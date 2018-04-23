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опубликовано редакцией на Переводике 23.04.18 03:36
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Таки да, Фроде Берг - курьер норвежской военной разведки

23 Apr 2018


Фроде Берг во время службы в норвежской пограничной охране

OSLO: Норвежец, подозреваемый Россией  в шпионаже, признался, что был курьером  военной разведки Норвегии, сказал его норвежский адвокат в воскресенье.

Фроде Берг, отставной инспектор норвежской погранохраны,  служивший на норвежско-российской границе, был арестован  в Москве в прошлом декабре. По словам, адвоката Берга, Бринъюлфа  Риснеса, сказанных им ежедневному изданию Dagbladet и вещательной компании NRK,  он имел слабое представление об операции в которой он принял участие. .

"Мы совершенно уверены, что то, что он сделал в России, отчасти  было направлено на выполнение задач норвежской разведки", сказал Риснес NRK, добавив, что его клиент чувствовует, что был  его подвели те, кто послал его.

"Он не понимал  масштабов этого и - до  какой степени опасно это может  быть" сказал Риснес.

Газета  Dagbladet  сообщила, что при  аресте Берг имел 3,000 евро (3,686 долларов США)  наличными, и что полиция подозревала, что эти деньги будут отправлены по почте россиянину,  в качестве оплаты за информацию об атомном подводном флоте страны.

Утром  5 декабря, в  день ареста, Берг  разместил на своей странице  в Facebook, фотографию заснеженной Красной площади с подписью - "Рождественские праздники в Москве!".

Максимальное наказание за шпионаж в России составляет 20 лет тюремного заключения, минимальное  - 10 лет, сказал Риснес агентству Рейтер в прошлом году.

Вооруженные силы Норвегии отказались от  комментариев. Министерство иностранных дел заявило, что предоставляет  Бергу консульские услуги.


(US$1 = 0.8139 euros)

(Reporting by Terje Solsvik; editing by David Evans)


Переводика: The Barents Observer


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теги: шпионаж  
   
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