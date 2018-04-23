Таки да, Фроде Берг - курьер норвежской военной разведки

23 Apr 2018





Фроде Берг во время службы в норвежской пограничной охране

OSLO: Норвежец, подозреваемый Россией в шпионаже, признался, что был курьером военной разведки Норвегии, сказал его норвежский адвокат в воскресенье.

Фроде Берг, отставной инспектор норвежской погранохраны, служивший на норвежско-российской границе, был арестован в Москве в прошлом декабре. По словам, адвоката Берга, Бринъюлфа Риснеса, сказанных им ежедневному изданию Dagbladet и вещательной компании NRK, он имел слабое представление об операции в которой он принял участие. .

"Мы совершенно уверены, что то, что он сделал в России, отчасти было направлено на выполнение задач норвежской разведки", сказал Риснес NRK, добавив, что его клиент чувствовует, что был его подвели те, кто послал его.

"Он не понимал масштабов этого и - до какой степени опасно это может быть" сказал Риснес.

Газета Dagbladet сообщила, что при аресте Берг имел 3,000 евро (3,686 долларов США) наличными, и что полиция подозревала, что эти деньги будут отправлены по почте россиянину, в качестве оплаты за информацию об атомном подводном флоте страны.

Утром 5 декабря, в день ареста, Берг разместил на своей странице в Facebook, фотографию заснеженной Красной площади с подписью - "Рождественские праздники в Москве!".

Максимальное наказание за шпионаж в России составляет 20 лет тюремного заключения, минимальное - 10 лет, сказал Риснес агентству Рейтер в прошлом году.

Вооруженные силы Норвегии отказались от комментариев. Министерство иностранных дел заявило, что предоставляет Бергу консульские услуги.

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(Reporting by Terje Solsvik; editing by David Evans)





Переводика: The Barents Observer

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