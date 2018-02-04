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опубликовано редакцией на Переводике 04.02.18 06:40
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Старший сын Фиделя Кастро покончил жизнь самоубийством




Pakistan TV

February 2, 2018   By:Samaa Web Desk


HAVANA: Старший сын покойного кубинского революционного лидера Фиделя Кастро, Фидель Кастро Диас-Баларт, совершил самоубийство в четверг,  в возрасте 68  лет,   после  многомесячного  лечения от  депрессии, сообщили  кубинские государственные средства массовой информации.

По данным Агентства Рейтер, Кастро Диас-Баларт, также известный  под  именем  “Fidelito” или Маленький Фидель, из-за того  что  он  был  очень  похож на  своего отца,   первоначально   был  госпитализирован из-за  депрессии,  а  затем  проходил  курс  лечения  амбулаторно.

“Кастро Диас-Баларт, который  наблюдался  группой врачей в течение нескольких месяцев из-за состояния глубокой депрессии, совершил самоубийство этим утром”  сообщил  веб-сайт Cubadebate.

Fidelito родился в 1949 году  от короткого  брака  Мирты  Диас-Баларт  с  его  отцом, прежде чем  тот   начал  свергать поддерживаемого США диктатора и строить управляемое коммунистами  государство у  порога Соединенных Штатов во время холодной войны.

Через его мать он был родственником  некоторых  самых  заклятых врагов Кастро в кубино-американской общине изгнанников -  представителя  США  Марио Диаса-Баларте  и бывшего  американского  конгрессмена  Линкольна  Диаса-Баларте.

Как  ребенок, он был предметом драматического конфликта  по  поводу родительских  прав  между этими двумя семьями.

Кубинские исследователи  говорят, что ему  было  пять  лет,  его мать взяла его с  собой  в Соединенные Штаты, после  того  как  объявила, что хочет  развестись с  Кастро,  находившегося в то время  в тюрьме  за нападение на  казармы  Монкада  в Сантьяго.

Кастро смог возвратить Fidelito  на  Кубу  только  после революции 1959 года.

Ядерный физик, получивший образование  в бывшем Советском Союзе, Кастро Диас-Баларт, к  моменту  смерти своего  отца,  работал в  качестве научного советника  при Государственном совете Кубы  и вице-президентом кубинской Академии наук..

Ранее, с 1980-го  по 1992-й, он был руководителем  национальной ядерной программы Кубы и  возглавлял  работы по созданию  АЭС  на самом большом острове Карибского моря, пока его отец не уволил его.

В  тот  год  Куба остановила  программы создания  АЭС  из-за отсутствия финансирования после  краха  торговли  и связей  с   бывшим советским блоком, и Кастро Диас-Баларт почти  исчез из  поля  зрения  публики, периодически  появляясь  или  на  научной конференции или  на  дипломатическом событии.

Бывший британский посол на  Кубе, Пол Хэйр, который  в  настоящее   время  читает лекции в Школе глобальных исследований Pardee  Бостонского университета, сказал, что он  казался “внимательным  и  довольно любопытным на предмет мира за пределами Кубы” на ужине в Бостоне два года назад.

“Но он казался немного утомленным  необходимостью быть Кастро, а не самим  собой”  сказал Хэйр.

Он  умер  чуть более чем  через  год после смерти  своего  отца 25 ноября 2016  года, в возрасте 90  лет.


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теги: Куба  
   
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