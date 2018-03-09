Российские бомбардировщики имитировали атаку на этот норвежский радар на побережье Баренцева моря

Норвежский Вардё расположен на острове у побережья Баренцева моря недалеко от мест базирования российских стратегических подводных лодок. Фото: Томас Нильсен

Директор Службы военной разведки Норвегии раскрыл информацию о российских учениях, направленных на цели на Севере Норвегии.

Thomas Nilsen

«Менее года назад, 24 марта, российские бомбардировщики осуществляли тактические полеты в направлении разведывательных объектов, расположенных в Вардё. Перед возвращением на свои базы на Кольском полуострове бомбардировщики отрабатывали наступательные действия. В общей сложности в операции участвовало 9 самолетов», — заявил в понедельник генерал-лейтенант Мортен Хага Люнде в своей ежегодной речи на заседании Военного общества Осло.

Радар «Глобус-2» в Вардё был создан и работает на средства США, но управляет им норвежская военная разведка. Вардё расположен на небольшом острове в максимальной близости от стратегически важного побережья Кольского полуострова. Именно в эти воды выходят со своих баз российские атомные подводные лодки, и также это идеальное место, откуда Норвегия может отслеживать возможные запуски ракет.

Радары хорошо видны из центра города, но что происходящее внутри разведобъекта на сопке остается большой тайной.

В ясные дни на другом берегу Варангер-фьорда напротив Вардё видна российская территория. Логично, что радар никогда не был популярен у российских военных. Сейчас на площадке идет строительство нового более современного радара. Москва опасается, что он может быть использован в качестве элемента будущей американской противоракетной обороны.

Директор Службы военной разведки Норвегии генерал-лейтенант Мортен Хага Люнде. Фото: Турбьёрн Хьесвольд /Вооруженные силы Норвегии

Цель — корабли НАТО

По словам главы разведки, два месяца спустя российские бомбардировщики снова имитировали атаку на цели, расположенные еще западнее на севере Норвегии.

«Также 22 мая прошлого года российские самолеты снова осуществляли тактические полеты в направлении группы кораблей НАТО, проводивших учения в Норвежском море. Они вели наступательные операции до возвращения на различные базы на Кольском полуострове», — объяснил Хага Люнде.

«В общей сложности в операции приняли участие 12 самолетов, включая МиГ-31, Су-24, Су-34 и Ту-22М»

Хага Люнде не уточнил, какие учения стали целью российских самолетов, но как ранее сообщал Barents Observer, в учениях «Истлант 17» в мае прошлого года принимали участие подводные лодки и надводные корабли из Норвегии, США и Германии. Учения проходили в районе острова Сенья на Севере Норвегии неподалеку от Тромсё. Термин «Истлант» (Eastlant) используется НАТО для обозначения Восточной Атлантики.

Корабли ВМС Норвегии в порту Тромсё. Фото: Томас Нильсен

Имитация атаки на Будё

Как рассказал глава разведки, на этом Россия не прекратила отработку наступательных действий против Северной Норвегии.

«Менее чем неделю спустя, 27 мая, состоялась аналогичная операция, направленная на наши военные объекты в районе Будё. Это произошло в связи крупными учениями ВВС союзников под началом Норвегии в сотрудничестве со Швецией и Финляндией. В операции приняло участие девять [российских] самолетов».

Это были военно-воздушные учения Arctic Challenge, продолжавшиеся две недели и ставшие крупнейшими в Европе в прошлом году с участием более 100 самолетов из 12 стран. Тогда Barents Observer сообщал о том, что истребителям F-16 пришлось по тревоге подняться в воздух с главной авиабазы в Будё, чтобы встретить российские военные самолеты у побережья Северной Норвегии.

«Искандеры» в долине Печенги

Говоря о крупнейших российских учений «Запад-2017», прошедших осенью прошлого года, Хага Лунде сказал о том, что в район неподалеку от норвежской границы что были переведены ракетные комплексы «Искандер».

«Еще одним важным элементом, связанным с учениями «Запад», был перевод ракетных комплексов «Искандер» на Крайний Север, а именно в долину реки Печенга, менее чем в 40 километрах от Стурскуга, примерно в 15 километрах от Корпфьелля недалеко от границы с Норвегией».

Солдаты из Печенги. Фото: Атле Столесен

«Искандер» - это современная баллистическая ракета ближнего действия. Она оснащается обычными боеголовками, но может нести и ядерные заряды. Когда в 2016 году Россия разметила ракеты «Искандер» в на территории Калининградской области, это вызвало большую озабоченность у стран Балтии и Польши.

«В результате перемещения этого ракетного комплекса, имеющего радиус действия около 500 км, цели на значительной территории Северной Норвегии окажутся в радиусе действия этих ракет», — сказал директор норвежской военной разведки в своей речи в Осло вечером в понедельник.

Аудио-запись речи Хага Лунде на норвежском языке размещена на портале Военного общества Осло.