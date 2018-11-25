Российский флот объявил о ракетных стрельбах у Лофотенских островов

Illustration photo: mil.ru

Это уже третье предупреждение российского ВМФ о стрельбах в исключительной экономической зоне Норвегии меньше чем за месяц.

By Thomas Nilsen

ноября 22, 2018

Предупреждения воздушным и морским судам касаются района в Норвежском море, расположенного примерно в 200 км к западу от Стокмаркнеса, и похоже отражают совершенно новую модель поведения российского флота — проведение учений в исключительной экономической зоне Норвегии к западу и югу от Нордкапа.

Оповещение НОТАМ (NOTAM, Notice to Airmen) относится к квадрату к западу от Лофотенских островов (обозначен на карте красным цветом).

«Сообщаем, что российский военно-морской флот планирует провести испытательные ракетные стрельбы в бассейне Норвежского моря», — говорится в предупреждении, действующем с 22 по 24 ноября (вторник-четверг этой недели).

В то время как в годы холодной войны советские военные моряки время от времени проводили стрельбы в норвежском секторе Баренцева моря, в Норвежском море западнее и южнее Нордкапа такое происходило редко.

В этом ноябре российский Северный флот объявил о стрельбах в исключительной экономической зоне Норвегии в Норвежском море впервые после холодной войны.

На данный момент в ноябре было уже три предупреждения о стрельбах.

Первое касалось 1-3 ноября и относилось к акваториям в районе Олесунна на западном побережье Норвегии, который использовался кораблями НАТО во время учений Trident Juncture. В стрельбах должны были быть задействованы корабли Балтийского флота, направлявшиеся на Кольский полуостров, на котором базируется Северный флот. Однако стрельбы не состоялись. Корабли просто прошли по тем акваториям, в отношении которых Россия заявляла об учениях.

Затем в период с 6 ноября по 9 ноября было объявлено еще об одних стрельбахпримерно в 20-40 морских милях к северу от Берлевога и Мехамна в Финнмарке. На этот раз корабли Северного флота сдержали обещание, проведя ракетные стрельбы и отработав учебно-боевые задачи. Среди них был «Петр Великий» — крупнейший в мире атомный ракетный крейсер.

Неясно, какие российские корабли сейчас направляются в район Лофотенских островов для возможного участия в учениях на этой неделе. Военные корабли, как правило, не включают автоматическую систему идентификации (АИС), поэтому могут оставаться незамеченными для гражданских систем, таких как MarineTraffic.com.

Корабль береговой охраны «Баренцхав»

На вахте на борту корабля береговой охраны «Баренцхав». Архивное фото: Томас Нильсен

Однако на сайте MarineTraffic видно, что корабль береговой охраны Норвегии «Баренцхав» патрулирует акваторию чуть южнее того участка, на котором Россия планирует провести стрельбы.

Пресс-секретарь объединенного штаба ВС Норвегии подполковник Ивар Муен рассказал Barents Observer, что Норвегия следит за обстановкой, но отказался комментировать, проводят ли российские корабли стрельбы в этом районе или нет.

«Мы не можем комментировать текущие действия других стран, — сказал он. — Комментировать свои действия и меры безопасности в отношении гражданских морских и воздушных судов должна сама российская сторона».

«Мы следим за тем, что происходит», — заверил пресс-секретарь.

Стрельбы в Баренцевом море

В Баренцевом море на этой неделе проходят учения других кораблей Северного флота. Администрация морских портов Западной Арктики опубликовала предупреждения о ракетных стрельбах 21-23 ноября в районе к востоку от полуострова Рыбачий и 22-23 ноября в районе к северу от Мурманска.

Также на этой неделе закрыты для гражданских судов несколько районов в Белом море и Баренцевом море, что указывает либо на запуск баллистической ракеты с подводной лодки в Белом море или запуск ракеты с космодрома Плесецк в Архангельской области. В обоих случаях вторая топливная ступень ракеты упадет в море.

Исключительная экономическая зона

В соответствии с Конвенцией по морскому праву ООН исключительная экономическая зона — это акватория, простирающаяся на 200 морских миль от побережья, в отношении которой у страны, в данном случае Норвегии, есть исключительные права на изучение и добычу морских ресурсов и полезных ископаемых.

Конвенция ООН не регулирует военно-морские учения других стран в исключительной экономической зоне государств.

Безопасность мореплавания

Официально норвежские власти не слишком обеспокоены тем, чем сейчас занимается российский флот.

«Заявленные действия проходят в международных водах и воздушном пространстве. Об учениях было уведомлено в соответствии с установившейся практикой», — сказал Barents Observer старший советник Министерства обороны Ларс Гьембле.

«С норвежской стороны мы приняли информацию к сведению и следим за действиями российской стороны», — сказал Гьембле.

Он подчеркивает важность обеспечения безопасности других судов в этом районе. «Россия обязана учитывать вопросы обеспечения безопасности судоходства в заявленном для учений районе».

Акватории к западу от Лофотенских островов используются судами, идущими вдоль побережья Норвегии, а также судами, направляющимися в Мурманск и из него. Также это важные районы рыбного промысла.

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