архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 03.12.18 19:06 скаут: Alena M.; переводчик Alena M.; “Bloomberg.com”,

"This Chinese Billionaire Wants to Put Human-Like Robots in Your Home" США - 28 ноября 2018 г. Этот китайский миллиардер хочет, чтобы человекоподобные роботы были в вашем доме Photographer: Qilai Shen/Bloomberg Китайский миллиардер, занимающийся робототехникой, Джеймс Чжоу выиграл в этом году, когда Tencent Holdings Ltd. помог финансировать его стартап стоимостью в 5 миллиардов долларов. Но Чжоу уже нужно больше денег. Цель? Чтобы сделать поющих, танцующих, обучающих йоге роботов более реалистичными. 40-летний Чжоу объединил ряд крупных партнеров для своего UBTech Robotics Inc. Роботы-строители для детей продаются в Apple Inc. stores. Его роботы размером с куклу могут использовать виртуальную голосовую помощницу Алексу Amazon.com Inc. Но роботы Чжоу нуждаются в улучшении обработки языка, и это является большим барьером для их широкого распространения. Таким образом, он приступил к энергичной деятельности и надеется сделать первичное публичное предложение в Шэньчжэне в следующем году, чтобы собрать средства для совершенствования роботов в соблюдении человеческих команд. Со стареющим населением и ростом затрат на рабочую силу Китай больше всех в мире тратит средства на промышленных роботов, используемых на заводах. Теперь растет интерес к роботам, которые могут напрямую обслуживать людей, и спрос будет расти с совершенствованием технологий. По данным Frost & Sullivan, инвестиции, вложенные Tencent, сделали UBTech крупнейшим в мире производителем потребительских роботов по стоимости. «Шаг за шагом» – сказал Чжоу в интервью в офисе в UBTech в начале этого месяца. «Я хочу привести роботов в каждый дом». Но такие же предприниматели, как и он, сталкиваются с целым рядом проблем, поскольку они привносят свои нестандартные амбиции в этот смелый новый мир. Они по-прежнему тщательно настраивают свои технологии и задают вопросы, касающиеся безопасности своих продуктов. И в Китае они должны решать некоторые особенно сложные вопросы, связанные с частной жизнью потребителей. Сегодня у роботов в Китае часто есть камеры, которые возможно добавят к почти повсеместному наблюдению в стране. UBTech говорит, что, хотя некоторые из его роботов включают возможности удаленного мониторинга, все его продукты разрабатываются с учетом безопасности клиента. Подобно тому, как его соотечественники в Silicon Valley, Чжоу уклончив в вопросе частной жизни, утверждая, что власти, а не предприниматели, задают тон. «Мировой рынок зависит от политики» – сказал он. Тем не менее, некоторые из возможных недостатков этих новых технологий трудно игнорировать. В прошлом году исследователи из IOActive взломали робота UBTech, чтобы показать некоторые уязвимости. Видеоролик из консалтинговой фирмы показал кукольного киборга, неоднократно погружающего отвертку в помидор с маниакальным смехом. UBTech заявили, что было проведено расследование после новости о взломе и обнаружено, что «нет действий, вызвавших какой-либо вред». В стартапе говорится, что создана группа безопасности для проверки и устранения любых технических недостатков в своих роботах. В глобальном масштабе рынок роботов, предназначенных для обслуживания человека, по-прежнему остается небольшим, но ожидается, что продажи увеличатся по мере совершенствования технологии. По оценкам Frost & Sullivan, в прошлом году на них было потрачено 9,1 миллиард долларов, причем около трети этих продаж приходилось только из Китая. По прогнозам консалтинговой фирмы, ожидается рост продаж более чем на 25 процентов по годовому общему темпу роста. Похоже, что в странах Азии, таких как Корея, Япония и Китай, более высокий процент признания домашних роботов, сказал Гудрун Литценбергер, генеральный секретарь Международной федерации робототехники. Он видел, как целые семьи приезжают вместе на азиатские выставки роботов. «Школы и даже детские сады приходят на шоу роботов», - сказал Литценбергер. «Таким образом, интерес к роботам пробудился уже очень рано». У Чжоу появилась страсть к роботам, когда он смотрел серии Трансформеров по телевидению. Годы спустя он перешел на робототехнику после того, как работал менеджером конвейера для немецкой компании. Он продал Porsche и три квартиры, чтобы инвестировать в его стартап. Он также много времени учился создавать собственные вспомогательные сочленения робота, чтобы сэкономить деньги. «После этого я подумал, что могу сделать трансформеров дешевле и стабильнее», - сказал он. Китай остается основным рынком, хотя некоторые роботы UBTech продаются сегодня за рубежом. Есть множество конкурентов: японская SoftBank Group Corp. с мини-гуманоидом Nao, а также Sony Corp. с сенсорной собакой Aibo и домашний робот LG Electronics. Есть и другие, такие как Бостонская Jibo Inc., робот которой создан для взаимодействия с семьей. Но UBTech имеет чрезвычайно хорошие возможности, потому что он находится на рынке с самым большим населением в мире. Чжоу говорит, что его стартап уже прибыльный, и он оценивает, что продажи могут достигнуть 2 миллиардов юаней ($ 288 млн.) в этом году. Около четверти дохода поступает от Cruzr, робота, продаваемого предприятиям, который может направлять гостей через коридоры, сообщать о погоде и простужаться, крепко обниматься. Еще одним хорошим доходом является его линейка роботов JIMU, которые помогают обучать детей программированию и робототехнике. Есть еще и Alpha Mini, бестселлер компании. С анимированными глазами и сенсорной головой он продается в Китае за 4 999 юаней и используется для чтения книг для детей, прослушивания новостей. Теперь Чжоу увеличивает штат своих сотрудников по распознаванию голоса до 200 из примерно 35 человек и нанял экспертов из международных университетов.

статью прочитали: 2 человек Комментарии Материалы по теме Эксклюзив The National Interest - Почему «войны роботов» не могут быть нашим будущим Несмотря на общепринятое мнение о том, что война роботов неизбежна, будущие конфликты могут больше напоминать прошлое. Несмотря на общепринятое мнение о том, что война роботов неизбежна, будущие конфликты могут больше напоминать прошлое. читали: 646 читать далее