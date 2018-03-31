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опубликовано редакцией на Переводике 31.03.18 18:07
   
 

Как нам стереть циничную ухмылку с лица Путина

EDITORIAL

Редакционная  статья   March 19, 2018


Москва все еще утверждает, что непричастна к  попытке  отравления  бывшего российско-британского  двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери  Юлии — и  никто, каким бы то ни было  образом, не сможет доказать  это. Этот цинизм должен побудить Запад удвоить - и  утроить санкции против режима Путина.

Россия  не только нарушила Конвенцию о запрещении химического оружия; она использовала  это террористическое оружие в нападении совершенном на британской земле.

Владимир Чижов, посол России в ЕС,  даже посмел намекнуть, что британская исследовательская химическая лаборатория  Портон-Даун может быть причастна к этому нападению. Когда  его затем  спросили - действительно  ли он говорил что лаборатория  Портон-Даун несет ответственность [за  нападение], он ухмыльнулся и сказал: “Я не знаю”.

Президент Владимир Путин, тем  временем, назвал обвинение в  адрес Москвы “ерундой”, поскольку  она уничтожила все свое химическое оружие  ещё в 1992 году.

Британцы  же говорят, что у них есть доказательства  того, что Россия продолжала производить боевое  отравляющее вещество “Новичок” (использованное при  нападении на Скрипалей), включая фотографии, которые показывают расширение  кремлевского комплекса по производству боевых ОВ.

“У нас на самом деле есть доказательства   того, что, в течение последних 10 лет, Россия не только проводила  исследования возможностей транспортировки и применения ОВ в целях совершения убийств, но также создавала и запасала  ОВ “Novichok” заявил британский министр иностранных дел Борис Джонсон в воскресенье.

Намекая  на О.Дж. Симпсона,  Путин настаивает на  том, что хочет помочь поймать настоящих отравителей: “Мы готовы сотрудничать, мы сказали  это сразу, мы готовы принять участие в необходимых расследованиях” — если есть “желание другой стороны”.

Какое  бесстыдство. Правильным  ответом на это должна стать  охота за теми десятками миллиардов, которые близкие друзья Путина и их кланы спрятали на Западе. Прошлой осенью  президент Трамп подписал новый закон, который поможет выявлять такие скрытые активы, но, вероятно, и в Великобритании и в Америке  нужно провести ещё больше юридических изменений, чтобы закрыть лазейки для отмывания денег русскими.

Бить Влада & Co.  там где это причиняет боль:  по их привилегиям и бумажникам.

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теги: США  
   
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