именем “Fidelito” или Маленький Фидель, из-за того что он был очень похож на своего отца, первоначально был госпитализирован из-за депрессии, а затем проходил курс лечения амбулаторно.

“Кастро Диас-Баларт, который наблюдался группой врачей в течение нескольких месяцев из-за состояния глубокой депрессии, совершил самоубийство этим утром” сообщил веб-сайт Cubadebate.

Fidelito родился в 1949 году от короткого брака Мирты Диас-Баларт с его отцом, прежде чем тот начал свергать поддерживаемого США диктатора и строить управляемое коммунистами государство у порога Соединенных Штатов во время холодной войны.

Через его мать он был родственником некоторых самых заклятых врагов Кастро в кубино-американской общине изгнанников - представителя США Марио Диаса-Баларте и бывшего американского конгрессмена Линкольна Диаса-Баларте.

Как ребенок, он был предметом драматического конфликта по поводу родительских прав между этими двумя семьями.

Кубинские исследователи говорят, что ему было пять лет, его мать взяла его с собой в Соединенные Штаты, после того как объявила, что хочет развестись с Кастро, находившегося в то время в тюрьме за нападение на казармы Монкада в Сантьяго.

Кастро смог возвратить Fidelito на Кубу только после революции 1959 года.

Ядерный физик, получивший образование в бывшем Советском Союзе, Кастро Диас-Баларт, к моменту смерти своего отца, работал в качестве научного советника при Государственном совете Кубы и вице-президентом кубинской Академии наук..

Ранее, с 1980-го по 1992-й, он был руководителем национальной ядерной программы Кубы и возглавлял работы по созданию АЭС на самом большом острове Карибского моря, пока его отец не уволил его.

В тот год Куба остановила программы создания АЭС из-за отсутствия финансирования после краха торговли и связей с бывшим советским блоком, и Кастро Диас-Баларт почти исчез из поля зрения публики, периодически появляясь или на научной конференции или на дипломатическом событии.

Бывший британский посол на Кубе, Пол Хэйр, который в настоящее время читает лекции в Школе глобальных исследований Pardee Бостонского университета, сказал, что он казался “внимательным и довольно любопытным на предмет мира за пределами Кубы” на ужине в Бостоне два года назад.

“Но он казался немного утомленным необходимостью быть Кастро, а не самим собой” сказал Хэйр.

Он умер чуть более чем через год после смерти своего отца 25 ноября 2016 года, в возрасте 90 лет.